— Бывают совершенно уникальные примеры того, как с помощью наставничества можно разрешить очень сложную ситуацию. В прошлом году была такая история в одном из районов Приморья: у учителя из сумки во время уроков пропал кошелёк, и было понятно, кто это сделал. Всё это могло закончиться уголовным делом — поскольку ученики уже были старше 14 лет. Но учитель поступила следующим образом: она предложила подросткам совместный социально-экономический проект: они стали выращивать и продавать рассаду, и сам трудный подросток, совершивший кражу, работал лучше всех, и для него это был серьёзный жизненный урок. Учитель определил — дать почувствовать цену заработанных собственным трудом денег. Педагогическое мастерство и человеческая мудрость учителя позволили ему организовать оптимальную форму наставничества, которая имела огромный воспитательный эффект. В итоге заработанных коллективом денег хватило на осуществление давней мечты — совместного путешествия всем классом, — рассказала Юлия Сеничева.