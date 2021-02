Должен ли президент ездить на велосипеде в Кремль? За что нужно судить Путина?

Много, много неустройств в нашей стране, много скорбных явлений. Поэтически можно выразить так:

В судах черна неправдой чёрной И игом рабства клеймена, Безбожной лести, лжи тлетворной, И лени мёртвой и позорной, И всякой мерзости полна! И возразить нечего! Кроме того, что этим строкам 170 лет. И по-прежнему мы недовольны. И справедливо недовольны. И в первую очередь недовольны нашим государем. А кем мы были довольны? Брежневым? Горбачевым? Ельциным? Может, нам нравится канцлер Германии, премьер-министр Объединенного королевства, президент Франции или лидер КНР? А нам нравится Ли Куан Ю! Но, вот парадокс, многим в Сингапуре он очень не нравился и было за что: прессу задавил, оппонентов придавил, сидел у власти до старости, потом сына посадил на трон. А дальше я просто приведу строки Дмитрия Ольшанского, он очень точно ухватывает суть: «Путин правит Россией без нескольких месяцев 22 года. Он закончил страшную кавказскую войну, прошёл сквозь три больших экономических кризиса, присоединил Крым, раздал сотни тысяч паспортов в Донецке, справился с фрондой трёх мятежных баронов — один из которых был безжалостен, что твой Тухачевский, провёл олимпиаду и чемпионат мира по футболу, поссорился с западным миром и противопоставил себя ему так, что уже никогда не сможет «отчалить на яхте с Сильвио», то есть он, при всех его немыслимых возможностях, навсегда останется здесь, за своим собственным железным занавесом, — поскольку не захотел сдаться и слушаться уважаемых рептилоидов из глобального обкома. У него на протяжении долгих десятилетий есть все резиденции, какие ему могут быть нужны, и он мог бы себе раскладушку прямо в Кремле поставить, да там и жить, если б хотел. И после того, как вся эта большая и не самая, ох, далеко не самая худая глава русской истории, не знаете вы, что такое худо, если думаете, что это про неё, — оказалась построенной на его свойствах: его многолетней ответственности в делах жизни и смерти — личной и нашей общей, его спокойствии и упрямстве, умении не суетиться и не поддаваться, и потому мы уже скоро четверть века как мирно сидим и бесконечно собачимся — тиран ли Путин? ах, позор-позор! долой! — так вот, неужели после этого вы всерьёз думаете, что его нужно оценивать в зависимости от того, есть ли у него собственная хоккейная площадка на Чёрном море или её нету? Русская история будет судить Путина В.В. не за то, есть ли у него ещё одна резиденция с выходом к морю, а за то, смог ли он удержать нашу страну от этого скорбного финала». И что тут можно возразить? Андрей КАЛАЧИНСКИЙ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter