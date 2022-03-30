Начальник таможни уточнил, что в Находке оформляют как ввозимые товары, так и вывозимые.
— Номенклатура товаров достаточно широкая. Я бы акцентировал внимание на трёх аспектах. В марте наблюдалась волнообразность грузопотоков — первое. Второе — быстро меняющаяся обстановка, в том числе по изданию различных нормативно-правовых актов. И третье — это мобилизация бизнеса и мероприятия, которые проводила таможня — напряжённые мероприятия для того, чтобы обеспечить условия быстрого ввоза и вывоза. Номенклатура товаров, которые ввозятся и вывозятся, практически не изменилась. По-прежнему в регионе деятельности таможни в течение дня поступает около 600 импортных контейнеров и убывает где-то порядка 350 экспортных контейнеров. То есть, вот эта статистика — она характерна для января, февраля, марта — то есть, каких-то всплесков одномоментных, которые бы повлияли на просаживание показателей, мы не наблюдаем, — рассказал Бондарев.
Он отметил, что сейчас изменилась логистика.
— У нас в регионе деятельности таможни работало около восьми контейнерных линий крупных, часть этих контейнерных линий заявили об отказе от перевозки товаров в Россию и из России, но пока продолжают ввозить товар, потому что он находится в воде. Но, как говорится, свято место пусто не бывает — их место уже занимают китайские контейнерные линии, количество которых значительно увеличилось, — объяснил начальник Находкинской таможни. — Сейчас мы наблюдаем переориентацию товаропотоков с северо-запада России на Дальний Восток. И те транзитные пути, которые в связи с проблемами, связанными с Суэцким каналом, два года назад возникали — ну, они по-прежнему делают привлекательными транзитный путь по морю и железной дороге в европейские районы страны и в те страны, которые находятся в европейской части мира.
Константин Бондарев подчеркнул, что история введения санкций против России не нова.
— Первые санкции, которые в России были введены — они относят нас к временам Ивана Грозного. Ну, а если говорить о современности, то всем нам известны санкции 2014 года. На сегодняшний день Российская Федерация, пожалуй, самая «богатая» страна в части применения к ней санкций различного характера. Я бы санкции разделил на две группы — это персональные санкции в отношении отдельных граждан Российской Федерации и это финансовые секторальные санкции. В перечень тех, кто применяет сегодня недружественные действия в отношении Российской Федерации, входят 22 страны и группы стран. В том числе есть и отдельные наши соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В чём санкции заключаются — те, которые по отношению к России применили? Прежде всего они коснулись финансового сектора, они коснулись вывоза отдельных товаров — это, в частности, технологическое оборудование, полупроводниковые приборы… То есть страны попытались ударить по секторам России, которые участвуют в производственном цикле и лишить их технологических вещей. Есть санкции, которые введены в области спорта, культуры — то есть это широкий спектр санкций. Некоторые страны — допустим, США — запретили ввоз энергоносителей из России, угля, в частности, алкоголя, необработанных алмазов и так далее. Хочу сказать, что санкции — это мера, которая делает бизнес невыгодным как для тех стран, которые вводят их, так и в отношении тех стран, в отношении которых они работают. Вот вчера, читая прессу — допустим, в Эквадоре уже возник банановый кризис, да, в связи с отказом линий ввозить товары в Россию. Бананы просто вывезти не на чем — и фермеры вываливают эти бананы. Из СМИ мы видим, что во многих странах возникли проблемы, возник топливный кризис. Не хватает нефти для отопления помещений. Вот, допустим, Россия поставляла достаточно большое количество древесины в виде пеллет, стружки, в виде брикетов, которыми отапливали помещения. Это было экологически чистое топливо. Ну, соответственно, этот товар сейчас тоже не попадает в эти страны, в свободную торговлю.
Бондарев считает, что политика возобладала над экономическими интересами этих стран.
— Если сравнивать с санкциями, которые были введены в 2014 году, это были, знаете, санкции такого ограничительного характера. То есть, если вспомнить — Россия запретила всего лишь ввоз продуктов питания из ряда стран. Я бы сказал, что антисанкции, которые Россия в настоящий момент вводит — прежде всего направлены на стабилизацию экономики, на стабилизацию жизни простых граждан и так далее. Всего было несколько пакетов санкционных. Первый пакет коснулся финансового сектора и валютного регулирования. Ну и потом пакеты были, которые касаются вывоза товаров. Антисанкции — они реализовывались в форме запретов и ограничений. Запреты и ограничения вводились указом президента и конкретизировались в постановлениях правительства. Несколько постановлений правительства на сегодняшний день действуют. В марте запрещён вывоз во все страны иностранного технологического оборудования, медицинского оборудования и отдельных видов сырьевых товаров, которые используются также в медицине. Одним из постановлений запрещён вывоз отдельных видов лесоматериалов — это стружка, это те лесоматериалы круглые необработанные, которые можно было вывозить, и это шпон древесный — в недружественные страны. Акцентирую внимание, допустим, что в КНР их вывозить можно, и по-прежнему у нас эта номенклатура товаров вывозится в КНР, во Вьетнам, в Индонезию. Запрещён вывоз зерновых на определённый период — рожь, пшеница, кукуруза. Запрещён вывоз отходов, лома металлов. Ограничены пункты пропуска, через которые можно вывезти удобрения. Запрещён вывоз сахара белого и сахара тростникового. Полагаю, что все эти меры приведут к стабилизации экономики.
