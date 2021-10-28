Теперь картина меняется на глазах: НКО стали выигрывать краевые и президентские гранты, а их лидеры могут рассчитывать на поддержку и обучение в ресурсных центрах. Такие центры развития гражданских инициатив уже действуют в нескольких городах Приморья. Обзор «Золотого Рога» посвящён их работе.
Владивосток
Владивосток лидирует в обучении гражданских активистов проектному мышлению и составлению грантовых заявок. В столице Приморья этим не первый год занимаются фонд «Энергия участия» и автономная некоммерческая организация дополнительного образования и консалтинга «Развитие». До 2019 года две эти организации были единственными в регионе ресурсными центрами, а затем они стали выдвигать проекты масштабирования образовательных программ для НКО на конкурсы президентских грантов — и преуспели в этом. Их усилия, как подчёркивает сайт АНО ДПО и К «Развитие», направлены на профессионализацию СОНКО ДФО, в том числе существующих ресурсных центров, через обучение лидеров НКО и гражданских активистов современным технологиям развития местных сообществ.
Именно АНО ДПО и К «Развитие» дало стимул для создания ресурсных центров в других городах Приморья — Артёме, Находке, Партизанске.
— Было понятно, что для всего края недостаточно того, что делаем мы и «Энергия участия». Люди выходили после наших семинаров окрылённые, но не очень понимали, что им делать дальше, где найти системную помощь. Здесь действует некое правило: человеку нужно личное общение и консультации в шаговой доступности. Было очевидно, что необходимо создавать межмуниципальные ресурсные центры. Жизнь показала, что наиболее устойчивы такие центры, созданные на базе действующих НКО. И в конце 2019 года мы при поддержке Фонда президентских грантов и краевого департамента внутренней политики, выделившего субсидию, создали три таких центра, объявив конкурс среди НКО края, — рассказала директор АНО ДПО и К «Развитие» Светлана Баженова.
В разгар пандемии новые ресурсные центры, по словам Светланы Баженовой, буквально «выстрелили» — они сразу обросли огромным количеством связей, участвуя в благотворительных инициативах предпринимателей и помогая распределять гуманитарную помощь для пенсионеров и инвалидов. Так ковид стал не затормаживающим фактором, а, напротив, триггером для развития гражданских инициатив.
Фонд «Энергия участия» в начале октября провёл в Андреевке краевой съезд гражданских активистов. Мероприятие стало частью проекта «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив «Мастерская созидателей», поддержанного Фондом президентских грантов. На него съехались активисты из Владивостока, Большого Камня, Находки, Артёма, Спасска-Дальнего и других населённых пунктов Приморья — всего более 30 человек. Каждый из них приехал с проектной идеей, над которой работал в течение мероприятия. Это были идеи в сфере экологии, профориентации молодёжи, патриотического воспитания, по работе с мигрантами, направленные на формирование и укрепление семейных ценностей, работу с людьми с ОВЗ и другие. Съезд завершился итоговой защитой проектов, где можно было наблюдать, как всего за три дня участники смогли трансформировать и доработать свои инициативы, так, чтобы их можно было представить на грантовый конкурс. Предэкспертизу социальных проектов ещё до подачи заявок на гранты «Энергия участия» для активистов и некоммерческих организаций выполняет бесплатно.
Находка
В Находке межмуниципальный ресурсный центр для НКО был создан год назад на базе молодёжной общественной организации «Клио». Эта организация существует уже более 20 лет и работает по направлению краеведения и приобщения молодёжи к изучению родной истории. Название основатели организации расшифровывают как «Клуб любителей истории Отечества».
— 2020-й был годом становления нашего ресурсного центра. Мы не только проводили семинары, тренинги и консультации для НКО, но и сами учились на семинарах, которые проводила Светлана Баженова. Было много общения с коллегами из других ресурсных центров, с экспертами, приезжавшими из европейской части России. Надо отметить, что плоды этого общения отразились на качестве работы некоммерческих организаций и инициативных групп в Находке, — рассказал руководитель грантовых проектов «Клио» Игорь Нургалиев.
