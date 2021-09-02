Экологии – первое место

— Конечно. Мы постоянно ведём мониторинг телефонных обращений на горячую линию, и составили собственный рейтинг проблем в сфере ЖКХ по итогам данных за 8 месяцев – с октября 2020 по конец мая 2021 года. Так вот, 37 звонков, а это почти 5% от всего количества, были помечены в рейтинге как «агрессивные обращения без конкретного указания на проблему». То есть, люди звонили и сразу начинали ругаться, а затем бросали трубку. Бывает и так, что потребители жалуются в высокие инстанции по незначительным поводам – например, пишут в интернет-приёмную губернатора о том, что в подъезде нужно заменить лампочку. А ведь по каждой жалобе запускается вся бюрократическая машина: сигнал идёт и в прокуратуру, и в жилищную инспекцию, и ТСЖ должно перед каждой инстанцией отчитаться, что лампочку давно заменили. Мы понимаем, что подобные обращения обычно вызваны конфликтами разных групп людей со своим ТСЖ или управляющей компанией.