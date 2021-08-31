Освоил один участок в Приморье, получи второй

Это почти 36% от всех приморцев, обратившихся в уполномоченные структуры с просьбой предоставить им бесплатный земельный участок на территории Дальнего Востока, сообщили корреспонденту делового издания «Золотой Рог» в краевом министерстве имущественных и земельных отношений.
Чем ближе к Владивостоку, тем желаннее
На середину августа 2021 года в Приморье предоставлено в безвозмездное пользование 19114 земельных участков. Как уточнили в региональном Росреестре, бесплатный надел можно получить на 28 территориях края, в том числе в Уссурийском и Партизанском городских округах. Но наиболее востребованными являются участки вблизи Владивостока — в Надеждинском и Шкотовском районах. При этом граждане предпочитают брать бесплатные гектары в границах или рядом к существующим населенных пунктам.
Главная цель программы — освоение полученных земель. Участок дается на пять лет в бесплатное пользование, но в течение первого года получателю надо заявить о виде деятельности на земле, а через три — сообщить в профильные госструктуры о том, как используется участок. В Приморье на большей части предоставленных землях граждане строят дома, создают фермы и разбивают огороды.
Так, по информации корпорации Дальнего Востока и Арктики, согласно поданным декларациям, 42% россиян используют полученную от государства землю для сельскохозяйственной деятельности 38% –индивидуального жилищного строительства, 7% — для развития туризма, 10% — для предпринимательства и 3% — занимаются прочими видами деятельности, среди которых научная, экологическая, образовательная.
Варяги открывают кемпинги и турбазы
Порядка 80% получателей дальневосточного гектара в Приморье — приморцы. Как и большинство участников программы «Дальневосточный гектар» — жители ДФО. Однако «гектар» привлек граждан и из других регионов России — таких участников около 13%.
У недальневосточников, подавших декларации об использовании «гектаров», лидирующий вид деятельности — индивидуальное жилищное строительство. Деклараций с этим видом использования выделенных земель поступило 37%. Сельским хозяйством занимаются около трети граждан.
— Жители России оценили туристический потенциал Дальнего Востока — порядка 16% участников программы из других регионов открывают кемпинги, турбазы и рекреационные проекты. Еще 10% выбрали для себя предпринимательскую деятельность, а 6% — прочие виды использования земли, — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или оформить длительную аренду.
В конце 2020 года вступил в силу закон, который позволяет россиянам досрочно оформить дальневосточные гектары в собственность. Это могут сделать граждане, взявшие кредит на строительство своего дома на участке.
В Приморье уже есть пользователи бесплатного надела, ставшие его полноправными владельцами. По данным регионального министерства имущественных и земельных отношений, в крае на сегодня гражданам в собственность предоставлено девять земельных участков, из которых пять они получили досрочно.
Но есть и те, кто отказался от бесплатного надела в Приморье. По состоянию на первую декаду августа прекращено 1009 договоров безвозмездного пользования земельным участком. Как пояснили в краевом правительстве, основной причиной прекращения договора, как указывают граждане, является невозможность установления на земельном участке желаемого вида использования в связи с несоответствием градостроительному регламенту, действующим документам территориального планирования. На втором месте — из-за отсутствия у граждан материальных возможностей для освоения полученного земельного участка.
Дальневосточному гектару — дальневосточная ипотека …
Помимо бесплатного участка, власти обещают помочь с освоением земли на Дальнем Востоке. Для этого предлагается более 30 мер помощи — различные гранты, микрозаймы, кредиты. По каждому из них есть определенные требования для получения. Также «гектарщики» могут воспользоваться программой «Дальневосточная ипотека». В министерстве строительства Приморья уточнили, что на сегодня 11 льготных кредитов на сумму 35 миллионов рублей выдано на строительство жилья участникам программы «Дальневосточный гектар».
— Для этого необходимо, чтобы выбранный вид разрешенного использования участка предусматривал индивидуальное жилищное строительство; для личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), — уточнили в пресс-службе АРЧК ДВ.
Напомним, программа «Дальневосточный гектар» стартовала в 2016 году. Изначально она была рассчитана только на жителей региона, позже такую возможность получили все россияне, а также участники программы добровольного переселения соотечественников. На бесплатный надел может претендовать даже младенец — ограничений по возрасту нет. Площадь участка не может превышать один гектар. Кроме того, успешно освоившие первый льготный участок и оформившие его в аренду или в собственность, смогут подать заявку и получить еще один земельный участок на Дальнем Востоке.
С 1 августа 2021 года участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, могут взять дополнительный надел. Но пока заявлений о предоставлении второго гектара в уполномоченные органы Приморского края пока не поступало.
… И арктический надел
Также, согласно вступившим в силу соответствующим поправкам в федеральное законодательство, к дальневосточному гектару «присоединился» арктический: жители северных территорий смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки площадью до одного гектара.
В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии, уточняет портал «НаДальнийВосток.РФ». Гражданам в указанных регионах доступны 1,1 млн гектаров. Территории, на которых северяне смогут выбрать земельный участок, формировались с учетом инфраструктурной составляющей, а также интересов коренных малочисленных народностей, проживающих в Арктике. Наиболее широкий выбор земельных участков — в Мурманской области (767 тыс. га), а также в Республике Карелия (339 тыс. га).
Первые полгода «гектары» в Арктике будут в приоритетном порядке выдаваться местным жителям. А с 1 февраля 2022 года — всем гражданам, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.