Российские регионы ждут всплеска созидающих гражданских инициатив

Дискуссионный клуб
Одна из инициатив — создание под брендом партии дискуссионного клуба, который будет максимально открытой площадкой. Цель этого проекта — выявить как можно больше неравнодушных людей с активной позицией, дать им возможность общаться и доводить возникающие замыслы по улучшению качества жизни до воплощения. При этом участникам клуба совсем не обязательно вступать в партию или принадлежать к какой бы то ни было политической ассоциации. Темы дискуссий будут горячими, требующими поиска эффективных решений: это и современное состояние финансовой системы в России, и налоговое законодательство, и бюджетная политика, и экология, и, конечно, всевозможные социальные аспекты пандемии Covid-19. Но это далеко не исчерпывающий перечень.
– Несмотря на то, что мы подготовили ряд тем для обсуждения, гораздо важнее для нас услышать предложения со стороны, мнение людей — что наиболее приоритетно, с каких тем стоит начать. Будем рады отклику желающих принять участие, а особо ожидаем предложений от молодёжи как наиболее активной части нашего гражданского общества, — подчёркивает Владимир Соколов.
Доверие — делам
В своей статье «Россия ждёт лидеров» глава исполкома «Гражданской инициативы» пишет о том, что в российском обществе сегодня заметно снизился уровень доверия к любым политическим партиям. Это подтверждают последние исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) — лишь около трети респондентов заявляют о наличии интереса к той или иной политической партии. Отмечая, что деполитизация — это современный общеевропейский тренд, Владимир Соколов всё же не намерен опускать руки, и предлагает рассматривать политические партии, прежде всего, как институты гражданского общества. Партии, по его мнению, действуют наряду с другими общественными объединениями, но при этом обладают большим весом для того, чтобы отстаивать права граждан, представляя интересы больших социальных групп. Задача «Гражданской инициативы» — помочь истинным гражданским лидерам в реализации их идей и инициатив, в объединении для более серьёзных и больших дел.
«Объединившись, мы сможем преобразовать Россию, сделать её такой страной, где комфортно и престижно жить, откуда уезжать не хочется», — заключает автор.
Партия «Гражданская инициатива» старается чутко реагировать на всё, что происходит в обществе, улавливая новые смыслы, которые порождает сама жизнь в общественных дискуссиях, и трансформируя их в конкретные задачи. В самом названии партии читается оптимизм — и, по мнению её лидеров, несмотря на повышающийся уровень аполитичности российских граждан, Россия ждёт всплеска гражданских инициатив. При этом остаётся открытым вопрос, какими они будут — созидающими или деструктивными. «Гражданская инициатива» неустанно подчёркивает: её позиция — созидание, творчество, улучшение качества жизни людей, а не социальная апатия и разрушение всего и вся. Активисты партии уверены: настоящая гражданская активность — это не звонкие лозунги, а реальные дела, приносящие пользу конкретным людям в городах и посёлках огромной страны.
– Работа нашей партии напрямую связана с реализацией гражданских инициатив и проектов на местном уровне, в регионах. Мы предлагаем людям подключиться к партийным проектам, обращаться к нам со своими предложениями, которые мы поддержим и реализуем совместно. Именно такая совместная работа и внушает уверенность в том, что «Гражданская инициатива» — партия нового смысла, — говорит Владимир Соколов.
Не уповать на власть
Руководитель и основатель партии, доктор экономических наук и бывший российский министр экономики Андрей Нечаев считает, что главной целью всех отечественных политических сил должно стать превращение России в страну, где жизнь была бы комфортна во всех регионах, и в сёлах не хуже, чем в городах. Он последовательно отстаивает концепцию государственной экономики как сочетания богатства страны и благосостояния её граждан. Любое отклонение от этой цели, по мнению Нечаева, является системной ошибкой. Вместе с тем повысить качество жизни и добиться роста благосостояния людей — вполне посильная задача на местах, без упования на некие силы свыше.
