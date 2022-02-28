Дрели-шуруповёрты GSR18V-1330 °C и GSB18V-1330 °C от Bosch Power Tools: мощность для профессионалов

Новые модели имеют высокую мощность, обеспечивают хороший контроль отдачи и угла сверления даже при выполнении сложной работы. Дрели-шуруповёрты используют технологию BITURBO Brushless для улучшения питания аккумуляторных инструментов нового поколения.
«Когда дело доходит до повышения эффективности работы, команда Bosch понимает: пользователям нужна мощная ударная и аккумуляторная дрель-шуруповерт чтобы корректно и с первого раза выполнить работы в тяжелых условиях. Рады, что 2 новых инструмента пополнили нашу премиальную линейку PROFACTOR. На сегодня это самые мощные ударная и безударная дрели-шуруповерты нашего производства, — говорит менеджер по продукции Bosch Power Tools Уилл Шил, — У новых моделей максимальный крутящий момент 1330 дюймов на фунт, есть функция контроля отдачи, сцепление с 25 скоростями. Это обеспечивает точное сверление, уменьшает повреждение крепежа. Также дрели оснащены электронным детектором угла, который гарантирует точное сверление под нужным углом. В интерфейсе инструмента есть предустановленные углы, также их можно настроить в приложении Bosch Toolbox. Благодаря этим усовершенствованиям GSR18V-1330 °C и GSB18V-1330 °C окажутся в рабочей сумке у каждого профессионала».
Характеристики и преимущества дрелей-шуруповёртов
Аккумуляторная безударная дрель-шуруповёрт Бош GSR18V-1330 °C и ударная дрель-шуруповёрт Бош GSB18V-1330 °C имеют высокий крутящий момент независимо от положения и тем самым обеспечивают профессионалам мощность, необходимую для работы в различных условиях.
Особенности:
Технические характеристики дрели-шуруповерта GSR18V-1330 °C PROFACTOR 18V
Технические характеристики ударной дрели-шуруповерта GSB18V-1330 °C PROFACTOR 18V
В комплект поставки GSR18V-1330CB14 и GSB18V-1330CB14 кроме инструмента входят: литий-ионный аккумулятор GBA18V80 на 18 вольти и 8.0 А/ч, зарядное устройство BC1880, держатель бит, набор из 4 бит, защелки для ремня и сумка для переноски. Так же доступны GSR18V-1330CN и GSB18V-1330CN — модели инструмента без аккумуляторов и зарядки.
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