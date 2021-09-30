Воспитание силами полиции: не наказать, а предупредить

Как в Приморье полицейские справляются с этой задачей, узнавал корреспондент «Золотого Рога».
В России в 2020 году был зафиксирован рост преступности — на 1% по сравнению с предыдущим годом. Рост, казалось бы, небольшой, но тревогу у специалистов вызвало то, что несовершеннолетние совершили большее количество тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с прошлыми годами. Сотрудники МВД говорят, что в целом по стране вовлеченность несовершеннолетних в преступную деятельность составляет примерно 3,9%.
Наиболее полная статистика по детской преступности доступна за 2019 год и цифры, судя по отсутствию соответствующих материалов на ресурсах МВД, существенному изменению не подверглись, поэтому ими мы и воспользуемся.
Согласно опубликованным данным, сотрудники полиции в 2019 году выявили 37 953 несовершеннолетних преступников, совершивших 41 548 правонарушений. Положение дел улучшилось по сравнению с предшествующим годом — 40 860 привлеченных к уголовной ответственности подростков и 43 553 преступления. Но имеется одна неприятная и опасная тенденция — число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними выросло: если в 2018 году их было 9716, то в 2019-м — 10 113. В 2019 году зарегистрировано 1615 случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, все эти преступления были раскрыты.
Что касается Приморского края — прокурор региона отмечал, что в 2020 году был зафиксирован незначительный рост подростковой преступности в регионе. Впрочем, это может быть отражением всероссийской тенденции усложнения ситуации с детской преступностью на фоне неопределенности, вызванной коронавирусными ограничениями.
Чтобы прояснить вопрос профилактики детской преступности в Приморском крае, журналисты газеты «Золотой Рог» обратились к эксперту в области работы с несовершеннолетними — начальнику филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю во Фрунзенском районе города Владивостока, подполковнику внутренней службы Ирине Щур.
Дети Арбата
На учете во Фрунзенском районе Владивостока состоят двое несовершеннолетних детей, осужденных условно с испытательным сроком. Ирина Щур подчеркивает, что с этими детьми, своими подопечными, она ведет большое количество сложной и кропотливой работы, совместно со специалистами молодежно-ресурсного центра и многими другими экспертами. Работа тонкая и её основная цель — предотвратить и предупредить повторное совершение преступлений.
Дети, стоящие на учете во Фрунзенском районе, не занимаются в спортивных секциях по состоянию здоровья, но зато ведут другую деятельность. Подполковник подчеркивает, что один из них твердо встал на путь исправления и вошел в число волонтеров молодежного ресурсного центра. Спортивные мероприятия он посещает в качестве волонтера, последний раз он работал на «дворовых играх», которые прошли во Владивостоке совсем недавно, а также в состязаниях по футболу и лапте. Все дети, стоящие на учете, посещают домашние игры местных команд, особенно хоккейные состязания «Адмирала».
— В период летних каникул ребята посещают клуб «Антресоль», участвуют в массе общественных мероприятий. Хотелось бы особенно отметить, что благодаря ознакомительной работе, которая проводится при постановке на учет, детальным беседам, мы смогли за полгода сделать из оступившегося ребенка волонтера молодежного центра, который принимал участие в субботниках и сопровождал ветеранов на праздновании годовщины Великой Победы. Я считаю, что это очень важно, — говорит Ирина Щур.
Кстати, одного из осужденных детей подготавливают к снятию судимости по половине испытательного срока, так как он доказал свое исправление. Очевидно, что проделанный труд привел к закономерному итогу — потенциальный преступник стал образцовым членом общества, не без помощи множества специалистов. А как обстоят дела в других районах края?
Дети Приморья
За пять месяцев текущего года на учетных комиссиях в Приморском крае было двести осужденных несовершеннолетних. В прошлом году их количество было немногим меньше — 193 человека. Всего на учете стоит чуть более ста детей. Семеро несовершеннолетних преступников — это тот самый рост, о котором говорил краевой прокурор.
Сотрудники МВД, работающие на удаленных территориях, тоже проводят профилактическую работу. Они ходят по школам с лекциями, просвещают и образовывают молодежь в области права и законов. Кроме того, проводится еще и работа с подучетными семьями. Сотрудники полиции посещают дома и квартиры семей несовершеннолетних преступников и оценивают уровень жизни и семейного благополучия.
Совсем недавно, в августе, такой «централизованный» обход подучетных семей произошел в Хорольском районе. Сотрудники местного отдела полиции провели профилактические мероприятия, в рамках которых проверили семьи и их готовность к началу нового учебного года.
Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хорольскому округу лейтенант полиции Алина Веремчук проверила условия проживания детей в шести семьях. Лейтенанта полиции интересовали дела подопечных: как они провели свои каникулы, нужна ли им дополнительная помощь в подготовке к школе.
Родителям и законным представителям школьников оказали консультативную помощь и напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Также сотрудники полиции выдали им памятки с телефонами отделений Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения.
Дети России
Приморский край со своей сотней преступников затмевает целый ряд регионов, особняком среди которых держится Тыва, где в 2020 году почти каждое 10-е раскрытое преступление совершено подростками либо с их участием.
За ней следует Карелия (7,2% от общей массы раскрытых). Чуть лучше дела обстоят в Свердловской области, Ненецком АО и Забайкальском крае. В 2018 году Тыва также возглавляла рейтинг. Ситуация несколько выправилась в Бурятии и Хабаровском крае. Значительные проблемы с преступностью несовершеннолетних также были обнаружены в 2020 году в Псковской, Новгородской, Ивановской и Амурской областях.
В 2018 году в правительстве Тувы отмечали, что преступления подростков преимущественно связаны с хищениями и незаконным оборотом наркотиков.
Специалисты в области профилактики и противодействия детской преступности говорят, что сейчас общемировым трендом является включение проблемных подростков в спортивные мероприятия. Ребенок, занятый в спортивной секции, направляет свою излишнюю энергию не на нарушение законодательства, а на завоевание спортивных побед. Об этом говорят психологи и специалисты правоохранительных органов. В Приморском крае для проблемных детей открываются спортивные горизонты, не исключено, что с годами криминальная статистика изменится в лучшую сторону.