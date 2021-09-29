Пусть мама услышит

«Окончательно решиться на усыновление мне помог случай. Попал на лекцию, где многодетный отец рассказывал о своём приёмном сыне, и… я пропал. Домой вернулся совершенно другим человеком с новой жизненной целью. Чуть ли не с порога сказал жене: „Мы должны пойти в детский дом и взять ребёнка“. Мы смотрели десятки анкет, но долгое время мы получали ответ на понравившихся ребят: малыши готовятся переехать к своим новым мамам и папам либо рассматриваются другими кандидатами. И вдруг звонок: „В детском доме в п. Заводское живёт маленький мальчик подходящего возраста. Не хотите приехать посмотреть?“. Оформляя гостевой визит на малыша, мы узнали, что мальчик — инвалид с рождения. Это был шок, но пути назад у нас не было. Нельзя забирать у ребёнка шанс на семью лишь из-за дефекта. А некоторое время спустя, прямо перед знакомством, медработник учреждения сказала: „Он хороший мальчик, вот только никому не нужный“», — вспоминает Сергей.