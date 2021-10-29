Приморье и его трудовые династии

Причём стимулом для этого у молодёжи всё чаще становится материальная выгода, которую обещает приносить родительская стезя, хотя бывает, что дети так же сильно увлечены ею, как и старшее поколение семьи. Впрочем, чаще всего сами родители тоже не хотят, чтобы дети повторили их путь. Опрос, проведённый одной из российских рекрутинговых служб среди более чем семи тысяч представителей 35 наиболее популярных профессий показал, что на вопрос: «Хотите, чтобы ваш ребёнок работал на той же должности, что и вы?» большинство водителей, продавцов, охранников, секретарей, кладовщиков ответили отрицательно. Пожелали своим отпрыскам иной, чем у них, доли и неожиданно большое число врачей, медицинских сестёр, юристов, экономистов и учителей. А вот приветствовали создание династий архитекторы, программисты, дизайнеры и проектировщики.
По наследству или по интересу
Но что такое трудовая династия? Монархи (те, что остались), говорят, теперь тоже трудятся во благо своих подданных, хотя в их случае выбора нет, корона передаётся по наследству. В дореволюционной России унаследовать родительское дело также было обычной практикой. Например, семейный бизнес часто передавался из поколения в поколение. Среди наиболее известных российских династий — предприниматели Демидовы, ставшие к XIX веку одной из самых богатых семей в стране, купцы Елисеевы, или врачебные династии Вишневских, Боткиных. Часто из поколения в поколение члены одной семьи становились учителями или священниками, но самыми многочисленными профессиональными династиями, многие из которых продолжаются и по сей день, всегда были цирковые и актёрские.
Советская власть стала поощрять создание трудовых, рабочих династий, о представителях таких фамилий писали книги, делали кино — вспомним популярнейший художественный фильм Иосифа Хейфица «Большая семья», снятый по роману Всеволода Кочетова «Журбины» в середине прошлого века. Это были не просто отцы и дети, а целые семьи: глава семьи или оба родителя, братья, сёстры, их жёны, мужья и дети, дети и внуки основателя династии или главы семьи, а также его снохи и зятья. Считалось, что суммарный стаж работы трудовой династии в одной сфере профессиональной деятельности должен составлять не менее полувека.
Профессиональные навыки в трудовых династиях, особенности и специфика определённого вида работы передаются от родителей детям и усваиваются с детства. Это позволяет от поколения к поколению развивать и углублять профессиональные навыки, оттачивать мастерство. Но, пожалуй, наиболее значимо то, что принадлежность к трудовой династии повышает у её представителей профессиональную ответственность. В свою очередь наличие и количество трудовых династий считается показателем социальной стабильности на предприятии, престижа компании. Поэтому и сегодня на социально ориентированных предприятиях ценят и чествуют трудовые династии.
Особенности местности
В Приморье сами собой создавались «морские» династии: моряков и рыбаков, портовиков и судоремонтников. Но и сухопутные от них не отставали — строители, энергетики, железнодорожники, врачи и учителя… Только сегодня наш рассказ — о династиях журналистских.
Совсем недавно, в начале октября, во Владивостоке отметили знаменательную дату: 60-летие журналистского образования на Дальнем Востоке. По этому случаю в Дальневосточном федеральном университете организовали и провели Международную научно-практическую конференцию «Журналистика и общественные коммуникации в цифровом пространстве: создавая смыслы». Её участники обсудили особенности функционирования традиционных масс-медиа, становление новых медиа, новые тенденции развития журналистики и общественных коммуникаций, отражение опыта их адаптации в цифровом пространстве.
Сегодня, когда в нашей жизни происходят грандиозные перемены, а информационные технологии выходят на первый план и даже становятся чрезвычайно эффективным средством борьбы, журналистика и журналисты приобретают особую значимость для общества, испытывающего, при сверхдоступности и суперизобилии информации, жуткий дефицит правдивых новостей. Журналисты старой школы подходили к своей работе ответственно, щепетильно выверяя все факты. Их более чем добросовестное отношение к профессии не могло не оказать влияния и на детей, решивших пойти по стопам родителей и посвятить себя журналистике.
