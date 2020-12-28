Медуза, мы друзья: у приморцев будет возможность разнообразить рацион

«К нам их приносит течением, и здесь же они погибают — не подходят наши условия. Эти медузы съедобные, в Китае их употребляют в пищу. Предприятия из КНР обращаются к нашим рыбакам, чтобы те ловили ропилему здесь и отправляли им. Но в этом году из-за пандемии и закрытых границ возникли сложности, медузы заготавливают намного меньше, поэтому на берегах мы видим такое большое их количество», — пояснил ученый.