Золото, которое не обесценивается с годами

О них и для них была создана газета «Золотой Рог», первый номер которой вышел в свет ровно 30 лет назад — 31 мая 1992 года.
От «Красного» — к «Золотому»
Парадокс, но создать газету о новых рыночных реалиях решили в руководстве «Красного Знамени» — газеты Приморского крайкома КПСС. Именно её журналистский коллектив на начальном этапе выступил учредителем «Золотого Рога». А спустя несколько месяцев после выхода первого номера у руля нового издания встала Елена Баркова, руководившая в «Красном Знамени» отделом сельского хозяйства. Её энергия и блестящее знание реалий бизнеса позволили «Золотому Рогу» в короткий срок занять ведущие позиции на рынке печатных СМИ региона. Именно в «ЗР» в девяностые годы начинали карьеру многие ныне известные в Приморье журналисты и медиаменеджеры. А для десятков работников медиа «ЗР» стал трамплином для продолжения карьеры в Москве — в том числе в федеральных СМИ и пресс-службах крупных компаний.
К слову, о названии. На первых порах газете помогал Союз промышленников и предпринимателей «Золотой Рог». По одной из версий, именно он дал название газете. Другая версия происхождения названия заключается в том, что именно бухта Золотой Рог во Владивостоке всегда была центром деловой жизни не только города, но и всего региона.
Первые номера «ЗР» печатали в первой частной типографии города. К сожалению, она не всегда исполняла свои обязательства качественно, поэтому было принято решение сотрудничать с «Дальпрессом». Однако его руководство на тот момент конфликтовало с «Красным Знаменем», поэтому перед «ЗР» вскоре встал вопрос о «расставании» с учредителем. Тогда была образована издательская компания «Золотой Рог», которая на долгие годы стала издателем одноименной газеты. Рассчитавшись по долгам с «Красным Знаменем», газета отправилась в самостоятельное плавание. И, надо сказать, выбранный курс оказался верным.
— На первых порах было безумно тяжело. Но вскоре «Золотой Рог» нашел свою нишу: нас стали узнавать, увеличились тиражи, в редакцию пошли деньги, — вспоминает Андрей Пушкарёв, главный редактор «ЗР» с 2012 по 2020 годы. — Во многом нашим успехам способствовал настрой предпринимателей: в ту пору люди из бизнеса принимали решения мгновенно, было много ярких лидеров. Да, было опасно, но жизнь кипела!
Факт: в первой половине девяностых в состав редколлегии «Золотого Рога» входили руководители многих крупных предприятий края. Например, Евгений Наздратенко — ещё до того, как был избран губернатором Приморья. Хотя изначально предполагалось, что «ЗР» станет газетой для рабочих коллективов, в которой будут разъяснять, как жить в новых реалиях. Например, как использовать ваучеры. Но у этой экономической модели был изъян — во-первых, не всегда у предприятий были свободные средства на то, чтобы купить часть тиража. Во-вторых, слишком подкованные в вопросах собственности сотрудники не очень были нужны «красным директорам», быстро перевоплотившимся в «акул капитализма»… Пришлось налаживать отношения с новыми компаниями — прежде всего, с участниками внешнеэкономической деятельности и банками.
— Самая большая заслуга «Золотого Рога» — в том, что он помог приморскому бизнесу самоорганизоваться в условиях стихийной конкуренции, — говорит основатель и главный редактор «ЗР» до 2012 года Елена Баркова.
Например, в 1993 году, когда ещё не было интернета, на страницах «ЗР» работала импровизированная товарная биржа — компании публиковали информацию о своём ассортименте и ценах на тот или иной товар. А затем по аналогичной схеме через газету велась и торговля акциями. Угадав потребности участников рынка, «Золотой Рог» помог им выстроить понятную ценовую политику.
Во многом благодаря хорошим отношениям с крупным бизнесом «ЗР» без особых потрясений преодолел все кризисы. А после дефолта 1998-го, когда судьба многих банков висела на волоске, уже газета пришла на помощь бизнесу, выпустив серию материалов о ситуации в крупнейших банках региона и убедив читателей не поддаваться панике и не снимать все наличные.
Наезды и букеты
Впрочем, в девяностые и в начале двухтысячных в истории газеты бывали и неприятные ситуации. Например, одному из сотрудников «ЗР» на дверь квартиры как-то повесили гранату на растяжке, другому бросили в окно бутылку с зажигательной смесью. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв.
Но, пожалуй, самый яркий инцидент в этом ряду произошёл в конце девяностых. В редакцию «ЗР» наведался вместе с охраной авторитетный предприниматель, коего потом в учебниках по криминалистике отметят как одного из лидеров преступного мира Приморья. А тогда ему не понравился тон газетной статьи о похоронах другого криминального авторитета, в которых он принимал участие. К счастью, коллективу удалось предотвратить «беседу» героя этого материала с его автором, буквально спрятав последнего в одном из кабинетов… Зато спустя несколько лет остепенившийся лидер ОПГ заглянул в редакцию с букетом для главреда, предложением забыть былое и деловым разговором — на пути во власть ему нужны были союзники в СМИ, а не противники.
