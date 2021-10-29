Приморье и его трудовые династии

Причём стимулом для этого у молодёжи всё чаще становится материальная выгода, которую обещает приносить родительская стезя, хотя бывает, что дети так же сильно увлечены ею, как и старшее поколение семьи. Впрочем, чаще всего сами родители тоже не хотят, чтобы дети повторили их путь. Опрос, проведённый одной из российских рекрутинговых служб среди более чем семи тысяч представителей 35 наиболее популярных профессий показал, что на вопрос: «Хотите, чтобы ваш ребёнок работал на той же должности, что и вы?» большинство водителей, продавцов, охранников, секретарей, кладовщиков ответили отрицательно. Пожелали своим отпрыскам иной, чем у них, доли и неожиданно большое число врачей, медицинских сестёр, юристов, экономистов и учителей. А вот приветствовали создание династий архитекторы, программисты, дизайнеры и проектировщики.