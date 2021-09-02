Экологии – первое место

Приморская автономная некоммерческая организация «Информационно-методический Центр «Тихоокеанский Проект» более 20 лет стоит на страже интересов потребителей жилищно-коммунальных услуг, постоянно реализуя грантовые проекты. В этом году организация осуществляет два таких проекта. Директор «Тихоокеанского проекта» Александр Смышляев рассказал о них в интервью «Золотому Рогу».
— Александр Михайлович, нынешний президентский грант – не первый для вас?
— У нас очень богатая в этом плане история. Начиная с 1998 года, когда была создана наша организация, мы выиграли в общей сложности 32 гранта самого разного уровня. Грантодатели всегда судят об организации по её делам – и для нас не представляло особой трудности выигрывать, поскольку мы действительно ведём большую работу, которая отражена в подробных отчётах и на нашем сайте. Если говорить о президентских грантах, появившихся в 2017 году, то в 2020 году мы одержали уже третью победу – и сейчас реализуем проект «Оперативная выездная и дистанционная защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг в монопоселениях и отдалённых районах Приморского края».
— Расскажите об этом проекте немного подробнее. В какой стадии реализации он сейчас?
— Проект будет длиться ещё четыре месяца, до конца 2021 года. Основное его содержание – выездные просветительские мероприятия по всему краю. Партнёром проекта выступает региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства, эта поддержка обеспечивает продуктивное взаимодействие с органами местного самоуправления. Проект выполняется силами нашей организации, в штате которой – семь человек, а также при участии волонтёров: мы можем опираться на центры поддержки собственников жилья, которых в крае более 30. В них входят представители органов местного самоуправления и активные жители. Приезжая в любой муниципалитет, мы обязательно проводим совещание с местной администрацией по вопросам профилактики нарушений жилищного законодательства и прав потребителей услуг ЖКХ. Ещё одна форма выездных мероприятий – семинары.
Помимо вопросов ЖКХ с недавних пор мы стали заниматься экологическим просвещением. Речь идёт о «мусорной реформе», в которой невозможен прогресс без воспитания людей, осознания ими необходимости раздельного сбора мусора и увеличения доли перерабатываемых отходов. Пока ещё люди не привыкли сортировать мусор. На семинарах мы рассказываем о том, как организовать это, показываем фильм о раздельном сборе отходов и их переработке. В этом направлении мы работаем как со взрослым населением, так и с детьми.
— Пандемия не повлияла на проведение мероприятий?
— Конечно, ограничения отразились на наших мероприятиях, из-за чего у нас наблюдается некоторое отставание от плана. Однако, думаю, за оставшиеся 4 месяца мы всё наверстаем, если не будут введены новые жёсткие эпидемиологические ограничения.
— Ну а как вас встречают в муниципалитетах?
— Надо сказать, некоторые руководители отнеслись недоверчиво: они считали, что мы приедем и настроим людей против них. Но политика нашей организации заключается не в том, чтобы однозначно отстаивать интересы собственников жилья, управляющих компаний или муниципального руководства. Мы всегда выступаем за то, чтобы исполнялся закон, а если он нарушен – то виновные должны быть выявлены.
— Бывает так, что жалобы потребителей на плохие услуги ЖКХ необоснованны?
— Конечно. Мы постоянно ведём мониторинг телефонных обращений на горячую линию, и составили собственный рейтинг проблем в сфере ЖКХ по итогам данных за 8 месяцев – с октября 2020 по конец мая 2021 года. Так вот, 37 звонков, а это почти 5% от всего количества, были помечены в рейтинге как «агрессивные обращения без конкретного указания на проблему». То есть, люди звонили и сразу начинали ругаться, а затем бросали трубку. Бывает и так, что потребители жалуются в высокие инстанции по незначительным поводам – например, пишут в интернет-приёмную губернатора о том, что в подъезде нужно заменить лампочку. А ведь по каждой жалобе запускается вся бюрократическая машина: сигнал идёт и в прокуратуру, и в жилищную инспекцию, и ТСЖ должно перед каждой инстанцией отчитаться, что лампочку давно заменили. Мы понимаем, что подобные обращения обычно вызваны конфликтами разных групп людей со своим ТСЖ или управляющей компанией.
— Какие ещё темы фигурируют в вашем рейтинге проблем ЖКХ?
— Самое большое количество звонков было по проблеме вывоза мусора – 204. На втором месте – ненадлежащее исполнение договоров в части ремонта и содержания общего имущества домов: 95 сигналов. На третьем месте были жалобы на качество теплоснабжения и подачи горячей воды, при этом 70% из них поступили в момент начала отопительного сезона. Было также несколько десятков жалоб на начисление платы за коммунальные и жилищные услуги, на ошибки в кадастровом учёте, на поверку и замену счётчиков. Это лишь часть всех тем ЖКХ, с которыми мы имеем дело. Выезжая в муниципалитеты, мы для каждого из них готовим аналогичный рейтинг обращений, поступивших к нам с конкретной территории, и далее работаем с этими обращениями. Наша работа получает признание на краевом уровне: три года назад по случаю 20-летнего юбилея АНО ИМЦ «Тихоокеанский проект» был отмечен благодарностью губернатора.