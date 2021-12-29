Идеал на все времена

Если споры о том, что было первым — курица или яйцо — могут ещё на много столетий вперёд обеспечить поле для бурной мозговой деятельности философов, то в строительстве всё гораздо определённее. Хочешь возвести здание — сначала сделай проект, а ещё лучше — доверь это профессионалам.

Что такое современные проектные решения и как они подстраиваются под запросы заказчика — «Золотому Рогу» рассказал генеральный директор ООО «Идеальный город» Николай Ровников. Фото: ООО «Идеальный город» Проектирование зданий и сооружений — это комплексная работа, результат которой — документация, необходимая для строительства. Здесь и анализ исходных данных, и выбор всех конструктивных и объёмно-планировочных решений — дело более чем кропотливое и тонкое. – Если ещё 30 лет назад проектные институты все расчёты и чертежи в основном делали вручную, и такое проектирование было очень «неповоротливым» (ведь любые изменения требовали долгой переработки и многих смежных решений), то сегодня всё компьютеризировано, всё рабочее проектирование ведётся в специализированных программных комплексах, — рассказывает Николай Ровников. — А на бумаге могут появляться на свет эскизы и концепции проектов. Это верх профессионализма, так сказать «хэнд мэйд». Сегодня переход из 2D-проектирования к внедрению технологий BIM проектирования (создания виртуальной трёхмерной модели здания на основе архитектурно-планировочной, конструктивной, экономической, инженерной, технологической, эксплуатационной информации) повышает качество выполняемых работ. Это значительно сокращает вероятные коллизии и ошибки при проектировании, сокращает время подготовки документации. Также современные технологии позволяют автоматизировать рутинные процессы, концентрируя внимание на вопросах инженерного характера. «Идеальный город» — это название проектного бюро и одновременно — наименование группы компаний, в составе которой работают проектировщики. ГК «Идеальный город» самостоятельно занимается развитием застройки жилого и нежилого назначения на собственных земельных участках. Все подразделения объединены в одном большом офисе. Заказчик, который обращается сюда, получает не только полный комплекс проектно-изыскательских работ. Специалисты компании имеют высокие компетенции в сфере земельных правоотношений и в градостроительной сфере. Они могут обеспечить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, все проектные работы, начиная с анализа и концепции застройки и завершая рабочим проектированием весьма непростых объектов для застройщиков. – Наш клиент — это и тот застройщик с большим опытом, который прекрасно понимает, что в итоге хочет увидеть на своём земельном участке, и те, кто впервые что-либо строит на своих участках, и даже те, кто только планирует приобрести землю под проект. Мы можем провести, в том числе, и качественный анализ по предлагаемым участкам, разобрать все юридические и градостроительные подводные камни и риски. Это очень важно в момент принятия решения о приобретении земли и о том, какие проектные решения уместны на ней, — отмечает эксперт. Архитекторы называют Владивосток очень непростым городом с точки зрения проектирования и строительства. При возведении объекта нет стандартов. В каждом конкретном месте приходится учитывать множество факторов, влияющих на проект и строительство. – Влияет на застройку рельеф местности (много территорий с ненормативными уклонами), геология участка, зонирование территории, утверждённая или неутверждённая документация по планировке территории, окружающая застройка, инсоляция, наличие инженерной инфраструктуры и т. д. Влияет всё, иногда — очень критично. Каждую ситуацию необходимо рассматривать отдельно и комплексно. Недосягаемых целей не бывает. Бывают достаточно сложные и креативные задачи: при всей кажущейся простоте хочется что-то построить с определёнными параметрами, но это, например, невозможно в данный момент в силу ряда причин. Но мы и за такие задачи берёмся, поскольку у нас есть не только опытные архитекторы, конструкторы и главные инженеры, но ещё и юристы со специализацией в земельном, градостроительном и корпоративном праве, — делится генеральный директор ООО «Идеальный город» особенностями своей работы. Грамотная подготовка на этапе проектирования может снизить стоимость строительства. Более того — бывают случаи, когда консультация профессионалов «Идеального города» тотально меняет изначальные планы застройщика. – Некоторые пытаются сэкономить на проектировании, не понимая, что, сэкономив миллион или два на проекте, они теряют десятки миллионов при строительстве. Часто это бывает, например, при неэффективно запроектированной объёмно-конструктивной системе здания, неправильно выбранном типе фундамента, шага каркаса и т. д. А бывает, что и концепт проекта изначально выбран неудачно, не были учтены, например, все градостроительные ограничения. Тогда в процессе анализа предоставленных проектных решений оказывается, что так вообще нельзя, либо можно, но для этого необходимо ещё проделать нелёгкий юридический путь, получив ещё целый ряд отклонений и разрешений. Специалисты для этого учатся годами, получая не одно высшее образование и в проектной, и в юридической, и в экономической сферах, которое подкрепляется многолетним практическим опытом. У нас целая команда таких профессионалов! Внедрение в работу современных BIM технологий позволяет выполнить точное построение инженерных систем здания и получить подробные спецификации и ведомости за счёт автоматизации процессов. Это позволяет сделать более подробные сметы и не упустить из виду каких-либо деталей. Проектно-девелоперская группа «Идеальный город» работает больше десяти лет. За это время накопилось не только солидное портфолио проектов жилых комплексов, общественно-деловых и складских зданий и сооружений, но и целый пул реализованных и реализуемых сейчас проектов. – Из больших — например, застройка поселка «Белый Парус». Начата комплексная застройка квартала «Усадьба» в Арсеньеве. Строятся во Владивостоке многоквартирный дом на ул. Нестерова, ЖК «Кленовый» на ул. Сельской, автокомплекс «Хай-тек» на ул. Кузнецова. Есть жилые комплексы, которые уже запроектированы и находятся на стадии получения разрешения на строительство. Сейчас также проектируем несколько больших жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса для именитых застройщиков, — рассказывает Николай Ровников. — Думаем, что 2022 год будет очень плодотворным и напряжённым в работе. Намечено завершить нескольких крупных контрактов в сфере жилищного строительства с нашими городскими застройщиками. Ведём переговоры о новых контрактах и проектах и планируем строительство нескольких собственных больших девелоперских проектов.

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