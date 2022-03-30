— Первые санкции, которые в России были введены — они относят нас к временам Ивана Грозного. Ну, а если говорить о современности, то всем нам известны санкции 2014 года. На сегодняшний день Российская Федерация, пожалуй, самая «богатая» страна в части применения к ней санкций различного характера. Я бы санкции разделил на две группы — это персональные санкции в отношении отдельных граждан Российской Федерации и это финансовые секторальные санкции. В перечень тех, кто применяет сегодня недружественные действия в отношении Российской Федерации, входят 22 страны и группы стран. В том числе есть и отдельные наши соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В чём санкции заключаются — те, которые по отношению к России применили? Прежде всего они коснулись финансового сектора, они коснулись вывоза отдельных товаров — это, в частности, технологическое оборудование, полупроводниковые приборы… То есть страны попытались ударить по секторам России, которые участвуют в производственном цикле и лишить их технологических вещей. Есть санкции, которые введены в области спорта, культуры — то есть это широкий спектр санкций. Некоторые страны — допустим, США — запретили ввоз энергоносителей из России, угля, в частности, алкоголя, необработанных алмазов и так далее. Хочу сказать, что санкции — это мера, которая делает бизнес невыгодным как для тех стран, которые вводят их, так и в отношении тех стран, в отношении которых они работают. Вот вчера, читая прессу — допустим, в Эквадоре уже возник банановый кризис, да, в связи с отказом линий ввозить товары в Россию. Бананы просто вывезти не на чем — и фермеры вываливают эти бананы. Из СМИ мы видим, что во многих странах возникли проблемы, возник топливный кризис. Не хватает нефти для отопления помещений. Вот, допустим, Россия поставляла достаточно большое количество древесины в виде пеллет, стружки, в виде брикетов, которыми отапливали помещения. Это было экологически чистое топливо. Ну, соответственно, этот товар сейчас тоже не попадает в эти страны, в свободную торговлю.