Ресурсный центр, созданный при «Клио», тесно сотрудничает с центром инноваций в сфере культуры, который действует на базе Музейно-выставочного центра Находки.
Сейчас Игорь Нургалиев и его единомышленники реализуют два грантовых проекта по направлению ресурсного центра: это «Школа НКО», выигравшая субсидию администрации Находкинского городского округа на консультации и обучение для активистов некоммерческого сектора города, а также «Клуб лидеров НКО» — проект получил субсидию департамента внутренней политики Приморского края.
После цикла семинаров и консультаций в Находке стали появляться новые некоммерческие организации, которым уже удалось выиграть несколько президентских грантов. Один из примеров — «Парусный клуб капитана Джека», выигравший уже два федеральных гранта. Две организации получили финансирование от краевого Агентства по туризму на проведение событийного мероприятия. В ресурсный центр обращаются активисты, желающие зарегистрировать НКО, и это радует их опытных коллег. В сентябре сотрудники «Клио» провели семинар для инициативных групп в Партизанском районе и вебинар для Ольгинского района, где тоже есть запрос на обмен опытом для лидеров НКО.
— Отрадно, что сфера нашего действия расширяется. Мы надеемся, что некоммерческие организации, создаваемые после наших семинаров, будут работать долго и повышать качество жизни приморцев, — говорит Игорь Нургалиев.
Партизанск
С февраля 2020 года начал работу межмуниципальный ресурсный центр, созданный на базе региональной общественной экологической организации для детей, молодёжи и взрослых Приморского края «Росток». Зона его влияния — Партизанский городской округ, Партизанский и Лазовский муниципальные районы.
В сложный период ограничений 2020 года, связанных с коронавирусом, ресурсный центр смог активизировать работу инициативных групп, НКО, ветеранских организаций, которых в Партизанске насчитывается 39. Активисты НКО выявляли одиноких нуждающихся пожилых людей, чтобы помочь им продуктовыми наборами, средствами гигиены, обувью и другим. Проделав эту работу, центр составил базу данных нуждающихся одиноких пожилых людей, многодетных семей, семей с инвалидами, проживающих в Партизанске и его окрестностях.
При центре было создано информационное агентство «Ветеран», задачей которого стало информирование людей старшего возраста о федеральных, региональных и городских льготах. В Партизанске издали «Справочник для людей старшего поколения» — и он оказался настолько востребованным, что к выпуску готовится уже второй тираж.
Межмуниципальный ресурсный центр продолжает активизировать разные слои населения от младших школьников до людей старшего поколения. Организация неоднократно выигрывала гранты известных российских фондов. Был получен грант Приморского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. С благотворительными инициативами в центр нередко обращаются предприниматели Партизанского городского округа и неравнодушные жители города. Волонтёры помогают в проведении акций «Корзина доброты», «Сквер добра и милосердия», а также экологических мероприятий.
— «Росток» — организация, которая объединяет в себе много разных направлений деятельности, но МРЦ стоит «над» всеми направлениями. Его цель — помогать и продвигать НКО, инициативные группы и активных граждан, которые несут территориям развитие. Мы рады замечать любые ростки инициатив — и школьники, и пенсионеры могут прийти к нам с интересными начинаниями, а «Росток» поможет их организовать, — говорит руководитель ресурсного центра и организации «Росток» Любовь Самчинская.
В 2021 году «Росток» получил субсидию администрации Приморского края на работу по проекту «Растёт сам и помогает расти другим». Это поддержка инициативных групп, проведение семинаров и оказание помощи в регистрации новых общественных организаций, тренинги по социальному проектированию. В результате в Партизанске тоже стали появляться новые социальные проекты — «Живи, родник», «Изумрудный город», «Аллея памяти» и другие.
В марте 2021 года МРЦ Партизанска представил свой опыт на первом форуме партнёрских организаций в Сочи, в затем — на конференции «Ближний круг» в Санкт — Петербурге.