«Я – звизда»

Если бы участники концерта захотели сравняться с президентом страны и выплатить, например, по 10 тысяч рублей пенсионерам или мамам с детьми, они смогли бы порадовать 400 семей. Но нет, круг «получателей радости» перед Новым годом был ограничен людьми, которые только могут петь под фонограмму «твори добро», но никак не творить его своими руками в мире обычных людей.