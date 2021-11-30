«Цены взвинтило моментально»: чем вызвано удорожание продуктов и жилья в Приморье

Автомобилисты Приморья едва ли не каждый месяц фиксируют рост цен на бензин. В этой категории на первом месте оказался 98-й, подорожавший на 8,6% с конца 2020 года. Немного отстают 92-й и 95-й, цена которых на заправках региона подскочила за год примерно на 8% и 7,6% соответственно.