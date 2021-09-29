Успеть за минуту

Аналитика
Успеть за минуту
Успеть за минуту
Сегодня, 17:01Фото: Татьяна Полищук
Владивостокский морской торговый порт является лидером России по контейнерообороту. За 2020 год приморские портовики обработали 672442 TEU (TEU — эквивалент 20-футового контейнера), в этом году показатели еще больше: только за 8 месяцев — 489981.
Фото:Татьяна Полищук

Прибывающие контейнеры на причале принимают тальманы, по два на каждый — один (от судна) сдает, второй (от порта) принимает. В день на одного специалиста приходится порядка 200 контейнеров, а то и больше. В ВМТП работает 139 тальманов, из них 67 — женщины. Одна из них, Евгения Кручинина, уже 9 лет трудится на контейнерном терминале, последнее время — тальманом-оператором. Время осмотра контейнера ограничено — надо уложиться в одну минуту. Евгении это удается.

Фото:Татьяна Полищук

— К осмотру контейнера приступаю, когда кран еще только снимает его с судна, чтобы поставить на смотровую площадку. Потом внимательно осматриваю вблизи — проверяю целостность, сверяю номера и пломбы. Данные осмотра и сверки заношу в информационную систему контейнерного терминала в планшете, — поясняет Евгения.

Она отмечает, что время осмотра за последние годы заметно сократилось — помогла цифровизация процесса.

— Раньше, когда только начала работать, приходилось заполнять так называемые «тальманские расписки» — бумажные формуляры, в которых мы фиксировали данные контейнеров при выгрузке-погрузке, потом эти значения вручную вносили в компьютер. С появлением планшетов все стало намного проще и быстрее. Я ввожу в программу номер контейнера, и вся информация уже там значится — вес и тип контейнера, маршрут следования — остается только сверить цифры, внести данные осмотра. Новая информация автоматически загружается с планшета в компьютер. Это намного быстрее, легче и удобнее — в любую погоду можно спокойно работать с планшетом, а то, бывало, бумаги мокнут от дождя или снега, ветром уносит, — рассказывает Евгения Кручинина.

Фото:Татьяна Полищук

Она уроженка Приморья — родилась в Большом Камне. Училась во ВГУЭС по специальности «Социология и социальная работа». Замужем, есть дочка — 5 лет. Со школьной скамьи увлекается волейболом.

Фото:Татьяна Полищук

— Раньше спортом занималась профессионально — я кандидат в мастера спорта по волейболу, но сейчас перешла в статус «любителей», — говорит Евгения Кручинана.

По образованию не пришлось работать — так получилось, что ушла в логистику. Сначала два года работала коммерческим тальманом — тем самым, что «от судна», представляющим интересы морского агента. Пообщавшись с коллегами, предпочла работу в порту — более стабильную, с «белой» зарплатой и полным соцпакетом. Но отнюдь не более легкую. Работать приходится по 12 часов — с 8 до 20 — две смены в день, две в ночь, затем четыре дня отдыха.

— В работе тальмана очень важен опыт и внимательность. Главная сложность в том, что работа требует постоянной и максимальной концентрации внимания. Нужно все делать точно, соблюдать технику безопасности. Для женщины особенно тяжело работать на улице в любою погоду — снег, дождь, ветер, туман, холод. Но мне очень нравится моя работа — привлекает отсутствие монотонности… За 9 лет уже привыкла к разной погоде, поэтому для меня это неотъемлемая часть рабочих будней. К тому же, ВМТП обеспечивает портовиков необходимой экипировкой — одеждой и обувью для любой погоды и сезона, — говорит Евгения.

Сюжеты:
Право знатьПриморье
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