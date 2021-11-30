– Правильнее будет спросить, что сегодня важнее для людей. Важно на самом деле — всё, но… конечно, обратная связь в приоритете. От властных структур во многом зависит, что здесь и сейчас будет решена проблема. Либо, если это нельзя сделать сразу, в их силах — объяснить, как скоро она может быть решена и что для этого надо сделать. Мы должны понимать, что, не получая ответа, человек сначала разочаровывается, а потом у него возникает недоверие. Наша задача и задача власти всех уровней — не допустить этого. Поэтому ЦУР нацелен сегодня на сокращение времени ответа людям на их обращения, времени решения самих вопросов, разумеется, в зависимости от их сложности.