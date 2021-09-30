Воспитание силами полиции: не наказать, а предупредить

Дети, стоящие на учете во Фрунзенском районе, не занимаются в спортивных секциях по состоянию здоровья, но зато ведут другую деятельность. Подполковник подчеркивает, что один из них твердо встал на путь исправления и вошел в число волонтеров молодежного ресурсного центра. Спортивные мероприятия он посещает в качестве волонтера, последний раз он работал на «дворовых играх», которые прошли во Владивостоке совсем недавно, а также в состязаниях по футболу и лапте. Все дети, стоящие на учете, посещают домашние игры местных команд, особенно хоккейные состязания «Адмирала».