Журналисты Приморья
А таких, выбравших служение «четвёртой власти» своей профессией, у нас в крае немало. Это известные журналистские династии Климовых, Максименко, Барабаш, Островских, Распутных, Ивлевых, Шеметовых… Нередко профессионально-семейные союзы создавались ещё в студенчестве, на отделении журналистики Дальневосточного государственного университета, позднее ставшем самостоятельным факультетом ДВГУ, а затем ДВФУ.
Выпускник факультета Андрей Холенко сегодня — автор и режиссёр документального и игрового кино, телепрограмм, приморцам старшего возраста он больше знаком по его работе в газетах «Красное знамя», «Владивосток», на «Общественном телевидении Приморья» (ОТВ). Его путь в профессию начинался в семье, отец работал в разных районных газетах — «Заветы Ильича» (Ольгинский район), «Сельский труженик» (Яковлевский район), «Приморец» (Хасанский район), «Победа» (Пожарский район).
– Когда отец был главным редактором «Сельского труженика» — газеты Яковлевского района, мы в семье создали «Тайное общество любителей костра, солнца и хорошо поесть». Ходили на речку Даубихе, которая теперь Арсеньевка, ловили рыбу, купались, а дома отец помогал нам с сестрой и мамой выпускать семейную газету. Первый её номер сделали на листе плотной бумаги формата А2, с фотографиями, рисунками, — вспоминает свои первые шаги в профессии Андрей Викторович.
Рассказывая о журналистских династиях Приморья, невозможно обойти фамилии Крившенко и Ивлевых. Сергей Филиппович Крившенко личность поистине легендарная в профессиональной среде. Закончив педагогический институт, стал работать литературным сотрудником флотской газеты «Боевая вахта», затем был редактором краевой молодёжной газеты «Тихоокеанский комсомолец», главным редактором общественно-политической редакции Приморского краевого комитета по телевидению и радиовещанию. Защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию, преподавал в ДВГУ, в том числе на журфаке, возглавлял кафедру литературы, был профессором. По примеру отца журналистику своей профессией избрали его дочери. Прельстила профессия и внука, хотя справедливости ради заметим, что у Дениса Ивлева есть и прекрасный пример его родителей — Андрея Ивановича Ивлева (первого генерального директора ЗАО «Владивосток-новости») и Марины Сергеевны Кривенко. Сегодня Денис Ивлев — корреспондент телеканала «Звезда».
И ещё одно мнение. Руководитель филиала «Российской газеты» во Владивостоке Константин Бахирев считает, что профессиональная династия, особенно в журналистике, — это хорошо.
– Во-первых, это живой пример родителя, как можно работать и зарабатывать. Если работа приносит удовлетворение моральное и материальное, то человек наполовину счастлив. Второе — это то, что всегда можно в каких-то сложных моментах положиться друг на друга. Подсказать, помочь, подстраховать… Ну и в идеале, конечно, передать дело в надёжные руки, — говорит Константин Бахирев.
К сказанному отцом добавляет сын, Максим Бахирев.
– Династия? Возможно, хотя получилось всё случайно. Я пошёл на журфак, отец в то время работал в «Российской газете». Но по образованию он не журналист, поэтому о преемственности я бы не говорил. Да и после всё тоже случайно. Я работал в разных пресс-службах, потом получил предложение о работе в «Российской газете», а отец на тот момент, замечу, был директором «Приморской газеты». Но в итоге мы оказались коллегами. Но знаете, в конце нулевых всё иначе было, и образование на журфаке в том числе. В нынешний момент сомневаюсь, что выбрал бы эту специальность, — уточняет наш коллега.