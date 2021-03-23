Наличные, пироженка и цифра три помогут приморцам сэкономить

И вот когда вы распределите весь бюджет, обязательно запишите все ваши статьи на бумаге и поставьте внизу число и вашу подпись. Теперь это документ, почти такой же, как бюджет страны. Это закон, который нарушать нельзя ни в коем случае. Хотя бы два-три месяца. Если вы продержитесь таким образом три месяца, то уверяю вас, вы с ужасом осознаете, сколько до этого вы тратили зря. И с радостью поймёте, сколько вы сэкономили, вернее, заработали. А ведь «деньги идут к деньгам». Уже через три месяца вы сможете позволить себе те покупки, для которых раньше требовалось брать кредит. Но я советую вам не спешить, а оптимизировать ваш бюджет.