– Мы хотим объединить тех, кто относится к государству лишь как инструменту обеспечения достойной жизни граждан. Кто не ждёт «царя-батюшку» или очередного вождя нации, а намерен сам нести ответственность за себя, свою семью и свою страну. Мы не хотим от государства подачек, а требуем создания условий для реализации каждым своих талантов и способностей. Мы объединим тех, кто готов много и честно работать ради собственного благосостояния, когда личные достижения граждан складываются в общий успех страны, — уточняет Владимир Соколов.
Дорогу молодым
Своими соратниками партия хочет видеть людей, убеждённых, что любая инициатива — экономическая, социальная, политическая — должна поддерживаться. Именно развитие инициатив обычных граждан, по сути, является расшире¬нием пространства свободы.
В политсовет «Гражданской инициативы» входят аналитик Николай Алексеев, IT-специалист Максим Алёшин, психолог Виталий Венедиктов, спортсмен Николай Власов, строитель Филипп Володяев, ресторатор Олег Лазорик. Есть и своя медийная звезда — Ксения Собчак, которая даже баллотировалась в президенты от партии «Гражданская инициатива» в 2018 году. Манифест и другие концептуальные документы партии можно прочесть на её сайте, там же есть подробные сведения о руководителях, отчёты о проделанной работе, перечень всех региональных отделений.
Сейчас наблюдается обновление партийного актива, появляются новые региональные лидеры, показавшие себя в делах, имеющие практический опыт работы по реализации тех или иных проектов. В этом также прослеживается основной принцип работы партии и залог её развития: сначала человека стараются узнать по делам, и только потом принимается решение о том или ином партийном назначении. Партийную карьеру в «Гражданской инициативе» не принято строить на трибунах, произнося звучные речи — учитываются только дела. Кстати, и председатели в регионах не назначаются из Москвы, их избирает круг ближайших соратников.
Некоторые региональные отделения уже наработали значительный опыт, заслужив авторитет у населения и обретя узнаваемость. Среди наиболее активных — региональное отделение в Северной Осетии — Алании. Его возглавляет заслуженный тренер России, заслуженный работник культуры и спорта, почётный президент Федерации вольной борьбы республики Руслан Гиоев. Силами активистов и неравнодушных горожан летом было подготовлено и направлено руководству города Владикавказа предложение по благоустройству и улучшению столицы республики. Каждый пункт этого предложения составлен с учётом совместного труда жителей и администрации города. Только такой подход партийные лидеры считают продуктивным.
Недавно сменилось руководство регионального отделения партии в Алтайском крае, новым руководителем стала Юлия Алёшина. Она окончила Алтайский государственный университет одновременно по двум специальностям, получив квалификацию юриста и педагога-психолога, специализировалась на избирательном праве и теме лидерства в психологии. Работала в избирательных кампаниях, начиная от рядового агитатора до электорального юриста.
Ещё один показательный пример — региональное отделение партии в Республике Тыва, где недавно сменился лидер. Теперь председателем регионального отделения избран Владимир Симчит, известный землякам по «Тувинскому рок-клубу» и зажигательным выступлениям на концертах.
Партия нового смысла
Помимо собственных проектов партийные активисты предоставляют ресурсную поддержку общественным группам и гражданам, борющимся за свои права на любом участке — будь то права детей, военнослужащих, инвалидов, индивидуальных предпринимателей, экология, незаконная застройка городов или фальсификация выборов. Партия всегда готова поддерживать социально значимые начинания, инициативы и проекты.
Стоит отметить, что «Гражданская инициатива» осознанно не принимала интенсивного участия в прошедшей думской кампании, предпочитая не тратить силы и ресурсы на избирательную кампанию в ущерб реальным делам.
– Собственно, это и есть наш главный партийный принцип — не жить «от выборов до выборов», как делают многие, а ежедневно заниматься конкретными общественными делами, защищая интересы российских граждан. К тому же, учитывая специфику сегодняшней думской деятельности, мы для себя сделали вывод, что для наших последователей и партийцев важнее работа на местах. Повторю, поскольку это важно: мы — партия нового смысла, — конкретизирует Владимир Соколов.
Глава исполкома партии уверен: «Гражданская инициатива» ещё придёт в Госдуму активным большинством.