Вы стройте, гектары будут

«Коллеги, во время рабочей поездки на Дальний Восток мы обсуждали тему получения дальневосточного гектара, в том числе на встрече с участниками этой программы и теми, кто только хотел вступить в неё. Тогда один из предпринимателей — Михаил Утробин — предложил скорректировать правила, чтобы при удачном освоении дальневосточного гектара была возможность получить ещё один такой участок для ведения хозяйства. Он сам успешно развивает своё дело и взял ещё десять гектаров для расширения производства, но уже вне программы. То есть государство помогло его бизнесу на старте, чтобы выйти на путь развития. Это как раз то, ради чего мы и запускали все программы. Таким людям, конечно, надо помогать, и его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям — очень правильное. Надо расширять возможности программы», — сказал Михаил Мишустин на совещании с членами правительства.