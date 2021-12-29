Не надо гадить людям в душу

Аналитика
Не надо гадить людям в душу
Не надо гадить людям в душу
Сегодня, 12:39Фото: предоставлено автором
Во Владивостокских парках и скверах уже в начале следующего года появятся дог-боксы — специальные стойки с гигиеническими пакетами для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности животных. Такие конструкции, наполненные бесплатными бумажными пакетами, часто можно встретить на улицах европейских городов.

Инициатором изготовления и установки дог-боксов в краевом центре стал генеральный директор ООО «Владивостокский бойцовский клуб» Никита Злобин.

К нему нередко обращаются жители многоквартирных домов с просьбой восстановить спортивные или детские площадки во дворах — с песочницами, качелями, турниками. И зачастую тут же возникает вопрос выгула собак на этой территории. Горожане недовольны тем, что рядом с детской площадкой или во дворе жилого дома, на клумбах и дорожках в парках можно увидеть «плоды» выгула собак.

Я животных люблю, но и хочу жить в чистом и уютном городе, — подчёркивает Никита Злобин. — Если вы любите своего подопечного — замечательно, но он не должен доставлять проблем окружающим. Считаю неправильным и неприемлемым позволять питомцу гадить на тротуаре, прогулочной дорожке в парке. Хозяин должен отвечать за своего четвероногого друга, и убирать за ним всегда. И мы с друзьями, учредителями нескольких компаний, решили помочь владельцам животных выполнять эту обязанность — установить дог-боксы.

Закаляют сталью

Дог-бокс — металлическая конструкция, которая состоит из двух частей. Одна — для хранения пакетов, которые можно использовать для сбора отходов жизнедеятельности животных, вторая — ёмкость для мусора.

Верхняя часть стойки будет сделана из высоколегированной стали — нержавейки, вторая — из более дешёвого сплава. Чтобы не поржавела и имела эстетичный вид, её покроют специальной краской.

Мы сделаем несколько видов конструкций — для установки на мягкий грунт и на бетонное основание. В последнем случае предусмотрено крепление анкерами, поскольку есть у нас граждане, стремящиеся всё, что не прикручено и не приварено, утащить и сдать в пункт приёма металлического лома. Тем более, что будет использоваться нержавейка — это дорогая сталь. Поэтому закреплять будем основательно, чтобы не искушать несознательных граждан, — объясняет предприниматель.

Простота конструкции дог-боксов — кажущаяся. Поэтому инициаторы проекта прибегли к межзаводской кооперации — изготавливать разные части стоек будут несколько владивостокских компаний.

Мы занимаемся строительством домов, у нас есть сварщики, будем делать ту часть, что изготавливается из обычного металла, конструкцию из нержавейки — подрядная организация, у которой есть лазерная установка для резки и сварки высоколегированных сталей. Собирать бокс будем в нашем цеху. Для покрасочных работ привлечём ещё одну организацию, — уточняет бизнесмен. Он отметил, что 50 боксов обойдутся в 1,5 млн рублей без учёта установки.

Места размещения уже определены администрацией города — на её плечи ляжет закупка пакетов и пополнение боксов. Сами пакеты выполнены из экологически безопасного биоматериала, период разложения которого составляет 60 дней. Возможно использование и бумажных пакетов, поскольку отделение, где они будут храниться, защищено от влаги.

Взял питомца — воспитай

У самого Никиты Злобина шесть подопечных: алабай, немецкая овчарка, лайки и стаффордширский терьер.

Я живу в своём доме, поэтому могу позволить себе такое количество животных. Им позволено находиться в помещении, но они редко заходят в комнаты, даже ночевать предпочитают во дворе, — говорит Никита.

Он отметил, что собаки в его семье с детства, он не представляет жизни без четвероногого друга, но такая многочисленная компания сложилась не так давно, сама собой, к этому не стремился.

