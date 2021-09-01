Экзамен для компота

Интервью
Экзамен для компота
Экзамен для компота
Сегодня, 15:40Фото: Медиахолдинг 1Mi
С началом нового учебного года школы вновь наполнятся гомоном разновозрастной ученической общины, а коридоры и столовые — запахом свежих булочек и борщей.

В интервью «Золотому Рогу» директор владивостокской школы № 44 Игорь Астрединов рассказал, кто готовит обеды на школьной кухне, точнее, в пищеблоке, и кто контролирует качество готового продукта.

— Игорь Александрович, расскажите, как в вашей школе организовано питание учеников?

— Школа непосредственно не заключает контрактов на поставку питания — это прерогатива муниципального управления образования. Контракты разыгрываются на аукционах, эта система уже отлажена и работает много лет. Мы со своей стороны передаём победителю конкурса в безвозмездное пользование оборудование пищеблока — и контролируем его работу. Завтраки и обеды у нас готовят приезжающие повара.

— Как вы осуществляете контроль?

— Для этого в школе существует специальная бракеражная комиссия из учителей. Каждое утро они приходят в столовую, проверяют качество пищи и расписываются в её соответствии нормам. Если качество комиссию не устраивает, составляется претензия к поставщику…

— Бывали такие случаи?

— В нашей школе — нет. Подобный пример был у многих на слуху в 2019 году, речь шла об одном из детских садов — тогда после ряда проверок поставщик некачественного питания был вынужден заплатить серьёзный штраф.

— Сейчас к вопросам питания школьников наблюдается повышенное внимание руководства на всех уровнях. Губернатор Приморья и сам выезжал с проверками в образовательные учреждения. К вам губернатор приезжал?

— У нас были представители муниципального управления образования. В соседнюю школу с проверками приезжали депутаты. Такое пристальное внимание объяснимо: в школе завтракает и обедает очень много детей — у нас это практически половина школы. При этом все начальные классы питаются бесплатно. Это важный социальный вопрос, который нельзя упускать из виду. Но его и невозможно упустить: существует горячая линия на портале «Госуслуги», где постоянно проводится опрос, довольны ли родители качеством питания их детей в школах. С данными, поступающими через этот портал, имеет дело муниципальное управление образования, которое в случае тревожного сигнала тут же «даст по шапке» и директору школы, и поставщику. Помимо этого, с прошлого года родительский комитет имеет право отслеживать качество школьного питания. То есть контроль действительно происходит на всех уровнях.

— Что вы скажете о школьном меню?

— Меню составляется наперёд на две недели и публикуется на сайте школы. Я и сам нередко обедаю в школьной столовой, мой обед стоит обычно 122 рубля и включает суп или борщ, второе — плов или котлету с гарниром и, конечно, компот. Также в столовой можно покупать пирожки, пиццы или другую выпечку. Бесплатно по распоряжению губернатора ученики начальной школы получают дополнительно молоко — его раздают в маленьких «тетрапаках», это удобно для всех. Вдобавок детям раздают яблоки, печенье. У нас есть ученики с инвалидностью, которые находятся на домашнем обучении — им раз в месяц полагающиеся продукты выдают сухим пайком, за которым приходят родители.

— Пищеблок школы готов к новому учебному году?

— Да, в прошлом году там был сделан комплексный ремонт, и сейчас в пищеблоке всё хорошо. С нашей стороны условия для поваров созданы. Ну, а как будет работать поставщик, увидим.

Напомним, в 2021 году в соответствии с краевым законом, все ученики начальных классов в Приморье получают бесплатные горячие завтраки на 70 рублей в день. Такая же сумма из бюджета выделяется на питание учеников 5 — 11 классов из многодетных семей и семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, а также сиротам. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды с 1 по 11 класс получают двухразовое питание на сумму 125 рублей.

Сюжеты:
Учим и учимся в ПриморьеПриморье
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