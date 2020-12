Сколько стоит Новый Год устроить?

До самого ожидаемого праздника в этом году остается всего два дня, а это значит, что многие приморцы уже завершили основные приготовления к Новому году.

Почти в каждой квартире сейчас стоит наряженная елка, под ней подарки, а на столе ярким пятном виднеется чаша с мандаринами. «Золотой Рог» тоже решил подготовиться к встрече праздника и свести бюджет, подсчитав, сколько денег в среднем на праздник потратили жители Приморского края. Новый год начинается с ёлки Как говорится в одной очень известной присказке, театр начинается с вешалки. Мы эту фразу поменяли на свой лад и заявили, что празднование Нового года обязательно начинается с ёлки. Ведь именно этот атрибут уже с первых чисел декабря появляется в домах и квартирах жителей края. Правда, до середины декабря приобреталась зеленая красавица не совсем легальным путем. С 12 декабря в столице Дальнего Востока работают 16 официальных ёлочных базаров по следующим адресам: Верхнепортовая, 68, Жигура, 48, Лермонтова, 75, Светланская, 177, Фадеева, 12б, Шилкинская, 21, Воронежская, 1, Анны Щетининой, 19, Сабанеева, 16, Аллилуева, 6, Луговая, 58, Океанский проспект, 41, Пшеницына, 22, Руднева, 1б, Руднева, 13в, строение 3. Продавать ёлки они будут вплоть до вечера 31 декабря. В мэрии отметили, что данные адреса были выбраны не случайно. Фото: pixabay.com Во-первых, это уже привычные для владивостокцев места, где удобно выбрать товар. Во-вторых, к ним можно и подъехать на личном авто, и добраться на общественном транспорте, и подойти пешком. На таких точках купить ёлку можно от 1 тысячи рублей. Здесь же можно договориться о доставке и упаковке. Некоторые граждане предпочитают покупать новогоднее дерево не около дорог, а напрямую с питомников для того, чтобы она вкусно пахла хвоей, а не дорожной пылью. Такие деревья стоят немного дороже, и их цена начинается от 1,5-2 тысяч рублей. На протяжении двух последних лет в Приморье очень популярны пихты Фразера. Из-за того, что они привозятся из-за границы и в пути соблюдаются особые условия хранения, их стоимость начинается с 3 тысяч рублей и может достигать 20 тысяч рублей – цена зависит от высоты дерева. Многие семьи в последнее время стали выбирать искусственные новогодние ёлки. Кто-то это делает из-за жалости к живым деревцам, а кто-то не желает ухаживать за хвойным деревом на протяжении месяца. Поскольку искусственные ели рассчитаны на десятилетия, ценник их немного выше, чем у живых. Так, стоимость обычной китайской елки из пластика и проволоки может начинаться от 3 тысяч рублей. А вот искусственные деревья, произведенные, к примеру, в Голландии, и очень похожие на настоящие, могут стоить от 27 тысяч рублей и выше. Ценник также зависит от высоты изделия. И вот она нарядная на праздник к нам пришла Приобрести ёлку и поставить её в самый красный угол дома – половина дела. Её же еще нужно украсить, а на это обычно уходит весь день, и в деле участвует вся семья. У многих людей еще имеется коробка со стеклянными ёлочными игрушками, которым уже более 40-50 лет. Потемневшее стекло, потертые рисунки и хрупкий стеклярус каждый декабрь переносят старшее поколение в теплые воспоминания. Но таким игрушкам достаются лишь самые дальние веточки и обратная сторона елочки. На первый план выходят новые яркие и современные игрушки из пластика и стекла. С каждым годом люди все осознанней и с чувством прекрасного подходят к процессу украшения елки. Редко сейчас можно встретить аляпистое, разноцветное новогоднее дерево, которое украшено не в одной цветовой гамме. Приморцы все чаще стали придерживаться единого стиля в украшениях и перестали вешать на хрупкие веточки все подряд, имитируя снег ватой. В магазинах Приморья набор однотонных елочных игрушек из пластика стоит от 150 рублей. В эту цену входит коробка с шестью шарами. Пластиковые макушки стоят от 100 рублей. Однако есть и те, кто предпочитает декорировать свое новогоднее дерево исключительно стеклянными шарами и игрушками. Однако, чтобы приобрести такие украшения, нужно иметь достаточное количество денег. К примеру, набор из трех елочных игрушек с ручной росписью от европейской марки Mostowski и Komozja будет стоить порядка 16 тысяч рублей. А если приобретать стеклянные шары от местных мастеров, то их цена может начинаться от 1,5 тысяч рублей и выше. Стоимость зависит от размера шарика и красок, которые были использованы во время росписи. Какая же елка без гирлянд и мишуры? Не нарядная! Одной гирлянды длиной несколько метров хватит, чтобы обернуть дерево несколько раз. Вторая гирлянда может понадобиться для того, чтобы украсить окно. В среднем, елочная гирлянда 1,8 метра стоит от 500 до 1 000 рублей. Стоимость от цвета фонариков не зависит. Ну-ка мечи стаканы на стол и прочую посуду! Новый Год без традиционных салатов типа «Оливье», «Мимоза», «Сельдь под шубой», а также горы мандаринов и шампанского – не праздник. Именно эти продукты самые важные на новогоднем столе. Обычно к ним еще добавляются бутерброды с красной рыбой и икрой, а также запечёная курица, оливки и другие закуски. Фото: pixabay.com Несмотря на то, что правительство страны не так давно поручило заморозить цены на некоторые продукты, праздничный стол все равно обойдется в кругленькую сумму. К примеру, одна бутылка хорошего шампанского, произведенного не в России, обойдется от 900 рублей и выше. На компанию таких бутылок нужно 2-5 штук. Чтобы нарезать тазик «Оливье» и целый противень «Мимозы», нужно закупиться основными ингредиентами, такими как картофель по цене от 35 рублей за кг, морковь, стоимостью 50 рублей за кг, свекла за 40 рублей в магазинах Владивостока, лук по 35 рублей. А также зеленым горошком в банке по цене от 115 рублей, оливками от 120 рублей, корнишонами стоимостью в среднем 130 рублей. Понадобится и вареная колбаса, цена которой в магазинах начинается от 350 рублей за кг. Так как в этом году большие перебои с грузооборотом между Россией и Китаем, с мандаринами из Поднебесной есть некоторые проблемы. Однако эти цитрусовые были привезены из Южной Кореи, ЮАР и Турции и теперь продаются в магазинах края по более высокой цене, чем фрукты из Китая. В среднем килограмм мандаринов стоит от 150 рублей и выше. Подобьем счета Итого, если мы объединим все предновогодние покупки приморцев, не считая подарков всем друзьям и близким, а также новогодних нарядов, то выходит, что среднестатистическая семья с настоящей ёлкой, обычными елочными игрушками, несколькими гирляндами и традиционным набором блюд на столе потратит около 10 тысяч рублей. Для семьи, которая выберет красивую искусственную елку, игрушки из стекла с ручной росписью, а также накроет шикарный стол с красной икрой, дорогим шампанским, разнообразными мясными нарезками и блюдами, стоимость праздника достигнет порядка 15 тысяч рублей. Редакция газеты «Золотой Рог» поздравляет своих читателей с наступающим Новым 2021 годом и желает быть всегда в курсе событий, осуществлять задуманное, а также следить за здоровьем. Всех благ и хороших новостей в следующем году. Мария Куценко-Пшеничная

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter