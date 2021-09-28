Качественный подход или что нужно знать о дизельном топливе

Владельцы дизельного автомобиля внимательно следят за показателями термометра: если за окном ниже -3°С, то пора переходить на зимнее дизтопливо, которое, в отличие от летнего, не загустеет на морозе.
Автомобильное топливо — сезонный продукт, это касается и дизеля, и бензина. Однако сезонность дизельного топлива более значима и наглядна — поэтому указание сезона обязательно входит в обозначение марки дизтоплива.
Автовладельцы ценят дизельный двигатель за его экономичность, надежность и мощность, еще одним его преимуществом является больший срок службы в сравнении с бензиновым. Подобные автомобили расходуют меньше топлива, не требуют частой дозаправки, а значит, оптимально подходят для путешествий или для коммерческого использования.
Летнее или зимнее топливо?
К сожалению, визуальных отличий между дизельным топливом, предназначенным для разных сезонов, практически нет. Это значит, что автовладелец «на глаз» не может определить, что именно заливают в бак его автомобиля: сезонное дизтопливо или остатки прежнего.
Поэтому эксперты в первую очередь советуют заправляться исключительно на брендовых АЗС. Крупные производители дорожат своей репутацией, ценят доверие клиентов и обладают необходимыми ресурсами для контроля качества реализуемого продукта.
Второй совет — обязательно проверяйте наличие паспорта качества, который сопровождает каждую партию топлива. В нем содержится информация о дате выдачи, где было произведено топливо, кем поставлено, соответствует ли оно разрешенному в России 5-му экологическому классу, действующим стандартам, заявленному виду моторного топлива и другие параметры. Подобные документы должны предъявляться по первому требованию клиента.
Сеть заправок «Роснефть» гарантирует правильную сезонность топлива, которая соответствует конкретному региону реализации и его климатическим особенностям. К продукту прилагается паспорт качества.
Почему важно учитывать низкотемпературные показатели ДТ
Одними из ключевых параметров качества зимнего топлива для дизельных автомобилей являются температура помутнения и предельная температура фильтруемости. Первый указывает на появление в топливе первых кристаллов н-парафинов, второй — на температуру применения топлива.
Данные низкотемпературные свойства дизельного топлива напрямую влияют на показатели работы двигателя внутреннего сгорания и определяют достаточную текучесть топлива при низких температурах. Это показатель характеризуется содержанием в дизельном топливе н-парафинов, большое количество которых в зимнее время оказывает негативное влияние на подачу топлива в двигатель и может стать причиной забивки фильтра кристаллами парафинов.
Автовладельцы дизельных автомобилей знают главное эксплуатационное правило: температура помутнения дизтоплива должна быть на 10-15°С выше его предельной температуры фильтруемости. Если в холодное время года применять летнее топливо, то выпадающие кристаллы предельных углеводородных соединений будут забивать систему питания дизеля, подача топлива нарушится или прекратится.
В качественном дизельном топливе содержится не более 10мг/кг серы
Превышение нормативов содержания серы негативно влияет на эксплуатационный ресурс двигателя, приводит к коррозии и износу его систем, нагарообразованию и появлению отложений на контактирующих с продуктами сгорания участках, способствует общему снижению эффективности топливной и выхлопной систем, а также является одной из причин загрязнения окружающей среды. При этом снижение — повышает эффективность систем очистки отработавших газов.
Именно поэтому допустимое количество серосодержащих примесей строго ограничено. В рамках действующих ГОСТ для дизельного топлива — не более 10 мг/кг (среднее содержание в зимнем ДТ «Роснефть» составляет до 8 мг/кг).
Современные автомобильные двигатели, к которым предъявляются более строгие стандарты по выбросам и экономичности, имеют систему EGR (Exhaust Gas Recirculation) — систему рециркуляции отработавших газов. Эта система требует дизельного топлива с достаточно низким содержанием серы для поддержания правильной работы транспортного средства.
Пониженное содержание полициклических ароматических углеводородов улучшает экологические и технологические свойства топлива
По нормативам массовая доля полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в дизельном топливе не должна превышать значения 8% масс. Среднее содержание полициклических ароматических углеводородов в зимнем ДТ «Роснефть» понижено и составляет до 6% масс. Сокращение ПАУ обеспечивает уменьшение нагарообразования и сокращает выброс твердых частиц, делая топливо более экологически безвредным и увеличивая эксплуатационный ресурс сажевого фильтра.
Устойчивость к расслоению при низких температурах
Данный параметр определяет устойчивость топлива к расслоению при длительном воздействии низких температур. В состав дизельного топлива входят парафиновые углеводороды, которые при холодном хранении в первую очередь начинают переходить в твердое состояние, нарушается фазовая однородность и прозрачность, появляются мелкие кристаллы, хлопья из парафинов. В результате топливо делится на два слоя: верхний — светлый и нижний — мутный, обогащенный парафинами. Оба слоя подвижны, но при отборе топлива из нижнего слоя двигатель работает с перебоями или может остановиться.
Для повышения устойчивости к расслоению в топливо вводят дополнительно диспергирующие присадки, что позволяет эксплуатировать автомобиль при низких температурах без перебоев.
На нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) »Роснефти» в зимний период проводятся дополнительные исследования зимних марок дизельного топлива на »устойчивость» при хранении. Тесты моделируют условия, при которых может находиться дизельное топливо на нефтебазах, АЗС или в баке автомобиля. Данные тесты проводятся с целью исключения вероятности расслаивания дизельного топлива. Стоит отметить, что депрессорно-диспергирующие присадки на каждом НПЗ подбираются индивидуально в зависимости от климатических особенностей региона использования.
Стабильное качество — принцип 7К
Зимой особенно важно быть уверенным в том, что поездка пойдет по плану — идет ли речь о бензине или о дизеле, о личном авто или о коммерческом транспорте. Большое значение имеет качество топлива, и «Роснефть» его гарантирует. Остается только наслаждаться дорогой.
Компания »Роснефть», один из лидеров на рынке автомобильного топлива, уже не первый год успешно обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым стандартам, следуя программе »Гарантированный контроль качества». Так, на каждом этапе, от товарного парка нефтеперерабатывающих заводов до бака автомобиля, действуют семь ступеней контроля: контроль готового продукта (НПЗ), контроль при отгрузке, контроль при приемке (из транспортного средства), контроль при хранении (из резервуара), контроль при отгрузке на автотранспорт, контроль при приемке и контроль при хранении на АЗС. Когда качество гарантированно, достаточно следить за погодой и наслаждаться дорогой.