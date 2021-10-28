Фонд «Энергия участия» в начале октября провёл в Андреевке краевой съезд гражданских активистов. Мероприятие стало частью проекта «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив «Мастерская созидателей», поддержанного Фондом президентских грантов. На него съехались активисты из Владивостока, Большого Камня, Находки, Артёма, Спасска-Дальнего и других населённых пунктов Приморья — всего более 30 человек. Каждый из них приехал с проектной идеей, над которой работал в течение мероприятия. Это были идеи в сфере экологии, профориентации молодёжи, патриотического воспитания, по работе с мигрантами, направленные на формирование и укрепление семейных ценностей, работу с людьми с ОВЗ и другие. Съезд завершился итоговой защитой проектов, где можно было наблюдать, как всего за три дня участники смогли трансформировать и доработать свои инициативы, так, чтобы их можно было представить на грантовый конкурс. Предэкспертизу социальных проектов ещё до подачи заявок на гранты «Энергия участия» для активистов и некоммерческих организаций выполняет бесплатно.