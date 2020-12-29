Сколько стоит Новый Год устроить?

Некоторые граждане предпочитают покупать новогоднее дерево не около дорог, а напрямую с питомников для того, чтобы она вкусно пахла хвоей, а не дорожной пылью. Такие деревья стоят немного дороже, и их цена начинается от 1,5-2 тысяч рублей. На протяжении двух последних лет в Приморье очень популярны пихты Фразера. Из-за того, что они привозятся из-за границы и в пути соблюдаются особые условия хранения, их стоимость начинается с 3 тысяч рублей и может достигать 20 тысяч рублей – цена зависит от высоты дерева.