Федералы застроят Приморье

Приморский край становится всё более привлекательным для федеральных застройщиков. Девелоперы вступают в кооперации с местными компаниями, арендуют земельные участки, берут миллиардные кредиты. Чем регион привлекает «московских гигантов», и как сложившаяся ситуация скажется на рынке недвижимости — разбирался «Золотой Рог».
«Запуск масштабной программы строительства комфортного, надежного и при этом доступного жилья, является нашей приоритетной задачей. На Дальнем Востоке реализуется программа льготной ипотеки с самыми низкими в стране процентными ставками. Новостройки пользуются высоким спросом. Президентом поставлена задача увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилых домов на Дальнем Востоке в 1,6 раз — до 3,3 млн кв. м в год», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков по итогам послания президента Владимира Путину Федеральному Собранию.
Ранее и сам глава государства неоднократно намекал на необходимость развития рынка жилья на Дальнем Востоке. Ведь все меры поддержки ипотечного кредитования, запущенные за последние годы, лишь подстегнули спрос, как следствие — спровоцировали рост цен.
Для того, чтобы снизить стоимость недвижимости, необходимо увеличить количество строящегося жилья. Пока что Приморский край входит в перечень регионов с наименьшей концентрацией застройщиков. Средняя маржа девелопера — почти 44%. Для сравнения, маржа застройщиков в Мурманской области — 7%, в Сахалинской области — 18%, в Республике Коми и вовсе отрицательна — минус 7,2%.
Предполагается, что решить сложившуюся в Приморье ситуацию помогут федеральные застройщики. Работу в крае уже начали компании «ПИК», «Талан», Wainbridge и «Девелопмент-Юг».
Группу компаний «ПИК» называют крупнейшим застройщиком России. На сегодняшний день компания реализует проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Ярославле, Калуге и Обнинске. Сейчас организация относится к системообразующим предприятиям российской экономики.
С начала своей деятельности в 1994 году компания построила около 23 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. За 2021 год объём реализации недвижимости увеличился на 32% — до 86 миллиардов рублей, уже построено 39 новых корпусов в Московском регионе, Обнинске, Ярославле и Санкт-Петербурге (за 3 месяца 2020 года компания закончила 20 корпусов). Общая площадь недвижимости, выведенной на продажу за последние четыре месяца — более 609 тысяч квадратных метров.
В августе 2020 года ГК «ПИК» через кипрские офшоры приобрела 10,63 га на Патрокле во Владивостоке. Стоимость лота — около 320 миллионов рублей.
По проекту, на земельных участках должны быть возведены шесть 17-этажных и шесть 9-этажных жилых домов. Также предусмотрены инфраструктурные объекты — три трансформаторные подстанции, водопроводная насосная станция, магазины и две многоярусные парковки. Ранее сообщалось, что компания приступит к активным работам уже в начале 2021 года, однако пока, судя по-всему, никаких мероприятий не ведётся.
В марте тот же связанный с ГК «ПИК» кипрский офшор приобрёл семь бывших корпусов ДВГТУ на улице Борисенко, сумма сделки — 172 миллиона рублей. Площадь участка — 3,38 гектара.
По слухам, ГК «ПИК» намерена взяться и за застройку в районе Дальпресса во Владивостоке. В рамках закона о комплексном развитии территории (КРТ) частный сектор в том месте планируют снести, жителей переселить, а на освободившейся территории возвести новый ЖК. Земля в том районе стоит недёшево, так что и жильё вряд ли можно будет отнести к категории «доступное».
Компания «Талан» работает на рынке недвижимости уже 19 лет. Сейчас девелопер реализует проекты в десяти городах России — Ижевске, Уфе, Перми, Хабаровске, Набережных Челнах, Тюмени и других.
В 2019 году «Талан» первой из федеральных застройщиков начала работу во Владивостоке. В марте 2021 компания получила разрешение на строительство дома в районе Патрокла. Девятиэтажная «свечка» рассчитана на 103 квартиры, средний метраж которых — 52-86 квадратных метров.
Финансирование для реализации проекта в размере 2,1 миллиарда рублей предоставил банк ДОМ.РФ.
Корпорация «Девелопмент-Юг» основана в 1995 году в Краснодаре. За это время она успела ввести в эксплуатацию более 2 156 000 квадратных метров жилья. Сегодня компания действует в Краснодаре, Перми, Ростове-на-Дону, Батайске, Астрахани, Владивостоке и Нижнем Новгороде.
К реализации проектов во Владивостоке девелопер приступил в 2020 году, когда приобрел 2,4 га в районе Патрокла на аукционе ДОМ.РФ. Причём за земельные участки застройщик расплатился долями в будущих домах.
Ещё один жилой комплекс, состоящий из четырёх 25-этажных домов, появится в районе Змеинки. В ближайшее время компания приступит к активному этапу работ по возведению объектов. Финансирование обоих проектов обеспечил банк ДОМ.РФ.
