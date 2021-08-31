«Участие и помощь»

Тем, кому пришли на помощь волонтеры общественного движения «Открытые сердца», создание которого еще весной инициировал Игорь Шауфлер. «Золотой Рог» изучил, каких результатов добился депутат Законодательного собрания за последние годы.
Работа для края
Текущий созыв в Законодательном собрании края стал первым для Игоря Шауфлера. Однако с депутатской работой он был знаком не понаслышке. Политик представлял интересы жителей Артема в Думе города в течение пяти созывов.
Переход на уровень выше — с муниципального на региональный уровень — подтвердил эффективность Игоря Шауфлера как депутата. С 2016 года народный избранник представлял интересы жителей одномандатного округа № 12 (в него входили Михайловский и часть Шкотовского муниципальных районов, части Артема и Уссурийска). После изменения границ зона ответственности станет немного меньше — части Артёма и части Советского района Владивостока (Вторая речка). По мнению приморских политологов, за время своей работы в краевом парламенте Игорь Шауфлер продемонстрировал себя как эффективный и успешный депутат и попал в ТОП-10 самых эффективных депутатов краевого парламента.
Народный избранник с самого начала работы в Законодательном собрании занимает пост заместителя председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Главным достижением можно смело считать устойчивость приморской казны, ориентированность на защиту социально-незащищенных слоев населения и рост доходной части.
Однако успешная комитетская работа — только одно из направлений для депутата-одномандатника. Здесь ключевым моментом считается то, насколько эффективно отрабатывались обращения граждан. В 2020 году в депутатскую приемную Игоря Шауфлера поступило порядка 160 обращений (отметим, что их количество растет с каждым годом, но резкий скачок пришелся на 2020-й). «На счету Игоря Шауфлера достаточно удачных примеров, чтобы сама связка проблема-житель-депутат считалась эффективным инструментом решения беспокоящих граждан вопросов», — говорит политолог Сергей Гребенюк.
Что касается характера обращений, то большинство из них традиционно касались жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог и транспорта, социального обеспечения. Подчеркнем, что даже в тех случаях, когда заявленная жителями проблема лежала вне депутатских полномочий, она не отправлялась в долгий ящик — принимались все необходимые действия (от личного участия депутата до его роли посредника между структурами), чтобы решить вопрос в максимально сжатые сроки.
Помощь людям
Сотрудничество с жителями округа — основа эффективной работы любого депутата. У Игоря Шауфлера выстроено взаимодействие с артемовцами. Причем идет отработка как личных обращений, так и в сотрудничестве с общественными организациями — Советом ветеранов, обществом матерей, обществом инвалидов и так далее.
Во время пандемии депутат плотно работал с образовательными учреждениями Артема, которым Игорь Шауфлер передал бесконтактные термометры и бесконтактные аппараты для санитарной обработки рук. Кроме того, парламентарий помог одному из общеобразовательных учреждений города с ремонтом спортивного зала.
В активе парламентария и решение проблемы жителей улицы Кирова — асфальтирование дороги (работы были проведены депутатом за личный счет).
Много внимания уделят Игорь Шауфлер и развитию спорта в Артеме. В частности, весной футбольная команда «Энергия-Димир» попала в сложную ситуацию. Из-за конфликта болельщиков на поле стадиона «Энергетик» поселка Артемовский (домашнего поля клуба), футболисты были наказаны.
Краевая судейская коллегия решила не только лишить аккредитации стадион, засчитать обеим командам техническое поражение со счётом 0:3, но и саму команду «Энергия-Димир» отстранить от проведения домашних матчей на стадионе «Энергетик» до конца сезона.
В этот сложный момент неоценимую помощь футбольному клубу оказал Игорь Шауфлер. По его инициативе начался сбор подписей в поддержку артемовской команды. Как оказалась, жители Артема полностью на стороне своего клуба. Уже через два дня после старта сбора, о поддержке футболистов заявили более тысячи человек. В дальнейшем все собранные подписные листы передали главе города, а сама акция по сбору подписей стала поводом серьезно поговорить о состоянии спорта в Артеме. Инициировал серьезное обсуждение депутат Законодательного собрания Игорь Шауфлер. Участие в круглом столе принял глава округа Вячеслав Квон и футбольные болельщики.
Вопросы на встрече обсуждали крайне важные для Артема: это и состояние спортивной инфраструктуры города, и вовлечение детей в занятие спортом, и поддержка профессиональных команд. Общее мнение — все проблемы решить можно, но только при активном участии как предпринимательского сообщества, так и властей всех уровней. По словам предпринимателя, депутата Законодательного собрания края Игоря Шауфлера, он на любом уровне поддерживает спортивные начинания и футбольную команду родного города.
«Еще весной ко мне обращались с просьбой помочь найти финансирование для того, чтобы команда Артем ГРЭС могла тренироваться. Я всегда поддерживал и продолжаю поддерживать спортивные начинания. Ранее неоднократно был партнером детских краевых хоккейных турниров, регулярно помогаю спортсменам нашего города и спортивным клубам», — отметил Игорь Шауфлер.
