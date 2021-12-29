Не надо гадить людям в душу

Инициатором изготовления и установки дог-боксов в краевом центре стал генеральный директор ООО «Владивостокский бойцовский клуб» Никита Злобин.
К нему нередко обращаются жители многоквартирных домов с просьбой восстановить спортивные или детские площадки во дворах — с песочницами, качелями, турниками. И зачастую тут же возникает вопрос выгула собак на этой территории. Горожане недовольны тем, что рядом с детской площадкой или во дворе жилого дома, на клумбах и дорожках в парках можно увидеть «плоды» выгула собак.
– Я животных люблю, но и хочу жить в чистом и уютном городе, — подчёркивает Никита Злобин. — Если вы любите своего подопечного — замечательно, но он не должен доставлять проблем окружающим. Считаю неправильным и неприемлемым позволять питомцу гадить на тротуаре, прогулочной дорожке в парке. Хозяин должен отвечать за своего четвероногого друга, и убирать за ним всегда. И мы с друзьями, учредителями нескольких компаний, решили помочь владельцам животных выполнять эту обязанность — установить дог-боксы.
Закаляют сталью
Дог-бокс — металлическая конструкция, которая состоит из двух частей. Одна — для хранения пакетов, которые можно использовать для сбора отходов жизнедеятельности животных, вторая — ёмкость для мусора.
Верхняя часть стойки будет сделана из высоколегированной стали — нержавейки, вторая — из более дешёвого сплава. Чтобы не поржавела и имела эстетичный вид, её покроют специальной краской.
– Мы сделаем несколько видов конструкций — для установки на мягкий грунт и на бетонное основание. В последнем случае предусмотрено крепление анкерами, поскольку есть у нас граждане, стремящиеся всё, что не прикручено и не приварено, утащить и сдать в пункт приёма металлического лома. Тем более, что будет использоваться нержавейка — это дорогая сталь. Поэтому закреплять будем основательно, чтобы не искушать несознательных граждан, — объясняет предприниматель.
Простота конструкции дог-боксов — кажущаяся. Поэтому инициаторы проекта прибегли к межзаводской кооперации — изготавливать разные части стоек будут несколько владивостокских компаний.
– Мы занимаемся строительством домов, у нас есть сварщики, будем делать ту часть, что изготавливается из обычного металла, конструкцию из нержавейки — подрядная организация, у которой есть лазерная установка для резки и сварки высоколегированных сталей. Собирать бокс будем в нашем цеху. Для покрасочных работ привлечём ещё одну организацию, — уточняет бизнесмен. Он отметил, что 50 боксов обойдутся в 1,5 млн рублей без учёта установки.
Места размещения уже определены администрацией города — на её плечи ляжет закупка пакетов и пополнение боксов. Сами пакеты выполнены из экологически безопасного биоматериала, период разложения которого составляет 60 дней. Возможно использование и бумажных пакетов, поскольку отделение, где они будут храниться, защищено от влаги.
Взял питомца — воспитай
У самого Никиты Злобина шесть подопечных: алабай, немецкая овчарка, лайки и стаффордширский терьер.
– Я живу в своём доме, поэтому могу позволить себе такое количество животных. Им позволено находиться в помещении, но они редко заходят в комнаты, даже ночевать предпочитают во дворе, — говорит Никита.
Он отметил, что собаки в его семье с детства, он не представляет жизни без четвероногого друга, но такая многочисленная компания сложилась не так давно, сама собой, к этому не стремился.
