Пир во время чумы, или Как мэр Владивостока себе зарплату поднимал

Это непростой вопрос и очень «политический». Сколько получает сейчас нынешний глава, сказать трудно. Предыдущий, Виталий Веркеенко сообщал, что около 80 тысяч рублей в месяц. Это совсем немного на фоне доходов некоторых руководителей. Например, сообщалось, что художественному руководителю театра имени Горького Ефиму Звеняцкому за 2019 год было начислено 8 636 149 миллионов рублей. Таким образом, его среднемесячная зарплата составила 719 679 рублей.
Но мало кто верит, что мэр «живет на зарплату». Даже из уголовного дела бывшего главы администрации города Игоря Пушкарева публика узнала то, о чем давно подозревала: чиновникам «доплачивают в конверте». Сам Игорь Сергеевич пояснял, что не мог найти на небольшой муниципальный оклад достойного руководителя в МУП «Дороги Владивостока» и доплачивал из «личных средств».
До последнего момента «голый оклад» главы администрации города составлял примерно 11 тысяч рублей. Но как из них получались 80 тысяч? Коэффициенты, доплаты «за сложность», «за секретность», «за знание иностранных языков», «за высокие результаты в работе».
Представьте, что город (горожане) нанимают главу по конкурсу. Претендентам, конечно, хотелось бы знать не начальную цифру (базовый оклад), а финальную. Это и честно, и прозрачно. Например, так: миллион в месяц и плюс годовая зарплата по итогам года, если «итоги» будут положительные.
А мы знаем, как оценивается работа главы администрации города? Есть какой-нибудь простой целевой показатель, например, глава обязуется ежегодно увеличивать доходы в бюджет города минимум на 5 процентов? Ведь так же оценивается работа в бизнесе — по капитализации и росту прибыли.
Бюджет города на 2021 году составляет 16,4 млрд рублей. Это на 4,3% меньше, чем бюджет 2020 года. Да ещё долгов на 4 с лишним миллиарда.
То есть, за что повышать? При главе Гуменюке доходы города не выросли, а упали. Логичнее, что в таких условиях зарплату мэру нужно уменьшать.
Дума Владивостока несколько раз в последние годы рассматривала вопрос о «повышении» окладов мэру, председателю избирательной комиссии, председателю городской думы…. И не решалась на повышение. Ведь на это нужны средства из бюджета города, а городские финансы в плачевном состоянии.
Почему сейчас решилась? 20 голосов «за», а восемь — «воздержались». А, нашли, где взять на это дополнительные 2,4 млн рублей: « за счет экономии на конкурсных процедурах, которые проводятся городом».
Знаете, какая главная мотивация повышения? Как отмечается в документах, « размеры ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям индексируются в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги».
Но смотрите: оклад главы был 11 тысяч рублей в месяц, сейчас стал 41 500 рублей (хотя год назад оклад рассматривался в пределах 30 тысяч рублей). Вырос почти в четыре раза. Все горожане хотели бы такой индексации!
Но плюс к нему — «ежемесячное поощрение в размере трех ежемесячных вознаграждений, ежеквартальное поощрение в размере одного ежемесячного вознаграждения, ежемесячную процентную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну». И, наверное, премии по итогам кварталов и года? И двойные выплаты на отпуск?
Не было бы никакой зависти к этим цифрам, если бы глава города в самом деле работал хорошо и это всем было видно и понятно. И все бы радовались: «как похорошел Владивосток при Гуменюке, насколько лучше стало жить в городе!»
Но ведь вот этого — то и нет. Отсюда и раздражение публики, ворчащей: «пир во время чумы»
Какая средняя зарплата во Владивостоке? По итогам 2020 года — 42 705 рублей. Средняя, это когда ваш начальник получает миллион, а вы десять тысяч, складываем и делим пополам, получается «средняя»… Точнее показатель «медианной» зарплаты, без учета самых высоких и самых низких показателей. Так вот, такая зарплата в городе — 31 908 рублей.
И вы хотите, чтобы горожане порадовались, что наконец-то у главы города будет «достойное вознаграждение»?