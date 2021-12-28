Итоги года Банка «Приморье»

Банк «Приморье» подводит итоги работы за 2021 год. В этом году банк продолжил расширение сети и вышел на рынок финансовых услуг северной столицы, представил новые услуги для клиентов — физических и юридических лиц, начал реализацию золота в слитках и открытие «металлических вкладов».

Расширение сети Одно из главных событий уходящего года для банка (Акционерного коммерческого банка «Приморье» (ПАО)) — открытие в сентябре первого офиса в Санкт-Петербурге. Отделение расположено в центре города, на Петроградской стороне, по адресу: пр-т Добролюбова, 8а, рядом с двумя станциями метро, торговыми и бизнес-центрами. В конце года состоялся переезд одного из офисов банка в Хабаровске. Офис, ранее располагавшийся на ул. Дзержинского, переехал по новому адресу: ул. Суворова, 42. Новая локация расположена в оживлённом районе, более удобном и комфортном для клиентов. Инвестиции и вклады Ещё одно знаковое событие для работы банка — запуск проекта по продаже золота в слитках и открытие счетов в драгоценных металлах. «Металлические» счета можно открыть в наиболее популярных металлах — золоте и серебре, минимальный размер инвестирования — 1 грамм для золота и 100 граммов для серебра, максимальный объём при этом не ограничен. Со счёта можно оперативно продавать и покупать металлы, в том числе и держать счёт с нулевым остатком. Также в 2021 году Банк «Приморье» получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг от Банка России на осуществление депозитарной деятельности. Услуги предоставляются как юридическим, так и физическим лицам. В депозитарии Банка «Приморье» ведётся открытие счетов депо, приём и обслуживание ценных бумаг, учёт операций клиентов по совершённым сделкам на Московской бирже, документарные операции по биржевым и внебиржевым сделкам. Кроме того, клиенты уже могут использовать новое мобильное приложение «ПримИнвест» для работы на фондовом рынке. Для клиентов, которые предпочитают классические виды инвестиций — вклады — Банк «Приморье» в конце уходящего года представил предновогодний вклад «Тигровый» с повышенной процентной ставкой в рублях и в долларах США, а также обновил условия по действующим депозитам. Например, ставка в рублях по вкладу «Тигровый» на срок 385 дней составляет 8,25% годовых, в долларах на этот же период — 1% годовых. Ставка в рублях на срок 731 день составит 8,5%, в долларах на аналогичный срок — 1,2% годовых. Важно, что ставки и в рублях, и в валюте фиксируются на весь срок действия вклада. Минимальная сумма вклада не ограничена, а пополнение возможно в течение 60 дней с момента открытия. Пластиковые карты В уходящем году Банк «Приморье» значительно обновил программы лояльности дебетовых карт. Теперь клиенты могут выбрать из трёх видов программ: «Классик», «Престиж» и «Премиум». В первых двух категориях к выпуску доступны карты Visa Gold Rewards и Мир Привилегия Плюс, в категории «Престиж», помимо этих карт, можно выпустить и карту Visa Platinum. Новая программа лояльности сформирована исходя из суммы ежемесячных расходов клиентов. Важное преимущество — для карт любого вида действует стандартный Cash-back 1% на всё, плюс, в зависимости от вида программы и суммы ежемесячных расходов, предусмотрен свой набор категорий для выплаты повышенного cash-back до 7%. Держатели карт «Мир» и «Мир Maestro» банка «Приморье» теперь могут пользоваться сервисом бесконтактной оплаты с помощью смартфона Mir Pay и оплачивать свои покупки смартфонами на ОС Android с поддержкой технологии NFC. Корпоративный бизнес Для клиентов — юридических лиц в уходящем году Банк «Приморье» расширил линейку тарифных планов расчётно-кассового обслуживания (РКО). Изменения коснулись как тарифных планов — «Время начинать», «Время роста» и «Время побеждать», так и стандартных тарифов. Кроме того, введён новый тарифный план «ВЭД» для новых клиентов — участников внешнеэкономической деятельности. Тарифные планы в банке «Приморье» предусматривают все необходимые для ведения бизнеса опции, а также позволяют клиентам выбрать подходящее именно для них предложение. Кроме того, с их помощью можно сэкономить на открытии и ведении РКО (в рамках тарифных планов эти опции — бесплатные). Оптимальный вариант тарифного плана клиент может выбрать в зависимости от своих оборотов и финансовой активности. Оставить заявку на подключение к любому из этих тарифных планов можно на сайте Банка «Приморье». Вся подробная информация о новых продуктах, услугах и предложениях Банка «Приморье» размещена на сайте www.primbank.ru. Задать вопросы, оформить заявку на карту или кредит можно по телефону контакт-центра: 8 800-200-20-86 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).

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