Студенты Приморья рассчитывают на помощь государства при трудоустройстве

Проблема оттока населения — одна из ключевых на Дальнем Востоке, и власти региона пытаются решить ее самыми разными способами. Один из них — поддержка выпускников местных вузов, особенно тех, кто получил образование в приоритетной для Приморья сфере.

Так какие меры поддержки востребованы в Приморском крае, и что о них знают студенты? Газета «Золотой Рог» с мая 2021 года проводила опрос студентов средне-технических и высших учебных заведений средних и старших курсов. Всего было опрошено около 300 человек. Молодые люди ответили в анкете на вопросы о знакомых им мерах поддержки и рассказали, рассчитывают ли они на помощь государства при последующем трудоустройстве. Как оказалось, студенты, которые выбрали гуманитарное направление, чаще всего не рассчитывают на помощь от государства. Из общего числа опрошенных гуманитариями оказались 37%. На помощь государства и различные программы рассчитывает около 40% из них — это будущие педагоги, воспитатели и школьные учителя. В Приморском крае существуют как региональные, так и федеральные меры поддержки молодых учителей. Будущие врачи, которых среди опрошенных оказалось 10%, практически все знают о мерах поддержки для их профессии. Более того, половина из них после окончания учебы и практики планирует переехать в отдаленные населенные пункты, чтобы получить подъемные и в будущем купить хорошее жилье. Тем более, что в этом году глава региона Олег Кожемяко анонсировал увеличение суммы подъемных до 3 миллионов рублей. Кроме того, молодых врачей в глубинке будут обеспечивать жильем и увеличат доплаты за первые три года работы в первичном звене. Сейчас в Приморье есть целый список приоритетных направлений, имеющих стратегическое значение для развития края. И вот ребят, которые учатся на инженеров, машинистов, электриков и электромонтеров, изучают кораблестроение, сельское и лесное хозяйство, ветеринарное дело, приморские власти планируют поддерживать по полной программе. В регионе действует конкурс молодых специалистов, запущенный правительством края для поддержки перспективных кадров. Для них подготовлено 100 вакансий. Те, кто победил в конкурсе, имеют право на доплату от государства в течение года в качестве поддержки во время наработки опыта — от 12 до 22 тысяч рублей. Среди опрошенных изданием студентов 53% учатся как раз по таким приоритетным для региона направлениям. Но подробно о действующих мерах поддержки для выпускников знает лишь половина. Остальные в лучшем случае что-то слышали, но в детали не вдавались и планируют рассчитывать лишь на свои силы. Между тем, конкурс для выпускников вузов и колледжей стартовал еще в 2020 году. Председатель краевого правительства Вера Щербина отметила, что этот проект должен поддержать перспективную молодежь, а также приостановить отток населения в другие регионы. В прошлом году в Приморье удалось привлечь молодых специалистов и из других областей. Согласно результатам опроса студентов, большая часть будущих специалистов знает, что в Приморском крае выпускникам вузов и средне-специальных учебных заведений уделяют внимание. А перспективных поддерживают не только на словах, но и рублем. Студент Андрей О., который изучает кораблестроение, рассказал, что планирует после окончания учебы попытать счастья в краевом конкурсе. «Кораблестроение сейчас очень востребовано, так что после получения диплома я планирую участвовать во всех возможных конкурсах и государственных программах, чтобы получить хорошую работу. Я с детства увлекался морским делом, хотел сам проектировать суда и свою специальность выбирал сознательно, и я рад, что правительство задумалось о таких, как я», — подчеркнул студент. Молодой человек отметил, что технические специальности приморские студенты выбирают чаще всего не «наобум», а после долгих размышлений и консультаций. «Те, кто долго выбирал интересную и в то же время прибыльную специальность, четко знают, чего хотят. Мой друг, в отличие от меня, долго решал и примеривался, ходил в сам вуз, приставал с вопросами к старшекурсникам, чтобы понять, чего ожидать. Теперь он изучает автоматизацию технологических процессов и производств и после учебы, скорее всего, пойдет работать на авиационный завод в Приморье», — добавил студент.

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