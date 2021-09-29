Туризм: скорее жив, чем мёртв?

«Выходим из кризиса»
Приморье обладает весьма внушительным потенциалом для развития туризма. Ключевое достоинство региона — выгодное географическое положение. Море, острова, живописные бухты привлекают приезжих в любое время вне зависимости от каких-либо ограничений.
По данным исследования, проведенного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», журналом о внутреннем туризме «Отдых в России» и журналом о въездном туризме для иностранной аудитории Tourism & Leisure in Russia в 2019 году, Приморье по популярности среди туристов заняло третью строчку после Москвы и Санкт-Петербурга.
Признавался регион и самым привлекательным для туристов среди соседей по Дальневосточному федеральному округу, а также входил в тройку лидеров по гастрономическому туризму.
Само собой, в 2020 году позиции Приморья во всевозможных рейтингах заметно осели. Однако власти не теряют оптимизма.
Глава агентства по туризму Приморского края Владимир Щур в недавнем интервью заявил, что туристическая отрасль выходит из кризиса. Только за несколько месяцев текущего года Приморский край посетили около 1,1 миллиона человек, главным образом, внутренних туристов. Это более чем в два раза превышает количество туристов, посетивших регион за аналогичный период прошлого года. Всего же в 2020 году Приморье посетили 970 тысяч человек. Итоги текущего года подводить еще рано, но уже очевидно, что отрасль завершит этот год с лучшими показателями, чем прошлый.
По словам Владимира Щура, за постковидный период было многое сделано для переориентации туристической отрасли края с въездного на внутренний туризм. При этом и въездное направление забывать не собираются — как только эпидемиологическая обстановка позволит ослабить и снять ограничения, край готов снова принять гостей из-за рубежа, уверяет Щур.
Руководитель краевого агентства по туризму обратил внимание на то, что благодаря взаимодействию государства и бизнеса удалось увеличить длительность туристического сезона до восьми месяцев в год. Это произошло за счет развития событийных мероприятий и запуска круглогодичных объектов туристической инфраструктуры.
Владимир Щур также подчеркнул, что одним из приоритетов правительства Приморья является создание локальных очистных сооружений, ремонт дорог, модернизация системы электроснабжения прибрежных куротных зон, расположенных, прежде всего, в Хасанском районе. Хоть эти объекты не относятся напрямую к туристической инфраструктуре, они позволяют ее создавать и эффективно эксплуатировать.
Но не всё так радужно. Так, до сих пор закрыты границы, по-прежнему нет въездного туристского потока, хотя Приморье ранее входило в ТОП-3 российских регионов в этой сфере. В связи с введенными в прошлом году ограничениями налоговая отдача от туризма в регионе сократилась с 5,1 миллиарда рублей в 2019 году до чуть более 1 миллиарда в 2020 году.
Константин Шестаков в 2020 году, будучи на посту зампредседателя правительства Приморья, заявлял, что вернуться к докризисным показателям в туризме удастся в 2022-м. Но пока этого ничто не предвещает. По данным Агентства по туризму Приморского края, за 2021 год Приморье посетило всего 19 788 иностранных туристов. В 2020 году их было 69 052. В 2019 — 1 миллион 152 тысячи.
Ставка на внутренний туризм
В текущих условиях власти, причём как федеральные, так и региональные, решили сделать ставку на внутренний туризм. Для этого в 2020 году была разработана программа туристического кэшбэка. Условием получения частичного возврата денежных средств для граждан является покупка тура или проживания в отеле у компании–участника программы с оплатой картой «Мир» любого банка. Максимальный размер суммы частичного возврата денег — 15 тысяч рублей.
Владимир Щур отметил большой успех этой инициативы.
«Этой программой охотно пользуются как потребители услуг, так и участники рынка. Она еще продолжается, поэтому об итогах говорить пока рано, но очевидно, что они будут позитивными. Для примера приведу итоги самого первого этапа программы — кэшбэк составил более 5 миллионов рублей, а всего транзакций было совершено более чем на 32 миллиона рублей», — сказал Владимир Щур.
