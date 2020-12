Медуза, мы друзья: у приморцев будет возможность разнообразить рацион

В 2021 году, сразу в нескольких российских городах могут начать промышленную добычу и переработку медуз. Речь об этом шла на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.

Для реализации этого плана Росрыболовство намерено изучить опыт Дальнего Востока и Китая, где промысел медуз динамично развивается. Правда, стоит отметить, что действительно существенного производства, которое тянуло бы на промышленные масштабы, в Приморье нет. Есть только небольшие частные предприятия, которые под заказ из Китая ловят этот деликатес. К сожалению, в основном россияне знакомы с медузами лишь в качестве «жгучки», которая может «укусить» при купании в море. Однако в других странах на этих морских обитателей смотрят как на еду. «Подножный корм» В Приморье практически каждый год в августе — сентябре на побережье буквально под ноги жителям выбрасывает сотни голубых медуз. По словам начальника отдела содержания экзотических гидробионтов Приморского океанариума Марата ХАЙДАРОВА, это тропические медузы-корнероты Ропилемы (Rhopilema). «К нам их приносит течением, и здесь же они погибают — не подходят наши условия. Эти медузы съедобные, в Китае их употребляют в пищу. Предприятия из КНР обращаются к нашим рыбакам, чтобы те ловили ропилему здесь и отправляли им. Но в этом году из-за пандемии и закрытых границ возникли сложности, медузы заготавливают намного меньше, поэтому на берегах мы видим такое большое их количество», — пояснил ученый. Еще до Великой Отечественной войны на экспорт в Китай из Приморья ежегодно поставляли сотни тонн соленых медуз. В 1999 году, благодаря резкому увеличению численности медуз возле российских берегов, китайцы предложили нашим предпринимателям заняться промысловым ловом ропилем. Так с конца 20-го века в Уссурийском и Амурском заливах была начата добыча крупнейших, тропических медуз, которые в конце лета — начале осени заплывают в наши воды. Сегодня ропилем можно попробовать в ресторанах и кафе города, специализирующихся на блюдах дальневосточной морской кухни. Съедобное желе В меню рыбных ресторанов Китая, Кореи и Японии обязательно входят деликатесные блюда из медуз ропилемы и аурелии. Соленые, вареные и жареные медузы, приправленные специями, входят в состав салатов и десертов, суши и роллов. Правда, для создания кулинарного шедевра обязательно наличие профессионального шеф-повара и свежего продукта. Медуз так же вялят, маринуют и сушат. Некоторые съедобные виды медуз продаются в виде сушёных листов. В Японии их вообще едят в свежем виде — накрывают листом бамбука и съедают с горчицей васаби. «Дальневосточный деликатес» пользуется популярностью у жителей Бирмы, Индонезии, Кореи, Малайзии, Филиппин и Таиланда. Конечно, «медузье мясо» крайне не привычно для жителей западной России, однако жителям Дальнего Востока, больше знакомым с азиатской кухней, вполне мог бы полюбить этот деликатес. Насколько медуза, как морепродукт приемлема для российского потребителя и нашей кухни, нам рассказала доцент Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Александра ЮФЕРОВА. — Мы проводили опрос о готовности людей употреблять в пищу медузу или хотя бы попробовать, примерно каждый 8-й — 10-й человек был готов. Но не более. Это приемлемо, если адаптировать продукт, имеющий в составе медузу к привычному вкусу наших потребителей. То есть продукт должен содержать не только полуфабрикат медузы, но и, например, растительные компоненты, специи. Мы разрабатывали такие изделия, как салаты, куда входил полуфабрикат медузы как обязательный компонент» — рассказала Александра ЮФЕРОВА. В составе медузы, по словам специалиста много питательных веществ. Она богата белками, липидами, углеводами и широким набором минеральных веществ. Белковый компонент медузы в основном представлен коллагеном, но состав постоянно меняется, так как зависит от ее места обитания. Овчинка и выделка Промышленники, занятые добычей медуз, говорят, что добыча этого биоресурса самая настоящая «русская рулетка». Во-первых, медузы сезонны, а, во-вторых, они не имеют постоянной биомассы. Иными словами, бывают годы, когда медуз невероятно много, и годы — когда их очень мало или практически нет. Ученым не известны причины этого явления, но они отмечают постоянство и цикличность периодов когда-то густо, а то — пусто. Необходимо также отметить, что в Китае и некоторых других странах Юго-Восточной Азии уже давно производится исключительно искусственное выращивание медуз на масштабном производственном уровне. Япония ежегодно импортирует от 5 400 до 10 000 тонн съедобных медуз из Индонезии, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама. К сожалению, в этом списке нет России. Есть надежда, что с новой инициативой Росрыболовства дело может сдвинуться с мертвой точки, и у российских рыбаков появится еще одна статья экспортных доходов. Думается, что емкость азиатского рынка вполне может себе позволить еще одного крупного поставщика. А бюджет края и страны может получить еще один источник пополнения, что крайне ценно в нынешнее непростое из-за «коронавирусных потерь» время.

