Туризм: скорее жив, чем мёртв?

Глава агентства по туризму Приморского края Владимир Щур в недавнем интервью заявил, что туристическая отрасль выходит из кризиса. Только за несколько месяцев текущего года Приморский край посетили около 1,1 миллиона человек, главным образом, внутренних туристов. Это более чем в два раза превышает количество туристов, посетивших регион за аналогичный период прошлого года. Всего же в 2020 году Приморье посетили 970 тысяч человек. Итоги текущего года подводить еще рано, но уже очевидно, что отрасль завершит этот год с лучшими показателями, чем прошлый.