По предложению президента Владимира Путина, размер туристического кэшбэка на Дальнем Востоке должны увеличить до сорока тысяч рублей. По оценкам экспертов, это привлечёт в регион на 20% путешественников больше, что станет стимулом для развития туристической инфраструктуры и предпринимательства в целом.
«На этот момент где-то полтора миллиона граждан России уже воспользовались этой формой поддержки. Они затратили порядка 27 миллиардов рублей. И пять миллиардов им вернулось. Это достаточно неплохой коэффициент. И по нашим ощущениям, популярность программы набирает обороты», — считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Эксперты рынка отмечают, что россияне оказались действительно заинтересованы в путешествиях по Приморью. По словам директора экскурсионного отдела компании «Востокинтур» Василины Мухиной, число туристов, приезжающих в Приморье отдохнуть, растет в разы.
«Когда были открыты границы, то практически все гостиницы Владивостока были заселены иностранцами. Сейчас — россиянами. Традиционно много приезжают на отдых наши соседи по ДФО — из Хабаровска, Комсомольска-на Амуре, Сахалина, Якутии, но мы видим и большой поток гостей из центральных регионов: Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Санкт-Петербурга и других городов», — рассказала Мухина.
В Приморье приезжим предложат немало вариантов досуга, причём достаточно бюджетного. Окунуться в специфику региона можно, проведя несколько дней на пляже в палатках «дикарём». Исследовать территорию с моря можно на сапе или на катере. Весна и осень — лучшее время для «штурма» вершин: Пидан, Фалаза, Туманная и другие популярные горы.
Не стоит забывать, что у Приморья есть все шансы стать гастрономической столицей Дальнего Востока. В крае регулярно проходят тематические фестивали, местные рестораны занимают высокие строчки в профильных рейтингах, а гребешка или устрицу можно и вовсе поймать своими руками.
Казино, гостиницы и аквапарк
Несмотря на закрытые границы, в Приморье не прекращают развивать туристскую инфраструктуру. Активно застраивается игорная зона «Приморье», рассчитанная в большей степени на игроков из Китая и Южной Кореи. Так, недавно возобновил работы инвестор из Королевства Камбоджа Naga Corp, прекратить строительство казино ему пришлось из-за того, что подрядчик из другой страны не мог приехать в Россию.
В рамках первого этапа развития игорной зоны на территории площадью 263 гектаров планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино (3*, 4*, 5*), а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. На данный момент в игорной зоне ведут работу шесть инвесторов. Общий объем инвестиций по заключенным соглашениям превышает 71 миллиард рублей.
В сентябре ООО «Владивосток гольф и резорт» приступило к обустройству гольф-курорта международного уровня в бухте Муравьиная рядом с игорной зоной «Приморье». На первом этапе будет построено спортивное поле для игры в гольф на 36 лунок.
«Поле спроектировано корейскими архитекторами, проект переработан под российские нормы. Общая протяженность гольф-маршрута составит около 7,5 километров. Общий объем инвестиций в строительство гольф-полей — около 1,1 миллиарда рублей. За прошедший год мы разработали поправки в генеральный план развития Артемовского городского округа, предусмотрели специальные территории для размещения гольф-полей и сопутствующей инфраструктуры», — сообщила генеральный директор оператора проекта АО «КРПК» Ольга Сун-жаю.
Потенциальные туристы смогут также отдохнуть и в круглогодичном аквапарке на острове Русский. Будущий центр включит крытый аквапарк, торгово-развлекательную зону, спортивно-оздоровительный комплекс. Четырехзвездочная гостиница под брендом Novotel будет рассчитана на 260 номеров, оператором объекта станет группа компаний Accor из Франции. В отеле оборудуют спа- и фитнес-зоны, деловые центры, рестораны. Также на территории обустроят прогулочную парковую зону с велодорожками и тренажерами для занятий спортом под открытым небом.