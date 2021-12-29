Не надо гадить людям в душу

– Алабая, а это самка, подобрал года два назад трёхмесячным щенком. Проезжая по Русскому мосту обратил внимание на бегавшую по дороге собаку, видно было, что та ищет кого-то, и уже давно, поскольку выглядела измождённой, уставшей, — рассказывает предприниматель. — Я взял её с собой, дал объявление о том, что найден щенок. Но никто не отозвался, так и прижилась у меня собака. С ней пришлось повозиться — щенок был не только истощён, но и забит, боялся людей. Бытует ошибочное мнение, что представителей этой породы надо бить, чтобы они слушались хозяев. Видно было, что бывшие владельцы переусердствовали с наказаниями, если не сказать больше. С алабаем долго занимались профессиональные кинологи, обучали, перевоспитывали, чтобы собака не боялась людей, спокойно реагировала на окружающих. «Немец» — тоже подкидыш. Друзья заказали себе щенка, взяли в дом, но не смогли с ним справиться. Он погрыз всё, до чего смог дотянуться, и его хозяева решили, что не смогут держать в квартире такого большого пса, и я его у них купил. Они сразу не рассчитали, что это крупная порода, щенком весил килограммов 15, а сейчас, ему ещё нет и года, он уже весит 48 килограммов и это не предел.