Алабая, а это самка, подобрал года два назад трёхмесячным щенком. Проезжая по Русскому мосту обратил внимание на бегавшую по дороге собаку, видно было, что та ищет кого-то, и уже давно, поскольку выглядела измождённой, уставшей, — рассказывает предприниматель. — Я взял её с собой, дал объявление о том, что найден щенок. Но никто не отозвался, так и прижилась у меня собака. С ней пришлось повозиться — щенок был не только истощён, но и забит, боялся людей. Бытует ошибочное мнение, что представителей этой породы надо бить, чтобы они слушались хозяев. Видно было, что бывшие владельцы переусердствовали с наказаниями, если не сказать больше. С алабаем долго занимались профессиональные кинологи, обучали, перевоспитывали, чтобы собака не боялась людей, спокойно реагировала на окружающих. «Немец» — тоже подкидыш. Друзья заказали себе щенка, взяли в дом, но не смогли с ним справиться. Он погрыз всё, до чего смог дотянуться, и его хозяева решили, что не смогут держать в квартире такого большого пса, и я его у них купил. Они сразу не рассчитали, что это крупная порода, щенком весил килограммов 15, а сейчас, ему ещё нет и года, он уже весит 48 килограммов и это не предел.

Лайки — охотничьи собаки. Это питомцы отца, он раньше интересовался охотой, сейчас занимается охраной охотничьих угодий спортивно-охотничьего клуба «Хантер». Лайки и стафф помогают ему, они могут находить заблудившихся людей, защищать территорию от браконьеров.

Алабай и «немец» охраняют периметр дома. Был случай, когда хотели похитить металл с участка, но собаки сумели задержать злоумышленника — не покусали, а именно загнали в угол и караулили его, пока не подоспели люди.

Никита отмечает: чтобы дружно жить с собакой, необходимо её воспитывать, следить, чтобы не заболела и была в отличной форме. Многие, заводя питомца, почему-то забывают об этом. Как и том, что на содержание животных также приходится выделять средства — необходимо вовремя сделать прививки, обеспечить должное питание, в том числе витамины. Подопечные требуют и времени, и средств, причём не копеечных. Например, на полноценный корм вместе с витаминами только на алабая и овчарку у Никиты уходит около 20 тысяч рублей ежемесячно.

Самое страшное, когда хозяева сами выбрасывают на улицу своих питомцев. Те прибиваются к стае бродячих животных, нападают на людей, поскольку не боятся их. Мы стали участвовать в отлове таких собак, — говорит предприниматель. — Для этого купили специальный прицеп, оборудовали его клетками, в которых помещаем отловленных собак и отвозим в приют для бездомных животных в Арсеньеве. Там их кормят, если есть необходимость, лечат, стерилизуют, держат две недели и выпускают на улицу.

Местные жители не возмущаются — собаки уже не агрессивные, а приют получает деньги на содержание и уход за животными.

… только от жизни собачьей

Отлов и доставку бродячих животных оплачивает администрация Владивостока. Неравнодушный владивостокчанин говорит, что проблема безнадзорных животных для приморской столицы крайне актуальна.

За последние 10 лет не было принято никаких реальных мер по решению этого вопроса. А проблема сама собой не исчезла — количество бездомных собак на улицах города увеличилось в разы. Только сейчас нынешняя администрация занялась этим вопросом. Конечно, нужен приют для животных, подобранных с улиц, во Владивостоке, чтобы не только содержать там, но и проводить демонстрационные мероприятия, показывать их людям, желающим выбрать себе питомца. Ведь очень много хороших собак оказались на улице. Зачастую — не из-за плохого характера животных, непригодности их для проживания в семье, а просто из-за того, что людям не хватает терпения, чтобы справиться с ними, умения выстроить правильные отношения между хозяином и питомцем. А у кого-то просто нет средств содержать животных.

Никита считает, что необходимо помочь городским властям решать проблему безнадзорных животных во Владивостоке. Есть волонтёры, организации, которые организуют ярмарки по раздаче животных в добрые руки, или, к примеру, информируют людей, где рассыпан каким-то злодеем яд, предупреждают, чтобы осторожно гуляли с собаками, добровольцы подключаются — приезжают, собирают отраву.

Непонятно, каких целей хотят добиться люди, которые подкидывают собакам протухшее мясо или мясо со стеклом, ядом. В соцсетях люди общаются, просят помочь, у кого есть время и силы — помогают, — делится Никита Злобин. — Есть несколько компаний, я их знаю, где готовы принять участие в решении проблемы роста количества безнадзорных собак в городе. Они считают, что решать её надо без истребления животных, и намерены помочь финансово тем, кто этим занимается.

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокПриморьесобаки
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