Одна из актуальных проблем последнего времени для всего города — это состояние объектов спортивной инфраструктуры. В частности, стадионов. Сейчас в Артеме ведется модернизация футбольного поля на стадионе «Угольщик». Всего же из бюджета края на реализацию краевой программы «Спорт — норма жизни» было направлено более 770 млн. рублей в муниципалитеты края.
«Игорь Владимирович помогает нам с самого начала первенства края, — объяснил тренер команды Виталий Маслов. — Он оказывал помощь команде еще на стадии регистрации и подачи заявки, помогал решать иные организационные вопросы. В тот критический момент, когда была угроза о дисквалификации команды, непосредственно предлагал реальные и действенные способы выхода из сложной ситуации. Это дорогого стоит, когда к тебе приходят на помощь в, казалось бы, безвыходном положении. Содействие по ходу первенства края нам оказывает и администрация городского округа, регулярно выделяя автобусы для команды и болельщиков на выездные игры и поливочную машину в особо жаркий период для поддержания в нормальном состоянии футбольного поля».
С «Открытым сердцем»
Самым ярким проектом для Игоря Шауфлера стала акция, направленная на помощь тем артемовцам, кто пострадал от пандемии коронавируса. Речь идет не только о возникших проблемах со здоровьем, но и тяжелом социально-экономическом положении. Среди адресатов проекта — многодетные родители, пенсионеры, инвалиды.
«Мы постараемся охватить как можно большее количество приморцев, и я надеюсь, что наш вклад поможет улучшить жизнь людей в это непростое время», — отметил Игорь Шауфлер.
Адресаты помощи — социально-незащищенные слои населения, которым после пандемии стало особенно сложно: инвалиды, пенсионеры, одинокие мамы. Как отметил Игорь Шауфлер, помощь и поддержка вообще важны для россиян. Неравнодушие — это практически основа государства.
«Сколько общаюсь с людьми, вижу, что помощь и поддержка — это национальная черта. И протянутая рука, открытое сердце — это то, что понятно каждому жителю нашей страны. Фактически наш проект — именно об этом», — отметил Игорь Шауфлер.
Практически с самого начала стало понятно, что «Открытые сердца» чрезвычайно востребованы. Причем, не только у жителей Артемовского городского округа, на кого в первую очередь был ориентирован проект, но и у всех приморцев. И уже в июне «Открытые сердца» получили статус общественного движения. В состав учредителей вошли лидеры общественного мнения Артемовского городского округа.
«Решение создать общественное движение на базе проекта „Открытые сердца“ я принял, увидев, насколько востребовано у жителей края наше начинание. Я уверен, что совместно нам удастся помочь жителям города и края преодолеть последствия пандемии. Мы окажем адресную помощь каждому обратившемуся», — отметил Игорь Шауфлер.
С момента старта проекта депутат краевого парламента вместе со своей командой побывал на десятках адресов. Помощь оказывается разная: от продуктовых и канцелярских наборов до консультации юриста и психолога.
«Такие организации должны быть обязательно, особенно в таком маленьком городе, как Артем — где нет больших производств, где не так и много возможностей найти себе работу. Очень здорово, что нас поддерживают», — говорит многодетная мать Екатерина Склярова.
В приемной движения «Общественные сердца» специально для консультативной работы выделено отдельное помещение. Сразу был выстроен график приема людей: в какой день можно пообщаться с юристом, в какой — с психологом.
«Зачастую приходится консультировать даже на улице: мы носим значки либо браслеты с названием движения. И так недавно меня остановили артемовцы, спрашивали про движения и задавали какие-то вопросы, тревожащие людей», — отмечает юрист Евгения Позиёва.
За консультациями приходят либо родители с детьми, либо требуется индивидуальная помощь. Работа идет полтора часа, говорит психолог центра Александра Босова. При необходимости можно прийти и еще раз.
«Моя работа заключается в том, чтобы уже после приема человек получил ответы на свои вопросы», — отмечает Александра Босова.
С момента появления проекта, волонтеры оказались помощь более чем сотни жителей края. Как отметил Игорь Шауфлер, помощь и поддержка вообще важны для россиян. Неравнодушие — это, практически, основа государства.
«Сколько общаюсь с людьми, вижу, что помощь и поддержка — это национальная черта. И протянутая рука, открытое сердце — это то, что понятно каждому жителю нашей страны. Фактически, наш проект — именно об этом», — отметил Игорь Шауфлер.
А в середине июля учредители общественного движения запустили проект «Помоги собраться в школу». В набор первоклассника вошли тетради, ручки, пластилин и другие, необходимые любому школьнику вещи. До середины августа волонтеры движения посетили семьи из Артема и ближайших населенных пунктов, чтобы порадовать будущих учеников полезными подарками.
«Если раньше к нам обращались только артёмовцы, то теперь звонят из Владивостока, Надеждинского и Михайловского районов, — говорит один из учредителей общественного движения Юлия Тимошенко, — Бывают и неожиданные просьбы, например, сложить дрова или починить текущую крышу. Такие и другие вопросы мы стараемся максимально оперативно решать».
Обратиться за помощью можно либо позвонив в приемную проекта «Открытые сердца» (+7 (924) 915 50 00), либо зайдя на сайт — www.openhearts.pro.
«К нам можно прийти лично, записаться по телефону либо же зайти на наш сайт, где все подробно написано», — рассказывает руководитель приемной Светлана Донская.