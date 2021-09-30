Приют для друзей человека

Так во Владивостоке была открыта организация «Друг Рич».
О том, кто сейчас живет в Фонде, чем Фонд занимается, как стать волонтером и о многом другом, рассказывает «Золотой Рог».
Метод ОСВВ или не навреди
Специалисты волонтерской организации «Друг Рич» используют метод ОСВВ: отлов - стерилизация - вакцинация и выпуск животного обратно на улицу. Это помогает сократить популяцию бездомных животных, пресекая малейшую возможность их размножения. А прививки, которые ставятся собакам после всех операций, не позволят заразить людей бешенством и другими опасными заболеваниями.
Утро в организации начинается с обхода каждого вольера. Волонтеры оценивают состояние собак, которые недавно перенесли операции, смотрят, как живут другие постояльцы, нет ли у них повреждений и не испортили ли они свое место жительства. Иногда собаки не прочь погрызть вольер или сделать подкоп. Если было замечено что-то необычное в поведении животного, то об этом сразу же ставят в известность ветеринара, а если собака испортила свой дом, то информацию об этом узнает местный рабочий. Он, кстати, и ухаживает за питомцами.
Далее - планерка, на которой расписываются задачи на день. В течение дня на территорию могут приходить посетители - это кураторы, волонтеры и просто гости, которые хотят пообщаться с питомцами. Иногда во время таких визитов люди и находят себе счастливицу-собаку, которую забирают к себе домой.
«Мы обязательно заключаем с новым хозяином собаки расписку-обязательство, в которой прописываются личные данные человека, а также обязательства по надлежащему содержанию, уходу и ответственность. И все это в соответствии с законами России», - рассказывает управляющая Светлана.
На планерке проходит обсуждение текущих забот: заказ кормов, дезинфицирующих средств, игрушек и других необходимых вещей. Так и проходит день. Вечером - снова планерка и выгул собак.
Кто-кто в фонде живет?!
Всего на территории фонда 84 места для собак, но сейчас здесь находятся лишь 39 животных. Все они ждут стерилизации. Еще две собаки - Кира и Марта - живут в организации «Друг Рич» на постоянной основе. По словам сотрудников, раньше здесь жил и их брат - Рич, но его забрали в добрые руки.
Они появились сразу втроем - руководитель Андрей Бабенко подобрал их щенками, затем вылечил и поселил на территории организации.
Кстати, к концу этого года в «Друг Рич» планируется построить помещение, где могли бы содержаться экзотические животные, нуждающиеся в помощи, и кошки.
Как рассказывает управляющая Светлана, основное направление работы волонтерской организации - стерилизация бездомных животных, а также предоставление платной передержки для домашних и бездомных собак.
Помочь может каждый!
Постоянного состава волонтеров у «Друг Рич» нет, но помочь может каждый. Для этого нужно связаться по телефонным номерам с кураторами, отправить фото паспорта на мессенджер «Вотсап», получить адрес и договориться о встрече. Если все пройдет хорошо, то новоиспеченный волонтер может приезжать к животным в любое время по предварительной договоренности с администрацией.
Помочь животным можно кормом, лакомствами, игрушками, пеленками и просто хорошим настроением во время прогулки.