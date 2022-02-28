Дрели-шуруповёрты GSR18V-1330 °C и GSB18V-1330 °C от Bosch Power Tools: мощность для профессионалов

Аналитика
Дрели-шуруповёрты GSR18V-1330 °C и GSB18V-1330 °C от Bosch Power Tools: мощность для профессионалов
Дрели-шуруповёрты GSR18V-1330 °C и GSB18V-1330 °C от Bosch Power Tools: мощность для профессионалов
28 февраля, 16:28Фото: Фото предоставлены клиентом с сайта pt-line.ru
Компания Bosch лидер в области производства электроинструментов и аксессуаров к ним, представила новые ударную дрель-шуруповёрт Bosch GSB18V-1330 °C и безударную дрель-шуруповёрт Bosch GSR18V-1330 °C из серии PROFACTOR.

Новые модели имеют высокую мощность, обеспечивают хороший контроль отдачи и угла сверления даже при выполнении сложной работы. Дрели-шуруповёрты используют технологию BITURBO Brushless для улучшения питания аккумуляторных инструментов нового поколения.

«Когда дело доходит до повышения эффективности работы, команда Bosch понимает: пользователям нужна мощная ударная и аккумуляторная дрель-шуруповерт чтобы корректно и с первого раза выполнить работы в тяжелых условиях. Рады, что 2 новых инструмента пополнили нашу премиальную линейку PROFACTOR. На сегодня это самые мощные ударная и безударная дрели-шуруповерты нашего производства, — говорит менеджер по продукции Bosch Power Tools Уилл Шил, — У новых моделей максимальный крутящий момент 1330 дюймов на фунт, есть функция контроля отдачи, сцепление с 25 скоростями. Это обеспечивает точное сверление, уменьшает повреждение крепежа. Также дрели оснащены электронным детектором угла, который гарантирует точное сверление под нужным углом. В интерфейсе инструмента есть предустановленные углы, также их можно настроить в приложении Bosch Toolbox. Благодаря этим усовершенствованиям GSR18V-1330 °C и GSB18V-1330 °C окажутся в рабочей сумке у каждого профессионала».

Характеристики и преимущества дрелей-шуруповёртов

Аккумуляторная безударная дрель-шуруповёрт Бош GSR18V-1330 °C и ударная дрель-шуруповёрт Бош GSB18V-1330 °C имеют высокий крутящий момент независимо от положения и тем самым обеспечивают профессионалам мощность, необходимую для работы в различных условиях.

Особенности:

  • Контроль отдачи (KickBack Control). Помогает снизить риск получения травмы на рабочем месте из-за неожиданного перенаправления крутящего момента при застревании сверла и обеспечивает безопасность оператора.
  • Электронный детектор угла. Позволяет ввинчивать саморез под точным углом. Когда инструмент принимает заданный угол, светодиод в его верхней части загорается зеленым.
  • Двухскоростной металлический редуктор. На выбор оператора два режима: вращение с высоким крутящим моментом (0-550 об/мин) или высокоскоростное сверление (0-2200 об/мин).
  • Светодиод в области сверления с обратной связью. Эта функция помогает подсвечивать затемненные зоны во время работы с инструментом.
  • Усовершенствованный цельнометаллический патрон. Он отличается долговечностью, превосходно удерживает биту, способен выдерживать интенсивные нагрузки в ходе работ по перфорации и сверлению.
  • Подключение. С любым подключенным устройством можно соединиться через приложение Bosch Toolbox для настройки параметров инструмента и получения информации.
Фото:Фото предоставлены клиентом с сайта pt-line.ru

Технические характеристики дрели-шуруповерта GSR18V-1330 °C PROFACTOR 18V

  • Номинальное напряжение: 18 В.
  • Скорость без нагрузки (режим 1): 0–550 об/мин.
  • Скорость без нагрузки (режим 2): 0-2200 об/мин.
  • Размер патрона: 13 мм.
  • Максимальный диаметр сверления мягкого металла: 16 мм.
  • Максимальная диаметр сверления дерева: 35 мм.
  • Вес: 1,84 кг.

Технические характеристики ударной дрели-шуруповерта GSB18V-1330 °C PROFACTOR 18V

  • Номинальное напряжение: 18 В
  • Скорость без нагрузки (режим 1): 0–550 об/мин.
  • Скорость без нагрузки (режим 2): 0-2200 об/мин.
  • Ударов в минуту: 0-30000.
  • Размер патрона: 13 мм.
  • Максимальный диаметр сверления мягкого металла: 16 мм.
  • Максимальная диаметр сверления дерева: 35 мм.
  • Максимальная диаметр сверления кирпичной кладки: 19 мм.
  • Вес: 1,84 кг.

В комплект поставки GSR18V-1330CB14 и GSB18V-1330CB14 кроме инструмента входят: литий-ионный аккумулятор GBA18V80 на 18 вольти и 8.0 А/ч, зарядное устройство BC1880, держатель бит, набор из 4 бит, защелки для ремня и сумка для переноски. Так же доступны GSR18V-1330CN и GSB18V-1330CN — модели инструмента без аккумуляторов и зарядки.

На правах рекламы. ООО «ЛайнТулс», ОГРН: 1167746141529, юридический адрес: 107241, г. Москва, ул.

Байкальская д. 1/3 стр. 5.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
торговляПриморьеинструмент
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы