Чтобы одобрили: приморский экономист расскажет, как просить кредит, чтобы дали

В противном случае, банк одобрит вам кредит только с огромными процентами, чтобы перестраховаться от не возврата. Поэтому, если уж вы взяли кредит, то постарайтесь платить точно в срок, создавая положительный имидж на будущее. Ну, а если у вас нет кредитной истории? Если вы пришли за кредитом в первый раз в жизни? Тогда шансов получить большую сумму под небольшой процент у вас будет крайне мало. Потому как вы для банка «неизвестная личность», а «незнакомцам» банки доверяют ещё меньше, чем мошенникам. Так что свою кредитную историю нужно создавать и беречь. Если вы ни разу не брали кредит, то возьмите небольшую сумму на маленький срок и отдайте её вовремя. Для вашего бюджета это будет не очень затратно, а вот в будущем, когда внезапно понадобиться большая сумма, именно этот маленький кредит может сыграть решающую роль. Ведь именно благодаря ему вы создадите свою положительную кредитную историю.