«Портфель нашей компании состоит из передовых для региона и страны проектов. Мы стремимся строить максимально комфортные и качественные дома. Один из таких проектов — жилой комплекс в районе бухты Патрокл. Финансирование от уполномоченного в сфере жилищного строительства банка позволяет нашей компании сосредоточиться на строительных работах, гарантирует возведение домов в срок», — отметил вице-президент — руководитель Приморского филиала «Девелопмент Юг» Пётр Селиванов.
Компания Wainbridge — пока что новичок на рынке недвижимости в Приморье. Однако несложно предположить, амбиции у девелопера определённо имеются.
С момента основания в 2008 году компания реализовала около 30 проектов в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и других городах Франции. В России застройщик развивает инициативы лишь в двух городах — Москве и Владивостоке. Во Владивостоке Wainbridge является со-девелопером жилого комплекса «Новатория», который возводит компания «Ареал-Недвижимость», прежде построившая ЖК «Маринист» в самом центре города.
«Интерес к Владивостоку как к потенциальной площадке для развития нашего бизнеса присутствовал всегда, поэтому проект здесь был вопросом времени. С „Ареал-Девелопмент“ мы сотрудничаем уже много лет: выступали консультантами на знаковом для города проекте — реконструкции Владивостокского ГУМа, участвовали в создании концепции прогрессивного жилого комплекса „Маринист“, завершенного в прошлом году», — отметил президент Wainbridge Internation Майкл Белтон.
Судя по заявлениям представителей Wainbridge, компания продолжит сотрудничество с «Ареал-Девелопмент», либо же начнёт действовать в Приморье самостоятельно.
В ноябре прошлого года СМИ сообщали о планах южнокорейской LH Сorporation возвести 1,3 миллиона квадратных метров жилья и инфраструктуры на острове Русский. Однако официально эти данные инвестор не подтвердил, и на текущий момент никакой конкретной информации по проекту нет.
Несмотря на растущий интерес федеральных застройщиков к Приморью, эксперты сомневаются что это заметно скажется на уровне цен в регионе. По крайней мере, на текущий момент предпосылок к снижению стоимости жилья не наблюдается.
Директор «Городского риэлторского центра» Сергей Косиков считает, что появление федеральных застройщиков на рынке недвижимости Владивостока заметно не скажется на уровне цен на жильё в регионе.
«Масштабы строительства у них не самые большие, цены — не низкие. Кроме федеральных, есть и местные игроки, которые запускают большие комплексные проекты. К тому же владивостокские застройщики давно привлекают к реализации совместных проектов федеральных девелоперов, но это особо не афишируется», — сказал Сергей Косиков.
В лучшем случае, по его словам, рост цен на недвижимость во Владивостоке лишь замедлится. Кроме того, дополнительная конкуренция на рынке заставит застройщиков уделять больше внимания качеству проектов — наличию всей необходимой инфраструктуры, их расположению и внешнему виду, а покупатели смогут быть более придирчивыми при выборе жилья.
Он подчеркнул, что начало работы федеральных девелоперов в Приморье свидетельствует скорее об общей ситуации в России — на рынках европейской части страны «гигантам» уже тесно.
Последние годы цены на недвижимость в Приморье стабильно растут. По данным консалтингового агентства «Индустрия-Р», в 2020 году средняя цена недвижимости на первичном рынке выросла на 15%.
«Большой рост на рынке первичного жилья, вероятно, связан с введением схемы эскроу-счетов, при которой средства дольщиков до момента сдачи дома хранятся на специальных счетах, а строительство ведется за счет собственных и заемных средств застройщика», — отметили аналитики «Индустрия-Р».
По данным агентства недвижимости «Этажи», средняя цена на рынке первичного жилья во Владивостоке на данный момент — порядка 120 тысяч за квадратный метр. Ещё в прошлом году квартиру в новостройке можно было приобрести в среднем за 100 тысяч за «квадрат». Но в феврале произошёл резкий скачок: «однушки» и «двушки» теперь стоят около 120 тысяч за «квадрат», «трёшки» — около 145 тысяч.
Несложно заключить, что ситуация на рынке недвижимости в Приморье вряд ли заметно изменится в ближайшие пару лет. Стоимость квартир взвинтили льготные ипотечные программы и введение экскроу-счетов, а застройщикам — будь то «федералы» или региональные компании — очевидно невыгодно заниматься демпингом и строить жильё по цене ниже рыночной. Стоит учитывать и то, что себестоимость строительства на Дальнем Востоке выше, чем в западной части России — это и бОльшие зарплаты, и более дорогие материалы, а также расходы на логистику. Таким образом, недвижимость в Приморье точно будет дороже, чем в среднем по стране.
Анна САТИМОВА.