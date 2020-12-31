Что год грядущий нам готовит: жизнь стремительно меняется вместе с законами, которые ее определяют

На один из самых острых вопросов – падение уровня доходов населения – законодатели предусмотрели несколько ответов. Полностью проблему они не решают, но подтверждают стремление государства выполнять свои социальные обязательства перед гражданами. Поэтому пенсионеры в 2021 году могут рассчитывать на увеличение своих пенсий на 6.3%, в среднем по стране размер пенсионной выплаты составит 17 444 рубля. Также с будущего года граждане старше 45 лет будут раз в три года получать от Пенсионного фонда (ПФР) уведомления о размере будущей пенсии. Для этого не потребуется никаких заявлений. Сообщения будут приходить автоматически на портале «Госуслуги» и в личном кабинете на сайте ПФР. Также о размере пенсии сообщат в отделении фонда.