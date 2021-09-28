Марикультура в Приморье: взгляд из-под воды

С 2017 года компания «Антей» развивает прибрежную марикультуру в качестве резидента Свободного порта Владивосток. В экологически чистом районе на острове Русском на рыбоводных участках площадью 285 гектаров специалисты компании выращивают приморский гребешок, трепанг, устриц и мидий.
Сотрудники компании подчеркивают, что за минувшие четыре года работы они накопили колоссальный опыт по сбору и получению молоди. Кроме того, предприятие имеет собственные наработки по повышению жизнеспособности морских обитателей, очистке садков от обрастаний и защите их от хищников.
Несмотря на то, что производство было организовано в 2017 году, первый урожай был собран только в прошлом году. Продукция «Антея» поставляется в рестораны Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Для сохранности и транспортировки гребешка в живом виде на дальние расстояния применяется специальная упаковка.
«На данном этапе объемы продукции к реализации: гребешка — 392 тонны, трепанга — 54 тонны, мидии — 42 тонны, устрицы — 6 тонн. Развивая этот проект, мы не только получаем продукцию, но и регулярно восполняем популяцию промысловых видов гидробионтов за счет выпуска молоди в естественную среду. При донном выращивании, в зависимости от объекта и его массы, в естественной среде остается от 70 до 95% гидробионтов», — говорят представители компании «Антей».
Также на территории марифермы в будущем может появиться комплекс семейного отдыха, который будет включать в себя прогулочную зону с площадкой для отдыха с детьми, пирс для швартовки яхт и катеров, гостевые домики, ресторан морепродуктов с тактильным аквариумом.
«Антей» — одно из многих марикультурных хозяйств Приморского края, ведущих свой промысел в прибрежных водах. В 2020 году хозяйства аквакультуры в Приморье более чем на 30% увеличили производство гребешка, мидии, трепанга и морской капусты. За первое полугодие 2020 года на «морских огородах» вырастили более 45 тысяч тонн ценных биоресурсов, сообщается на сайте краевого правительства.
«За первое полугодие предприятиями аквакультуры выращено 45,6 тыс. тонн товарной продукции, что выше аналогичного периода прошлого года почти на 18 тыс. тонн», — отметил руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко, слова которого приводятся в сообщении.
Хозяйствам марикультуры в Приморье предоставлено в пользование 289 рыбоводных участков площадью почти 70 тысяч гектаров. В правительстве региона отмечали, что в 2020 году предприятиям аквакультуры направлено около 19 миллионов рублей субсидий. Эти средства выделены на частичное возмещение затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а также на приобретение новой техники и оборудования.
Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призывал повысить уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.