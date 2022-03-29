Береги автомобили

— Из-за того, что поток машин снизился, всё будет происходить гораздо быстрее. До февраля были большие очереди — в Японии и в России. Когда в России в салонах машины начали дорожать, покупатели начали переключаться на более доступные варианты. Пошёл очень большой поток из Японии. Естественно, стоянки там перестали справляться, — отмечает Дементьев. — Судоходные компании на этом фоне тоже сильно спекулировали. Стоимость фрахта до нового года была 350 долларов, после нового года подняли до 500 долларов, а сейчас — до 550 долларов. При этом внутренний курс доллара у таких компаний очень высокий. Например, до нового года мы платили около 30 тысяч рублей за фрахт за одну машину, а после того, как курс валют начал расти, цена достигла 80 тысяч рублей — это значительное удорожание, которое влияет на себестоимость ввозимого авто. Но, поскольку поток машин сейчас уменьшится, наверняка будет падение стоимости по фрахту, потому что никому не выгодно держать такие высокие цены. Высокие цены — меньше автомобилей, меньше автомобилей — меньше грузопоток, и нужно эти суда либо переориентировать, либо они будут простаивать.