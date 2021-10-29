Пешком до Москвы и обратно

– Когда мы говорим о субсидировании поездок, билетов, транспортной доступности, мы говорим о том, что люди, живущие на Дальнем Востоке, должны иметь возможность по доступным для них ценам долететь до Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга. Но когда мы смотрим, как покупки билетов совершаются, мы видим, что есть люди, которые пользуются этими льготными билетами по пять раз, по шесть раз, больше. То есть летают по паре раз в месяц. Но это же очевидно, что два раза в месяц они летают не на отдых. Это не транспортная доступность, это немного другая история, у них есть какие-то дела, возможно, они занимаются бизнесом. Надо ли субсидировать весь этот объем перевозок, с нами постоянно спорят на эту тему, — сказал Юрий Трутнев.