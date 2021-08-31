Освоил один участок в Приморье, получи второй

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» стартовала в 2016 году. Изначально она была рассчитана только на жителей региона, позже такую возможность получили все россияне, а также участники программы добровольного переселения соотечественников. На бесплатный надел может претендовать даже младенец — ограничений по возрасту нет. Площадь участка не может превышать один гектар. Кроме того, успешно освоившие первый льготный участок и оформившие его в аренду или в собственность, смогут подать заявку и получить еще один земельный участок на Дальнем Востоке.