Марикультура в Приморье: взгляд из-под воды

Аналитика
Марикультура в Приморье: взгляд из-под воды
Марикультура в Приморье: взгляд из-под воды
Сегодня, 14:39Фото: компания «Антей»
Региональная прибрежная марикультура продолжает развиваться и перерастать в крупные инвестиционные проекты. Как работает один из приморских «морских огородов», выяснял корреспондент «Золотого Рога».
Фото:компания «Антей»

С 2017 года компания «Антей» развивает прибрежную марикультуру в качестве резидента Свободного порта Владивосток. В экологически чистом районе на острове Русском на рыбоводных участках площадью 285 гектаров специалисты компании выращивают приморский гребешок, трепанг, устриц и мидий.

Фото:компания «Антей»

Сотрудники компании подчеркивают, что за минувшие четыре года работы они накопили колоссальный опыт по сбору и получению молоди. Кроме того, предприятие имеет собственные наработки по повышению жизнеспособности морских обитателей, очистке садков от обрастаний и защите их от хищников.

Фото:компания «Антей»

Несмотря на то, что производство было организовано в 2017 году, первый урожай был собран только в прошлом году. Продукция «Антея» поставляется в рестораны Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Для сохранности и транспортировки гребешка в живом виде на дальние расстояния применяется специальная упаковка.

Фото:компания «Антей»

«На данном этапе объемы продукции к реализации: гребешка — 392 тонны, трепанга — 54 тонны, мидии — 42 тонны, устрицы — 6 тонн. Развивая этот проект, мы не только получаем продукцию, но и регулярно восполняем популяцию промысловых видов гидробионтов за счет выпуска молоди в естественную среду. При донном выращивании, в зависимости от объекта и его массы, в естественной среде остается от 70 до 95% гидробионтов», — говорят представители компании «Антей».

Фото:компания «Антей»

Также на территории марифермы в будущем может появиться комплекс семейного отдыха, который будет включать в себя прогулочную зону с площадкой для отдыха с детьми, пирс для швартовки яхт и катеров, гостевые домики, ресторан морепродуктов с тактильным аквариумом.

Фото:компания «Антей»

«Антей» — одно из многих марикультурных хозяйств Приморского края, ведущих свой промысел в прибрежных водах. В 2020 году хозяйства аквакультуры в Приморье более чем на 30% увеличили производство гребешка, мидии, трепанга и морской капусты. За первое полугодие 2020 года на «морских огородах» вырастили более 45 тысяч тонн ценных биоресурсов, сообщается на сайте краевого правительства.

Фото:компания «Антей»

«За первое полугодие предприятиями аквакультуры выращено 45,6 тыс. тонн товарной продукции, что выше аналогичного периода прошлого года почти на 18 тыс. тонн», — отметил руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко, слова которого приводятся в сообщении.

Фото:компания «Антей»

Хозяйствам марикультуры в Приморье предоставлено в пользование 289 рыбоводных участков площадью почти 70 тысяч гектаров. В правительстве региона отмечали, что в 2020 году предприятиям аквакультуры направлено около 19 миллионов рублей субсидий. Эти средства выделены на частичное возмещение затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а также на приобретение новой техники и оборудования.

Фото:компания «Антей»

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призывал повысить уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.

Фото:компания «Антей»

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