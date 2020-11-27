Так вот, если ваша сотня тысяч будет лежать не под матрасом, а в банке, под 6% годовых, то через год она превратится в сто шесть тысяч, и купить на неё товаров вы сможете даже больше. Но это в том случае, если вы точно знаете, что эти деньги пролежат в течении года без движения, в противном же случае они так же превратятся в те же сто тысяч. Но в любом случае, у вас не будет болеть душа о безопасности своих денег. В банк не заберутся воры, чтобы украсть именно ваши деньги. Но даже если им и удастся похитить какую-то сумму, то помните, что все вклады застрахованы. Правда это касается только тех банков, которые участвуют в программе страхования вкладов.