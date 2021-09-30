Приют для друзей человека

Проблема бездомных собак в Приморском крае стоит довольно остро. Только за первые месяцы 2021 года озлобленные, голодные и никому ненужные животные более 10 раз нападали на жителей столицы Дальнего Востока. Для сокращения безнадзорных собак были созданы службы отлова, но эти меры не намного улучшили ситуацию.

Так во Владивостоке была открыта организация «Друг Рич». Фото: фото предоставлено сотрудниками приюта О том, кто сейчас живет в Фонде, чем Фонд занимается, как стать волонтером и о многом другом, рассказывает «Золотой Рог». Метод ОСВВ или не навреди Специалисты волонтерской организации «Друг Рич» используют метод ОСВВ: отлов - стерилизация - вакцинация и выпуск животного обратно на улицу. Это помогает сократить популяцию бездомных животных, пресекая малейшую возможность их размножения. А прививки, которые ставятся собакам после всех операций, не позволят заразить людей бешенством и другими опасными заболеваниями. Фото: фото предоставлено сотрудниками приюта Утро в организации начинается с обхода каждого вольера. Волонтеры оценивают состояние собак, которые недавно перенесли операции, смотрят, как живут другие постояльцы, нет ли у них повреждений и не испортили ли они свое место жительства. Иногда собаки не прочь погрызть вольер или сделать подкоп. Если было замечено что-то необычное в поведении животного, то об этом сразу же ставят в известность ветеринара, а если собака испортила свой дом, то информацию об этом узнает местный рабочий. Он, кстати, и ухаживает за питомцами. Далее - планерка, на которой расписываются задачи на день. В течение дня на территорию могут приходить посетители - это кураторы, волонтеры и просто гости, которые хотят пообщаться с питомцами. Иногда во время таких визитов люди и находят себе счастливицу-собаку, которую забирают к себе домой. «Мы обязательно заключаем с новым хозяином собаки расписку-обязательство, в которой прописываются личные данные человека, а также обязательства по надлежащему содержанию, уходу и ответственность. И все это в соответствии с законами России», - рассказывает управляющая Светлана. Фото: фото предоставлено сотрудниками приюта На планерке проходит обсуждение текущих забот: заказ кормов, дезинфицирующих средств, игрушек и других необходимых вещей. Так и проходит день. Вечером - снова планерка и выгул собак. Кто-кто в фонде живет?! Всего на территории фонда 84 места для собак, но сейчас здесь находятся лишь 39 животных. Все они ждут стерилизации. Еще две собаки - Кира и Марта - живут в организации «Друг Рич» на постоянной основе. По словам сотрудников, раньше здесь жил и их брат - Рич, но его забрали в добрые руки. Фото: фото предоставлено сотрудниками приюта Они появились сразу втроем - руководитель Андрей Бабенко подобрал их щенками, затем вылечил и поселил на территории организации. Кстати, к концу этого года в «Друг Рич» планируется построить помещение, где могли бы содержаться экзотические животные, нуждающиеся в помощи, и кошки. Как рассказывает управляющая Светлана, основное направление работы волонтерской организации - стерилизация бездомных животных, а также предоставление платной передержки для домашних и бездомных собак. Помочь может каждый! Постоянного состава волонтеров у «Друг Рич» нет, но помочь может каждый. Для этого нужно связаться по телефонным номерам с кураторами, отправить фото паспорта на мессенджер «Вотсап», получить адрес и договориться о встрече. Если все пройдет хорошо, то новоиспеченный волонтер может приезжать к животным в любое время по предварительной договоренности с администрацией. Фото: фото предоставлено сотрудниками приюта Помочь животным можно кормом, лакомствами, игрушками, пеленками и просто хорошим настроением во время прогулки.

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