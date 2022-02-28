Дрели-шуруповёрты GSR18V-1330 °C и GSB18V-1330 °C от Bosch Power Tools: мощность для профессионалов

«Когда дело доходит до повышения эффективности работы, команда Bosch понимает: пользователям нужна мощная ударная и аккумуляторная дрель-шуруповерт чтобы корректно и с первого раза выполнить работы в тяжелых условиях. Рады, что 2 новых инструмента пополнили нашу премиальную линейку PROFACTOR. На сегодня это самые мощные ударная и безударная дрели-шуруповерты нашего производства, — говорит менеджер по продукции Bosch Power Tools Уилл Шил, — У новых моделей максимальный крутящий момент 1330 дюймов на фунт, есть функция контроля отдачи, сцепление с 25 скоростями. Это обеспечивает точное сверление, уменьшает повреждение крепежа. Также дрели оснащены электронным детектором угла, который гарантирует точное сверление под нужным углом. В интерфейсе инструмента есть предустановленные углы, также их можно настроить в приложении Bosch Toolbox. Благодаря этим усовершенствованиям GSR18V-1330 °C и GSB18V-1330 °C окажутся в рабочей сумке у каждого профессионала».