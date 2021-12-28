Российские регионы ждут всплеска созидающих гражданских инициатив

В своей статье «Россия ждёт лидеров» глава исполкома «Гражданской инициативы» пишет о том, что в российском обществе сегодня заметно снизился уровень доверия к любым политическим партиям. Это подтверждают последние исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) — лишь около трети респондентов заявляют о наличии интереса к той или иной политической партии. Отмечая, что деполитизация — это современный общеевропейский тренд, Владимир Соколов всё же не намерен опускать руки, и предлагает рассматривать политические партии, прежде всего, как институты гражданского общества. Партии, по его мнению, действуют наряду с другими общественными объединениями, но при этом обладают большим весом для того, чтобы отстаивать права граждан, представляя интересы больших социальных групп. Задача «Гражданской инициативы» — помочь истинным гражданским лидерам в реализации их идей и инициатив, в объединении для более серьёзных и больших дел.