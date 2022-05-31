Золото, которое не обесценивается с годами

Но, пожалуй, самый яркий инцидент в этом ряду произошёл в конце девяностых. В редакцию «ЗР» наведался вместе с охраной авторитетный предприниматель, коего потом в учебниках по криминалистике отметят как одного из лидеров преступного мира Приморья. А тогда ему не понравился тон газетной статьи о похоронах другого криминального авторитета, в которых он принимал участие. К счастью, коллективу удалось предотвратить «беседу» героя этого материала с его автором, буквально спрятав последнего в одном из кабинетов… Зато спустя несколько лет остепенившийся лидер ОПГ заглянул в редакцию с букетом для главреда, предложением забыть былое и деловым разговором — на пути во власть ему нужны были союзники в СМИ, а не противники.