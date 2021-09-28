Марикультура в Приморье: взгляд из-под воды

Несмотря на то, что производство было организовано в 2017 году, первый урожай был собран только в прошлом году. Продукция «Антея» поставляется в рестораны Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Для сохранности и транспортировки гребешка в живом виде на дальние расстояния применяется специальная упаковка.