– Алабая, а это самка, подобрал года два назад трёхмесячным щенком. Проезжая по Русскому мосту обратил внимание на бегавшую по дороге собаку, видно было, что та ищет кого-то, и уже давно, поскольку выглядела измождённой, уставшей, — рассказывает предприниматель. — Я взял её с собой, дал объявление о том, что найден щенок. Но никто не отозвался, так и прижилась у меня собака. С ней пришлось повозиться — щенок был не только истощён, но и забит, боялся людей. Бытует ошибочное мнение, что представителей этой породы надо бить, чтобы они слушались хозяев. Видно было, что бывшие владельцы переусердствовали с наказаниями, если не сказать больше. С алабаем долго занимались профессиональные кинологи, обучали, перевоспитывали, чтобы собака не боялась людей, спокойно реагировала на окружающих. «Немец» — тоже подкидыш. Друзья заказали себе щенка, взяли в дом, но не смогли с ним справиться. Он погрыз всё, до чего смог дотянуться, и его хозяева решили, что не смогут держать в квартире такого большого пса, и я его у них купил. Они сразу не рассчитали, что это крупная порода, щенком весил килограммов 15, а сейчас, ему ещё нет и года, он уже весит 48 килограммов и это не предел.
Лайки — охотничьи собаки. Это питомцы отца, он раньше интересовался охотой, сейчас занимается охраной охотничьих угодий спортивно-охотничьего клуба «Хантер». Лайки и стафф помогают ему, они могут находить заблудившихся людей, защищать территорию от браконьеров.
Алабай и «немец» охраняют периметр дома. Был случай, когда хотели похитить металл с участка, но собаки сумели задержать злоумышленника — не покусали, а именно загнали в угол и караулили его, пока не подоспели люди.
Никита отмечает: чтобы дружно жить с собакой, необходимо её воспитывать, следить, чтобы не заболела и была в отличной форме. Многие, заводя питомца, почему-то забывают об этом. Как и том, что на содержание животных также приходится выделять средства — необходимо вовремя сделать прививки, обеспечить должное питание, в том числе витамины. Подопечные требуют и времени, и средств, причём не копеечных. Например, на полноценный корм вместе с витаминами только на алабая и овчарку у Никиты уходит около 20 тысяч рублей ежемесячно.
– Самое страшное, когда хозяева сами выбрасывают на улицу своих питомцев. Те прибиваются к стае бродячих животных, нападают на людей, поскольку не боятся их. Мы стали участвовать в отлове таких собак, — говорит предприниматель. — Для этого купили специальный прицеп, оборудовали его клетками, в которых помещаем отловленных собак и отвозим в приют для бездомных животных в Арсеньеве. Там их кормят, если есть необходимость, лечат, стерилизуют, держат две недели и выпускают на улицу.
Местные жители не возмущаются — собаки уже не агрессивные, а приют получает деньги на содержание и уход за животными.
… только от жизни собачьей
Отлов и доставку бродячих животных оплачивает администрация Владивостока. Неравнодушный владивостокчанин говорит, что проблема безнадзорных животных для приморской столицы крайне актуальна.
– За последние 10 лет не было принято никаких реальных мер по решению этого вопроса. А проблема сама собой не исчезла — количество бездомных собак на улицах города увеличилось в разы. Только сейчас нынешняя администрация занялась этим вопросом. Конечно, нужен приют для животных, подобранных с улиц, во Владивостоке, чтобы не только содержать там, но и проводить демонстрационные мероприятия, показывать их людям, желающим выбрать себе питомца. Ведь очень много хороших собак оказались на улице. Зачастую — не из-за плохого характера животных, непригодности их для проживания в семье, а просто из-за того, что людям не хватает терпения, чтобы справиться с ними, умения выстроить правильные отношения между хозяином и питомцем. А у кого-то просто нет средств содержать животных.
Никита считает, что необходимо помочь городским властям решать проблему безнадзорных животных во Владивостоке. Есть волонтёры, организации, которые организуют ярмарки по раздаче животных в добрые руки, или, к примеру, информируют людей, где рассыпан каким-то злодеем яд, предупреждают, чтобы осторожно гуляли с собаками, добровольцы подключаются — приезжают, собирают отраву.
– Непонятно, каких целей хотят добиться люди, которые подкидывают собакам протухшее мясо или мясо со стеклом, ядом. В соцсетях люди общаются, просят помочь, у кого есть время и силы — помогают, — делится Никита Злобин. — Есть несколько компаний, я их знаю, где готовы принять участие в решении проблемы роста количества безнадзорных собак в городе. Они считают, что решать её надо без истребления животных, и намерены помочь финансово тем, кто этим занимается.