Приходил в гости к журналистам, поблескивая массивной золотой цепью, и другой известный бизнесмен, впоследствии поднаторевший в сфере розничной торговли. Он очень хотел стать владельцем газеты, причём с сугубо утилитарной целью — чтобы всё время рекламировать на первой полосе свой товар. Остальной контент его, в общем-то, не интересовал. Пришлось вежливо отказать… Кстати, оба упомянутых персонажа сейчас на свободе и, как говорится, на коне. Живут во Владивостоке, ведут бизнес и в политику не вмешиваются. Почти.
Экосистема для бизнеса
В начале 2000-х годов издательскую компанию «Золотой Рог» взяла под крыло нефтяная компания «Альянс». Бизнесу, который тогда активно заходил на Дальний Восток, медиа были необходимы для защиты своих интересов. А газете — стратегический инвестор, позволяющий и дальше стабильно развиваться.
Со временем «Золотой Рог» обзавёлся не только сетью корреспондентов по всему Приморью, но и открыл офис в Хабаровске. На пике развития печатных СМИ в России «ЗР» был больше, чем просто газетой — как сказали бы сейчас, это была целая «экосистема бизнеса». Помимо двух выпусков газеты (по вторникам и четвергам), выходили приложения на автомобильную и медицинскую тематику, а также справочники по различным отраслям. Впервые на региональном уровне в редакции создали рейтинговое агентство, регулярно анализировавшее отчётность сотен компаний Дальнего Востока.
Редакция «ЗР» не раз становилась местом проведения «круглых столов» по актуальным для бизнеса Приморья вопросам, где предприниматели и власти могли честно и открыто озвучить друг другу свои позиции. Это потом на краевом уровне стало модно создавать различные «экспертные советы» и «рабочие группы», проводить пространные «общественные обсуждения». А тогда многие важные для бизнеса вопросы решались быстро и без пафоса.
На протяжении ряда лет редакция «ЗР» вместе с администрацией Приморского края была организатором краевой бизнес-премии, где отмечали достижения компаний и менеджеров региона. Причём не только коммерческие успехи, но и социально значимые проекты. За годы своего существования бизнес-премия стала значимым деловым событием, своеобразным общественным аудитом финансовых показателей приморских предприятий, непредвзятой оценкой их вклада в социально-экономическое развитие нашего края. Ведь в состав её экспертного совета входили не только (и не столько) сотрудники издания, но и вице-губернаторы Приморья, руководители муниципалитетов, представители структур поддержки бизнеса и отраслевых ассоциаций, общественные деятели.
Вместе мы сильнее
Современная цифровая эпоха диктует новые тренды. Как в экономике, так и в масс-медиа. Теперь на первый план выходит оперативность подачи новостей, и зачастую читателю сложно выделить в стремительном, гигантском потоке информации что-то по-настоящему важное. Тем ценнее становится непредвзятый анализ происходящих процессов и событий, который всегда был кредо журналистов «ЗР».
Поэтому сегодня, когда многие конкуренты «сошли с дистанции» или готовятся это сделать, «Золотой Рог» остаётся источником актуальной, проверенной информации для деловых кругов Приморья и Дальнего Востока. А ещё — партнёром для органов власти во всём, что касается создания условий для развития бизнеса на территории. Тексты авторов «ЗР» по-прежнему доступны в печатной версии, а в последние пару лет редакция активно развивает сайт ZR.MEDIA и телеграм-канал издания. Состоявшаяся в 2020 году консолидация с федеральным холдингом 1MI позволяет «Золотому Рогу» следовать современным тенденциям на рынке медиа и уверенно смотреть в будущее.
Поэтому наши читатели и партнёры могут быть уверены: какие бы штормы не бушевали в экономике страны и региона, нужная информация всегда оперативно дойдёт до тех, кому она необходима. Да и социальные сети, как показывают события последних месяцев, зачастую менее устойчивы к потрясениям, чем «традиционные» СМИ — к тому же, проверенные временем.
Ольга Киктенко, главный редактор «Золотого Рога» до осени 2021 года:
— Газеты в нашей семье выписывали много и часто. В девяностые список печатных СМИ пополнил и «Золотой Рог» — его я прочитывала от корки до корки, получая представление об экономике региона, компаниях и прочих умных вещах, в которых очень хотелось развиваться. Позже, уже начав работать, я выбрала в качестве специализации экономику — скорее всего, именно под воздействием полудетского впечатления от чтения «ЗР». Так что для меня эта газета стала не только проводником в журналистику и мерилом качества, но и легендой, прикоснуться к которой было за счастье.
Возглавляя «Золотой Рог», я стремилась максимально сохранить качество и экономическую специализацию газеты. Важным было то, чтобы все наши тексты приносили пользу читателям, рассказывая о процессах и объясняя происходящее. Период работы в «Золотом Роге» для меня — один из самых знаковых в моей рабочей биографии. Желаю любимому изданию развиваться и покорять новые вершины!
Автор: Александр САЛКОВ