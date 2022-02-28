Приморский педагог-историк: решить конфликт могут славянские корни

Приморское педагогическое сообщество не меньше других переживает о том, что происходит сегодня между Россией и Украиной. Многие — с глубокой сердечной болью воспринимают переживания тех, кто сегодня находится недалеко от эпицентра событий.

Преподаватель истории, директор Владивостокской школы № 64 Глеб Онищук хоть и воспринял новость спокойно, для него это было ожидаемо, но безусловно сопереживал, тем более, что у него есть родственники на Донбассе — брат его деда живет в городе Енакиево Донецкой области. Историк говорит, что хотел бы другого развития событий в отношениях двух сторон — чтобы все решилось договорами, но у этой ситуации, увы, нет другого пути решения. Ведь конфликт возник не на ровном месте. — Если мы возьмем c XIV по XVII века, прежде всего эта территория (Украина) собрала не просто свободолюбивых людей. Это были те, кто убежал от крепостной и панской зависимости — становились казаками, вольными людьми, создавшими свою территорию под названием «Запорожская Сечь» — со своими правилами и законами, которые они пытались навязать соседям, за что и были наказаны сначала поляками, потом крымским ханом, далее — русским царством. Но, судя по всему, дух свободолюбия, который был когда-то заложен, стал распространяться на все население, в том числе крестьянское — докатился и до наших дней. Также, думаю, повлияла западная культура, восточная культура — все смешалось — родился вот такой этнос. Но, тем не менее, верным шагом к примирению должны стать наши славянские корни. Если заглянуть в историю, то у нас их много — мы все славяне — это этнографический факт. И я верю, что эта дарованная нам общность поможет преодолеть возникшее разделение и противоречие, которые привели к сегодняшнему конфликту. Еще один очень непростой момент — санкции, но что мы можем с ним сделать? Ровным счетом — ничего. Это такой ход, направленный на население — чтобы оно возмутилось в сторону правительства. Этого нельзя допустить. Одна из главных задач сегодня — борьба с паникой. Людям должно быть понятно, что мы не вернулись с 90-е годы. Чтобы задача решалась не только экономическими ходами, но и на идеологическими тоже — чтобы в общество было спокойно — не переживало. Вариантов развития событий много. Все будет зависеть от позиции Президента. Исторический опыт показывает, что все решения каких — либо государственных проблем, в том числе военных — зависело всегда от одного человека — правителя государства, за ним последнее слово в принятии решения. Хочется, чтобы все стороны конфликта делали максимум возможного для избегания тяжелых последствий.

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