«Участие и помощь»

«Игорь Владимирович помогает нам с самого начала первенства края, — объяснил тренер команды Виталий Маслов. — Он оказывал помощь команде еще на стадии регистрации и подачи заявки, помогал решать иные организационные вопросы. В тот критический момент, когда была угроза о дисквалификации команды, непосредственно предлагал реальные и действенные способы выхода из сложной ситуации. Это дорогого стоит, когда к тебе приходят на помощь в, казалось бы, безвыходном положении. Содействие по ходу первенства края нам оказывает и администрация городского округа, регулярно выделяя автобусы для команды и болельщиков на выездные игры и поливочную машину в особо жаркий период для поддержания в нормальном состоянии футбольного поля».