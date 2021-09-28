Качественный подход или что нужно знать о дизельном топливе

Данный параметр определяет устойчивость топлива к расслоению при длительном воздействии низких температур. В состав дизельного топлива входят парафиновые углеводороды, которые при холодном хранении в первую очередь начинают переходить в твердое состояние, нарушается фазовая однородность и прозрачность, появляются мелкие кристаллы, хлопья из парафинов. В результате топливо делится на два слоя: верхний — светлый и нижний — мутный, обогащенный парафинами. Оба слоя подвижны, но при отборе топлива из нижнего слоя двигатель работает с перебоями или может остановиться.