То есть, каких-то запретов на ввоз импортных товаров мы на сегодняшний день не наблюдаем — пожалуйста, везите. За исключением тех, конечно, которые были запрещены в 2014 году к ввозу. Как таможенная служба участвует в реализации всех этих мероприятий? В марте мы работаем очень напряжённо. В Федеральной таможенной службе создан оперативный штаб, который собирается практически ежедневно. Законодательство молниеносно меняется, таможенные органы находятся в непосредственном контакте с бизнес-сообществом. То есть, перед нами первоначально была поставлена задача мониторить ситуацию, собирать проблемные вопросы, поднимать их на самый верх — как по линии таможенного регионального управления, так и по линии регионального управления федеральной таможенной службы.
Хочу сказать, что те постановления, о которых я говорил, — они буквально менялись через 2-3 дня. То есть, если бизнес понимал, что эти постановления не способствуют нормализации обстановки — соответственно, оперативные решения в связи с этим принимались. Сейчас правительство приняло план первоочередных действий по обеспечению российской экономики в условиях санкционного давления. План включает в себя около 100 мероприятий, из них 22 мероприятия касаются полномочий непосредственно федеральной таможенной службы. Какие-то уже начали реализовываться, какие-то будут реализовываться в ближайшее время. Мы обеспечиваем приоритетное оформление продукции и товаров первой необходимости — это продукты питания, дезинфицирующие изделия, это медицинские препараты, медицинское оборудование и технологическое оборудование, которое необходимо для технологических процессов. Если в феврале средний срок нахождения товаров у нас в зонах таможенного контроля составлял около 10 дней, сейчас он составляет 5 с половиной дней. Если срок проведения таможенных досмотров в среднем в январе–феврале у нас составлял чуть более трёх дней, сейчас он сократился до 2 с половиной дней.
Работаем быстро, меры по таможенному контролю практически минимизируем в отношении товаров первой необходимости. В портфеле плана, о котором я говорил, — достаточно революционные нововведения: это поднятие беспошлинного порога товаров, которые перемещаются для физических лиц в электронной торговле до тысячи евро, это отмена, обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на критически важные товары, это отказ от взимания антидемпинговых пошлин на 6 месяцев, это послабления в части применения технических регламентов, послабления в части определения страны происхождения товаров, это либерализация законодательства, которые связаны с экономическими преступлениями. Ну и ряд прочих нововведений, часть из которых вводится на определённый срок, а часть, думаю, будет иметь долгосрочную перспективу.
Отдельные контейнерные линии крупные отказываются от букинга по территории России — это как раз MAERSK, датская компания, ряд линий, которые созданы компаниями, находящимися во Франции, одна корейская линия отказалась, одна сингапурская. Но ещё раз повторюсь: появляются китайские линии. Если у нас в районе деятельности Восточной стивидорной компании в 2021 году была одна крупная китайская линия, доля которой составляла где-то порядка 5%, то сейчас их уже три. Две крупных линии зашли, и я думаю, что этот рынок линии будут завоёвывать. Я знаю, что ведут переговоры с линиями иранскими, индийскими. Ещё раз повторюсь: свято место пусто не бывает. Если есть спрос — то будет предложение.
Мы говорили уже сегодня о санкциях 2014 года. Ну к чему это привело? Все в своё время паниковали, что есть будет нечего и так далее. Что мы видим в магазинах? Мы видим российские сыры, продукты питания, которые производят российские производители. У нас есть охлаждённое мясо, у нас есть молочная продукция разнообразная, у нас есть овощи и фрукты — не с Европы, но тем не менее. У нас заменили эти ниши азербайджанские овощи-фрукты, Молдова, страны СНГ. В том числе и местные производители. В ФТС работает общественный совет — и, в частности, председатель общественного совета сказал, что основным драйвером исправления ситуации должен стать и станет легальный бизнес. Задача таможенных органов — вникать ежедневно, ежечасно, ежеминутно в проблемы бизнеса и подстраиваться, обеспечивать эти потребности легального бизнеса. Я полагаю, что вся эта ситуация, всё-таки, несмотря на те минусы, которые могут быть, — она приведёт к развитию отдельных секторов экономики, к вкладыванию финансирования именно в эти сектора для того, чтобы у нас создавалось своё технологическое оборудование, свои полупроводниковые приборы и прочие вещи с повышенной степенью переработки. Кстати, таможенная служба очень активно включилась в этот процесс. Во многих таможнях прошли рабочие встречи с бизнесом, где мы узнавали проблемы.
На прошлой неделе прошёл консультативный совет при Дальневосточном таможенном управлении. Ммы всегда в диалоге, всегда готовы помочь и я уверен, что совместно мы минимизируем те негативные последствия, к которым могут привести санкционные меры, и наша экономика шагнёт вперёд.