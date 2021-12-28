«Маша из Владивостока»: Как Мария Цирлина из «Золотого Рога» отправилась к президенту, а попала к Ивану Урганту

Традиционная пресс-конференция Владимира Путина состоялась в Москве 23 декабря. Свои вопросы главе государства приехали задать около пятисот журналистов, среди которых оказалась и корреспондент «Золотого Рога» Мария Цирлина. Вспоминаем, чем запомнилась 17-я пресс-конференция Путина, и разбираемся, причём тут часы.

Жёлтый плакат и настенные часы Минувшая пресс-конференция стала особенной. В прошлом году президент общался с представителями СМИ в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. На этот раз разговор состоялся офлайн, но с соблюдением всех санитарных мер — присутствующие сидели на расстоянии полутора метров друг от друга, всех обеспечили масками, насадки на микрофоны регулярно меняли. Мария Цирлина собиралась спросить у президента, не рассматривает ли он возможность перевода часового пояса Приморья на час ближе к Москве — из восьмой в седьмую часовую зону. Отсюда и настенные часы, которые были в руках у Марии во время пресс-конференции. Многие заметили яркий жёлтый плакат журналистки: «Я — Маша из Владивостока». На него даже обратила внимание Ксения Собчак, также присутствовавшая на встрече. Но в итоге плакат у Марии забрали — он в какой-то миг заслонил «картинку» трансляции одного из федеральных каналов. Тем не менее, Дальний Восток и Приморье в эфире прозвучали. Первыми свои вопросы задали журналистки из Бурятии. Они пожаловались президенту на аварию на местной ТЭЦ и плачевное состояние региональной больницы. Ближе к концу встречи слово удалось получить журналистке «ОТВ-Прим» Ирине Трофимовой. Надпись на её плакате гласила: «Однушка за восемь миллионов». Ирина рассказала президенту о пугающей ситуации на рынке недвижимости в Приморском крае. Сначала квартиры сильно подорожали из-за льготной программы «Дальневосточная ипотека». Затем на цены сильно повлияло резкое подорожание стройматериалов, произошедшее в этом году. На данный момент стоимость жилья во Владивостоке практически сравнялось с Москвой и Санкт-Петербургом. – Владимир Владимирович, нужно что-то с этим делать. Необходим какой-то специальный механизм сдерживания роста цен на жильё, иначе мы останемся без молодёжи, например, в Приморье, — завершила свой вопрос корреспондент. Владимир Путин подчеркнул, что проблема высоких цен действительно имеется. – Мы, конечно, сейчас думаем над этим и для страны в целом, потому что эта дешёвая ипотека ведёт к подорожанию. Но всё-таки это привело и к тому, что 90 миллионов квадратных метров мы построили. Позитивный эффект очевиден. Количество семей, которые улучшают свои жилищные условия, кратно увеличивается. В том числе это касается и ИЖС. Ещё недостаточно этой поддержки, но мы будем это дальше толкать, — сказал глава государства. Губернатор Олег Кожемяко, комментируя итоги пресс-конференции, подчеркнул, что в правительстве Приморья намерены за 2-3 года стабилизировать и снизить цены на жильё. Этого планируют добиться за счёт увеличения объёмов строительства. «Ценный опыт» Но на этом события пресс-конференции не завершились. Корреспондент «Золотого Рога» Мария Цирлина засветилась в ток-шоу «Вечерний Ургант». – Смотрите, плакат «Я — Маша из Владивостока». Вот, хороший плакат. Русская девушка приехала с другого конца страны. Ищет медведя. Ну, неважно. В общем, есть что-то такое… — пошутил телеведущий Иван Ургант. Делясь впечатлениями от поездки, Мария рассказала, что работа на пресс-конференции президента стала для неё ярким опытом. – Это возможность пообщаться с коллегами со всей страны, известными федеральными журналистами, увидеть изнутри крупнейшее мероприятие для СМИ в стране, — рассказала Мария. — И я не получила возможность задать свой вопрос, но зато мне задали вопросы коллеги-телевизионщики ещё до начала мероприятия. Даже журналисты из Германии заинтересовались настенными часами в моих руках.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter