Корни — в 60-х
Понятие наставничества сегодня закреплено в национальном проекте «Образование» и федеральной программе «Современный учитель». Это одно из направлений создаваемой национальной системы профессионального роста педагогических работников.
Модель наставничества в педагогике утверждена на министерском уровне и обязательна к внедрению в каждом городе и посёлке, где есть школы или учебные заведения общего и среднего профессионального образования. Предполагается, что к 2024 году не менее 70% молодых педагогов, начинающих работать с детьми и подростками, смогут рассчитывать на поддержку и сопровождение более опытных коллег (по крайней мере — в первые три года). Молодым педагогом считается обладатель профильного вузовского диплома в возрасте до 35 лет и стажем работы в школе менее трёх лет.
В Приморье координатором и «двигателем» распространения наставничества выступает Приморский краевой институт работников образования (ПКИРО).
— Наставничество — не такое уж новое слово. Эта традиция была и в 60-е годы на производстве, и потом надолго закрепилась в школе: у каждого, кто приходит в педагогику, должен быть наставник. Сама я когда-то начинала работать в маленькой школе города Артёма в 1987 году — и прекрасно помню своего наставника. Без наставничества в педагогике очень сложно обойтись. Его смысл — помочь молодым учителям избежать ненужных ошибок, которые мы когда-то совершали сами, — уверена доцент ПКИРО Юлия Сеничева, возглавляющая региональный наставнический центр.
Приказ Министерства образования Приморского края о создании такого центра на базе ПКИРО вышел в июле 2020 года. Региональный центр организует, сопровождает и методически поддерживает наставнические практики, а также анализирует известные примеры и делает их достоянием профессионального сообщества.
— Когда-то опытный учитель просто сопровождал начинающего: педагоги ходили друг к другу на уроки… Я помню, как ко мне на уроки в Артём в течение первого года работы приезжала даже куратор нашей университетской группы! Просто проверить, как у меня дела, как проходит моё профессиональное становление в школе. Причём тогда никаких доплат за это не было предусмотрено. Инициатива была, что называется, по велению души. Теперь же на уровне власти появилось понимание, что эти процессы нужно поддерживать, в том числе финансово, — говорит Юлия Сеничева.
Руководитель краевого наставнического центра напомнила, что губернатор Приморья ещё в 2018 году издал приказ о мерах социальной поддержки работников образования — в нём говорилось о доплатах молодым педагогам и их наставникам. Сегодня в течение первого года работы с молодыми педагогами наставники получают дополнительно каждый месяц по 5 тысяч рублей, а сам молодой учитель в течение трёх лет получает из краевого бюджета ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей.
Кто может быть наставником
Говоря о наставничестве, чаще всего подразумевают именно модель передачи опыта от старших педагогов молодым. Но возможны и другие варианты. В своей презентации, адресованной участникам вебинаров, Юлия Сеничева в рамках региональной целевой модели наставничества выделяет пять основных форм наставнического взаимодействия: помимо формы «учитель — учитель», в системе образования необходимо организовывать модели «ученик-ученик», «студент — ученик», «работодатель — ученик», «работодатель — студент».
Наставниками могут быть и представители сообществ выпускников, и родители, и представители некоммерческих организаций. Всё зависит от того, какие задачи предстоит решить наставникам и наставляемым — а спектр их довольно широк. Просто подтянуть одноклассника в учёбе вполне по силам ровеснику, но вот если речь идёт о проектной деятельности, тут школьникам не справиться без взрослого, обладающего системным взглядом и умением направлять коллективные усилия на достижение цели. Бывает, что помощь нужна новичкам, пришедшим в новый коллектив, детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, ребятам с выдающимися способностями — и во всех этих случаях наставник может стать именно тем, кто подаст руку помощи и эффективно решит проблему.
— Существует и такая модель, как реверсивное наставничество, — рассказывает Юлия Сеничева. — Подразумевается, что менее опытный педагог может чему-то научить более опытного. Сегодня мы видим множество таких примеров: молодёжь более подкована в обращении с информационными технологиями, чем старшее поколение — и, конечно, помощь старшим коллегам в информационной поддержке бесценна.
В этом году в ПКИРО провели опрос в фокус-группе, состоящей из родителей и учеников общеобразовательных школ. Вопрос был один для обеих категорий: хотели бы респонденты, чтобы у них или у их детей был наставник в школе? И 85% ответили «да».
По мнению руководителя регионального наставнического центра, формализация наставнических практик важна для того, чтобы о них могли узнать многие, а сами успешные практики можно было тиражировать и масштабировать.
— Бывают совершенно уникальные примеры того, как с помощью наставничества можно разрешить очень сложную ситуацию. В прошлом году была такая история в одном из районов Приморья: у учителя из сумки во время уроков пропал кошелёк, и было понятно, кто это сделал. Всё это могло закончиться уголовным делом — поскольку ученики уже были старше 14 лет. Но учитель поступила следующим образом: она предложила подросткам совместный социально-экономический проект: они стали выращивать и продавать рассаду, и сам трудный подросток, совершивший кражу, работал лучше всех, и для него это был серьёзный жизненный урок. Учитель определил — дать почувствовать цену заработанных собственным трудом денег. Педагогическое мастерство и человеческая мудрость учителя позволили ему организовать оптимальную форму наставничества, которая имела огромный воспитательный эффект. В итоге заработанных коллективом денег хватило на осуществление давней мечты — совместного путешествия всем классом, — рассказала Юлия Сеничева.
В 2020 году в Приморье на экспертизу ПКИРО было представлено 345 наставнических практик со всего края, эксперты отобрали лучшие из них — и около 40 описаний можно увидеть на сайте ПКИРО в разделе «Наставник молодого педагога». В 2021 году после серии вебинаров, посвящённых наставничеству, количество заявленных практик выросло вдвое.
Перспективы — в конкурсах и славе
В 2020 году в Приморском краевом институте развития образования под руководством Юлии Сеничевой была организована постоянно действующая онлайн-школа наставника молодого педагога. Спустя несколько месяцев дистанционное общение удалось перевести в формат фестиваля наставнических практик — и получился живой и содержательный праздник.
— Я смотрела на приехавших со всего края учителей и думала: вот они, подвижники! Несмотря на огромную загруженность и внеурочную работу с детьми, они находят время и силы передавать свой опыт и участвовать в конкурсах. В этот раз нам очень интересно посмотреть, какие практики представят дети — в конкурсе будет специальная номинация для учеников, — объяснила Юлия Сеничева.
Региональный конкурс практик наставничества «Формула успеха» будет проводиться в этом году под эгидой ПКИРО и Регионального наставнического центра. Цель конкурса — создание условий для обобщения опыта наставничества и выявления лучших практик различных форм наставничества в образовательных организациях Приморского края. Выделено три номинации: «Наставничество в профессии», «Дети учат детей» и «Наставничество в образовании». 11 октября завершился приём конкурсных заявок. С 11 по 26 октября проходит муниципальный этап конкурса, за ним последует региональный — с 9 по 12 ноября. Он будет проходить в заочной форме. Лучшие практики наставничества, в том числе и победителей регионального этапа конкурса, будут представлены во время очного финала краевого фестиваля наставничества 3 декабря 2021 года в актовом зале ПКИРО.
Итогом всей этой работы должно стать формирование единой региональной базы наставников и единой региональной базы программ наставничества — в региональном наставническом центре уже подготовлен её каркас, который регулярно будет дополняться описанием новых практик.