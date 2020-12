Что год грядущий нам готовит: жизнь стремительно меняется вместе с законами, которые ее определяют

Дотошные статистики подсчитали, что 1 января 2021 года в Российской Федерации в силу вступят более трех сотен новых законов и нормативно-правовых актов, касающихся многих сторон жизни граждан.

Что же изменится? Кошелек и жизнь На один из самых острых вопросов – падение уровня доходов населения – законодатели предусмотрели несколько ответов. Полностью проблему они не решают, но подтверждают стремление государства выполнять свои социальные обязательства перед гражданами. Поэтому пенсионеры в 2021 году могут рассчитывать на увеличение своих пенсий на 6.3%, в среднем по стране размер пенсионной выплаты составит 17 444 рубля. Также с будущего года граждане старше 45 лет будут раз в три года получать от Пенсионного фонда (ПФР) уведомления о размере будущей пенсии. Для этого не потребуется никаких заявлений. Сообщения будут приходить автоматически на портале «Госуслуги» и в личном кабинете на сайте ПФР. Также о размере пенсии сообщат в отделении фонда. Изменятся и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), и прожиточный минимум (ПМ). Теперь их будут определять не по стоимости потребительской корзины, как прежде, а по усредненным показателям уровня доходов населения. В будущем году оба показателя вырастут. МРОТ увеличится на 5,5% и составит 12 792 рубля, а уровень прожиточного минимума возрастет на 3,7% – до 11 653 рублей. Однако для разных категорий граждан он будет свой. Для россиян трудоспособного возраста ПМ составит 109% от его уровня в целом по стране, для пенсионеров — 86%, а для детей — 97%. Сохранится государственная поддержка демографии. Материнский капитал «прибавит в весе» 3,7%. В результате выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля, а на второго — 639 432 рубля. Если семья уже получила маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты после рождения второго составит 155 550 рублей. А вот носителей вредных привычек наступающий год не порадует. За них придется платить ощутимо дороже. Только рост акцизов на табак составит 20%. Это приведет к удорожанию пачки сигарет в рознице примерно на 20 рублей, а ее средняя цена по стране достигнет 140 рублей. Алкоголь также подорожает, но не столь заметно. Акцизные сборы на горячительные напитки вырастут лишь на уровень инфляции, или примерно на 4%. Важная для автомобилистов Приморья новость: отношения с сотрудниками ГИБДД станут проще. С 1 января 2021 года водители могут сами комплектовать свои автомобильные аптечки. Раньше приходилось покупать укомплектованные наборы. Что надо знать: в аптечке должны быть две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта шириной пять сантиметров и еще три шириной семь сантиметров, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы. Фото: sever-press.ru Налоги и труд все перетрут Работа на «удаленке», быстро ставшая привычной в пору борьбы с эпидемией коронавируса, получила правовой статус. Соответствующий закон начнет действовать с первым ударом кремлевских курантов в новогоднюю ночь. Теперь перевод на удаленный режим работы не является основанием для снижения зарплаты, а сама «удаленка» может быть как временной, так и постоянной. Работодатель получил право по определенным основаниям переводить сотрудников на удаленный режим без их согласия, например – во время пандемии. Однако в этом случае компания должна обеспечить сотрудника оборудованным рабочим местом или оплатить соответствующие траты. Уходят в прошлое привычные десяткам миллионов соотечественников бумажные трудовые книжки. В наступающем году при устройстве на работу их выдавать уже не будут. Все данные новых сотрудников будут храниться в электронном виде. Тем, у кого трудовая книжка уже есть, предстоит определиться и уведомить работодателя – в каком виде ее вести дальше: в электронном или привычном бумажном. По умолчанию работодатель продолжит использовать бумажную трудовую книжку. С 13 до 15% повышается ставка налога на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год. Основная ставка в размере 13% сохранится независимо от уровня дохода, если он был получен от продажи личного имущества (кроме ценных бумаг) или в виде страховых или пенсионных выплат. Средства от повышения НДФЛ направят на лечение детей с редкими заболеваниями. А вот для IT-отрасли налоговая нагрузка ощутимо сократится. Предприниматели, получающие 90% доходов за счет продажи программного обеспечения и услуг по его внедрению, могут рассчитывать на снижение с 20 до 3% налога на прибыль, и практически двукратное – с 14 до 7,6% – сокращение размера страховых социальных взносов. Женская половина населения России получит больше возможностей для профессионального самовыражения. Перечень запрещенных для женщин профессий сократился в 4,5 раза – с 450 до 100. Теперь главное, чтобы работа не была связана с тяжелым физическим трудом и не представляла опасности для репродуктивной системы. При этом женщинам разрешено занимать руководящие позиции в сферах, где раньше это было запрещено. Непростые времена ждут чиновников. Кому-то придется искать работу: до 1 апреля в центральном аппарате федеральных министерств и ведомств сократят 5% сотрудников. На местах будет жестче – сокращение аппарата в территориальных органах составит уже 10%. Дальневосточные деликатесы Создавать и развивать бизнес на Дальнем Востоке станет проще. Правительство страны смягчает условия льготного финансирования инвестиционных проектов в регионе. Теперь на поддержку Фонда развития Дальнего Востока и Арктики могут рассчитывать начинания, предполагающие вложения не менее 50 миллионов рублей. Прежде эта планка была в пять раз выше и составляла 250 миллионов. Кроме того, с 5 до 2% снижается ставка льготного кредитования на создание инфраструктуры и производственных мощностей в транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, туризме, и поддержку проектов, запущенных в территориях опережающего развития. С 2021 года предприятия Приморского края, работающие по упрощенной системе налогообложения, смогут воспользоваться пониженной ставкой. Для тех, кто работает по системе «доходы» в рамках упрощенного налогообложения, она составит 3%. Для социальных предприятий налоговая ставка может быть снижена до 1%. Воспользоваться такой возможностью смогут не менее 3 600 предприятий края в 19 сферах бизнеса. При необходимости власти Приморья могут расширить круг нуждающихся в государственной поддержке. В наступающем году в Приморье выделят 6 миллиардов рублей на выполнение просьб и пожеланий жителей края, высказанных ими на общественных слушаниях по проекту бюджета региона 2021 года. В городах и поселках края запланировано строительство новых объектов социальной инфраструктуры, детских садов, школ, детских поликлиник и новых спортивных объектов. Транспортную связность региона укрепят строительство, реконструкция и проектирование 53 мостовых сооружений на автомагистралях края. Надеемся, что все эти изменения сделают нашу жизнь хоть чуточку лучше и спокойней. Всем здоровья, счастья и добра в наступающем Новом году! Андрей КУДИСОВ

