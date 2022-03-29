Береги автомобили

Как только иностранные государства начали вводить санкции против РФ, а курсы валют стремительно взлетать, вторичный рынок японских автомобилей испытал на себе небывалый доселе спрос.
— Началась паника, естественно. Люди начали массово скупать автомобили. Те, кто к тому времени уже привёз машины, начали фактически спекулировать, разогревая ажиотаж разговорами о том, что паромы не ходят и платежи невозможно провести, — говорит представитель компании AdoJapan Сергей Дементьев.
Компания, в которой работает наш собеседник, специализируется на приобретении б/у машин на аукционах Страны восходящего солнца под параметры клиентов, а также их доставке практически по всей стране.
Одним из главных страхов последних двух-трёх недель в части покупки машины с правым рулём и пробегом стал вопрос перевода денег в Японию. Однако, как утверждает специалист, сбой был лишь однажды — в течение полудня из банка «Приморье» никак «на ту сторону» не уходили переводы.
— Банк принимал, но они по каким-то причинам не проходили. Была угроза того, что нас полностью отключат от системы SWIFT. Но что произошло — от неё отключили часть банков, через которые до этого никто и не переводил платежи в Японию. Львиная доля этих переводов всегда шла через «Примсоцбанк», «Приморье», «ББР Банк». Сбербанк, хоть и попал под санкции, тоже проводит такие платежи, Тинькофф, — уточняет Дементьев.
На состоянии рынка подержанных авто технически денежные переводы никак не сказались. Однако банки в последние дни февраля взвинтили курс японской иены.
— Если он был 65 рублей за 100 японских иен, то потом доходил до 200 рублей. Сейчас курс упал и составляет примерно 93 рубля за 100 иен. Это привело к временному падению спроса, и при всём при этом в Японии немного снизилась цена на аукционах. Россия хоть и не максимум подержанных машин приобретает, но всё-таки играет свою роль, особенно в том, что касается автомобилей не в лучшем состоянии, — добавляет эксперт.
Немало вопросов у жителей Дальнего Востока вызвало сообщение о том, что Япония с 18 марта наложила запрет на вывоз определённых видов техники и, в частности, дизельных двигателей.
— У японцев не было никаких ограничений на вывоз машин. Единственное — сейчас они запретили вывоз катеров, водомоторной техники, двигателей и спецтехники, дизельных агрегатов и моторов. По ним пока большой вопрос, как будет дальше. А вот легковые авто с дизельным двигателем мощностью до 280 кВт можно вывозить, — делится Сергей Дементьев.
Он уточняет, что сейчас есть несколько перевозчиков, работающих с Японией. Одни доставляют автомобили из Тоямы (порт Фусики), другие — из Йокогамы и Нагои. Даже информация о том, что возившая машины японская компания ECL ограничила работу в России, никак не влияет на продажи. Есть местные, дальневосточные компании, которые занимают эту нишу, в том числе во Владивостоке — ООО «Нэвис Шиппинг».
Специалисты даже ожидают, что время доставки авто с аукционов соседнего с нами островного государства сократится.
— Из-за того, что поток машин снизился, всё будет происходить гораздо быстрее. До февраля были большие очереди — в Японии и в России. Когда в России в салонах машины начали дорожать, покупатели начали переключаться на более доступные варианты. Пошёл очень большой поток из Японии. Естественно, стоянки там перестали справляться, — отмечает Дементьев. — Судоходные компании на этом фоне тоже сильно спекулировали. Стоимость фрахта до нового года была 350 долларов, после нового года подняли до 500 долларов, а сейчас — до 550 долларов. При этом внутренний курс доллара у таких компаний очень высокий. Например, до нового года мы платили около 30 тысяч рублей за фрахт за одну машину, а после того, как курс валют начал расти, цена достигла 80 тысяч рублей — это значительное удорожание, которое влияет на себестоимость ввозимого авто. Но, поскольку поток машин сейчас уменьшится, наверняка будет падение стоимости по фрахту, потому что никому не выгодно держать такие высокие цены. Высокие цены — меньше автомобилей, меньше автомобилей — меньше грузопоток, и нужно эти суда либо переориентировать, либо они будут простаивать.
Собеседник «Золотого Рога» уверен, что спрос на автомобили из Японии будет падать.
— У людей нет такой платёжеспособности, — подчёркивает он. — 90% покупателей хотят приобрести в Японии машину за 500, максимум — 700 тысяч рублей. У людей нет столько денег, чтобы покупать за 2, 3, 5 миллионов. И раньше мы могли покупателю за 700 тысяч предложить какие-то приемлемые варианты: Honda Insight, Honda Freed — очень популярные модели 2010–2011 гг. выпуска можно было привезти за этот бюджет. И люди хорошо покупали. А сейчас 500-600 тысяч рублей — это только кей кар объёмом 0,7 л. На них тоже можно ездить, но это неполноценный автомобиль, люди не хотят их покупать. Все хотят авто с объёмом двигателя 1,3 -1,5 л.
Причём, что важно, стоимость этих автомобилей существенно выросла не из-за того, что в Японии что-то поменялось. Таможенные пошлины, привязанные к курсу евро, устремились в космос. Если раньше за легковушку с двигателем 1,3 л отдавали 350 тысяч рублей, то сейчас — 540 тысяч.
— Почувствуйте разницу. Если говорить о большем объёме двигателя и о «непроходных» авто старше семи лет — можно их даже не считать, потому что стоимость таможенной пошлины уходит за какие-то невероятные цифры в 1,2 — 1,3 миллиона. Нам мужчина звонил, хотел купить Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска, объём 4,5 л. Посчитайте, говорит, сколько будет стоить. Мы ему — давайте сначала пошлину таможенную посчитаем. 2 миллиона 900 тысяч рублей!!! Вообще без вариантов, — приводит пример специалист.
Уточним, что вопрос полной отмены таможенных платежей для жителей ДФО при ввозе б/у автомобилей с правым рулём поднимался уже неоднократно. Например, прошлой осенью была предпринята попытка собрать под соответствующей петицией 100 тысяч подписей.
— На рынке неопределённость. Кто-то смотрит в сторону Китая, но там вторичного рынка авто как такового нет. Первичный рынок ещё не настолько насыщен, как у японцев, чтобы китайцы начали массово продавать машины с пробегом. Ну и вопросы к качеству, потому что у Китая нет такого длительного опыта эксплуатации их авто. Никто не знает, что с ними будет через 4-5 лет. Отзывы неоднозначные. У народа нет чёткого понимания, — говорит представитель автомобильной компании. — У нас, как видите, все ездят на том, на чём можно, правый руль превалирует.