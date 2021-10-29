Пешком до Москвы и обратно

Прошло два года, правительство активно включилось в работу, но авиаперевозчик, как и раньше, регулирует вопрос продажи льготных билетов по собственному усмотрению.
В очередь не позавтракав
В январе 2021 года субсидированные билеты снова были анонсированы, поступили в продажу и разлетелись как «горячие пирожки» за 11 дней. Следующая партия поступила в продажу 12 февраля и опять была разобрана. В конце августа субсидированные билеты появились вновь. «Аэрофлот» тогда снизил стоимость, обозначенную в постановлении правительства, и продавал билеты на рейсы до Москвы по 7650 рублей для взрослых, а для детей до 12 лет — по 5740 рублей. Квота исчерпалась за месяц, а специалисты Росавиации посчитали, что воспользоваться дешёвыми билетами смогли около 450 тысяч человек. Сегодня на эти цели снова направлены средства, и на сайте «Аэрофлота» есть в продаже билеты в столицу и обратно. Вот только надолго ли? Согласно информации с официального сайта перевозчика, субсидированные билеты будут доступны на рейсы до 30 ноября. Что будет после — неизвестно. Скорее всего, все опоздавшие полетят на Новый год в Москву «за свои».
При этом перелёты в столицу часто используются людьми не только для отпуска, но и для работы. Такие пассажиры могут летать в столицу по пять-шесть раз в месяц и тем самым исчерпывать квоты на перевозки. На эту проблему обращал внимание и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
– Когда мы говорим о субсидировании поездок, билетов, транспортной доступности, мы говорим о том, что люди, живущие на Дальнем Востоке, должны иметь возможность по доступным для них ценам долететь до Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга. Но когда мы смотрим, как покупки билетов совершаются, мы видим, что есть люди, которые пользуются этими льготными билетами по пять раз, по шесть раз, больше. То есть летают по паре раз в месяц. Но это же очевидно, что два раза в месяц они летают не на отдых. Это не транспортная доступность, это немного другая история, у них есть какие-то дела, возможно, они занимаются бизнесом. Надо ли субсидировать весь этот объем перевозок, с нами постоянно спорят на эту тему, — сказал Юрий Трутнев.
Совсем недавно на льготные авиабилеты опять были направлены значительные средства. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на обеспечение авиаперелетов для жителей ДФО. Прежде всего это рейсы в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока и Петропавловска-Камчатского. 490 миллионов рублей должно хватить на 50 тысяч пассажиров.
Следом правительство выделило ещё денег на авиаперевозки дальневосточников — третий транш с начала года составил 349,6 миллиона рублей.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин поручил создать систему, которая позволит каждый год автоматически выделять субсидии на льготные перевозки с Дальнего Востока.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая перед членами Совета Федерации, рассказал сенаторам о планах по поддержке региональных авиаперевозок и обновлению парка воздушных судов.
– У нас есть несколько видов субсидий, например, на «раскатку» маршрутов. Мы сейчас активно занимаемся доступностью авиаперевозок жителей Дальнего Востока и средней полосы. Большие дополнительные ресурсы предусмотрены в бюджете именно на эту цель… А обновлять парк воздушных судов будем за счет лизинговых схем, — конкретизировал цели глава федерального Минфина.
На самолет не пообедав
Местные жители говорят, что практика субсидированных билетов хорошая, но временная: как моток «синей изоленты» для недовольных дальневосточников. Рассчитывать на неё нельзя, потому что ещё в 2019 году билеты заканчивались за пять дней, а вставать в очередь за ними приходилось в четыре утра. Сегодня деньги на перелёты выделяются, а завтра их уже может и не оказаться в бюджете.
– Ну это же временная мера? Для Дальнего Востока нужен постоянный механизм, на который человек сможет рассчитывать. То, в каком виде существуют субсидированные перевозки, не дает гарантии на завтрашний день. Всегда есть какое-то «но». Раньше субсидированные билеты были, «но» они были только для определённых категорий граждан, сегодня они есть, «но» до определённых дат. Завтра сумма, выделенная на перевозки жителей Дальнего Востока, уменьшится, и билеты будут, но закончатся за неделю, как это уже было. Получится как всегда: формально поддержка есть, а на деле — летишь за свои, — комментирует ситуацию один из пассажиров Андрей. Он обеспокоен тем, что компания, как и любой другой бизнес, может легко «переиграть» решение с субсидированными билетами в том случае, если акционеры увидят угрозу для капитала.
Поводы для беспокойства есть — ряд громких скандалов, сотрясших сферу пассажирских авиаперевозок в 2021 году, ставит в очень неприятное положение авиакомпанию «Якутия», которая тоже задействована в субсидированных перевозках.
Кроме того, главный авиаперевозчик страны «Аэрофлот» в 2020 году сильно пострадал от коронавируса и зафиксировал в отчётности годовой убыток в размере 96,5 миллиарда рублей. При этом чистые активы компании составляют 54,4 миллиарда рублей, а весь денежный поток за 2020 год равен 68,6 миллиарда рублей. Цифры наглядно демонстрируют ситуацию, в которой на сегодняшний день находится «Аэрофлот». Долго ли с такими показателями сможет сохраняться «аттракцион невиданной щедрости» с субсидированными авиабилетами?
Отметим, что с начала 2021 года на субсидирование авиаперелетов для жителей ДФО было направлено совокупно около 6 миллиардов рублей. Для того, чтобы покрыть убытки «Аэрофлота» только за 2020 год, нужно ещё как минимум 19 раз выделить столько же и только одной авиакомпании.