«Пушкинская карта» не об Александре Сергеевиче

«Культурный пластик» даёт возможность посещать некоторые учреждения культуры за счёт денег, зачисленных на него государством.
О том, какие выставки, спектакли и концерты можно посетить по «Пушкинской карте» и что станет с деньгами на ней в конце 2021 года, если человек не израсходует их, в ходе пресс-конференции рассказала министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.
— Елена Николаевна, объясните, пожалуйста, нашим читателям, что такое «Пушкинская карта». Ведь этот термин появился совсем недавно, и пока ещё мало кто может понять, что это и для чего нужно.
— «Пушкинская карта» — одна из важных составляющих реализации национального проекта «Культура», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. Её обладателями могут стать жители края в возрасте от 14 до 22 лет. Карта открывает возможность посещать бесплатно самые разные культурные мероприятия: концерты, спектакли, экскурсии. Главное условие — событие должно быть рекомендовано экспертным советом.
— Какие учреждения сейчас в Приморье можно посетить по «Пушкинской карте»?
— В нашем крае в проект на сегодняшний день входят несколько муниципальных учреждений культуры, есть ещё и федеральные. Мы знаем, что подключен Музей имени Арсеньева, все его филиалы, Приморская сцена Мариинского театра, Приморская краевая филармония, Краевой драматический театр молодёжи, Краевой театр кукол, Приморская государственная картинная галерея, Приморский культурный исторический центр «Россия — моя история», два краевых музейно-выставочных центра Находки и Дальнегорска.
— В ближайшее время ожидается расширение этого списка?
— Есть определённые ограничения: в этот проект не входят кинотеатры, зоопарки, цирки и океанариумы. Мы уже обдумываем, как включить в программу детские школы искусств в муниципалитетах, потому что у них проходят отчётные концерты, которые можно будет посещать по «Пушкинской карте». Также в перспективе библиотеки, если в них будут проходить различные курсы, либо встречи с писателями на платной основе.
— Какое значение «Пушкинская карта» имеет для самих учреждений?
— Для учреждений культуры это некий момент конкуренции: по итогам года мы посмотрим, какие мероприятия у приморской молодежи были наиболее востребованы, какие учреждения культуры самые посещаемые.
— Правда ли, что номинал карты в 2022 году увеличится?
— Программа «Пушкинская карта» будет действовать и в следующем году — номинал карты поднимется до 5 000 рублей. Но «Пушкинская карта» 2021 года с номиналом в 3 000 рублей действует до 31 декабря.
— Сохранятся ли на ней денежные средства, если молодой человек не успеет их потратить в 2021 году?
— Деньги, которые молодёжь может потратить на культурные мероприятия, используя программу «Пушкинская карта», сгорят, если ими не воспользуются до конца года. И это будет очень обидно.
— Может ли молодой человек из Приморья во время путешествия посетить выставки в других российских городах?
— Если у молодого человека запланирован отпуск в Волгограде или Петербурге, он может зайти и посмотреть, какие мероприятия проходят в одном из городов, и посетить их.
— Расскажите, пожалуйста, какие масштабные культурные мероприятия запланированы на 2022 год?
— По поручению губернатора Олега Кожемяко министерство культуры и архивного дела Приморского края с 2020 года ведёт активную подготовку к 150-летию Владимира Арсеньева. К примеру, уже выпущены и поступают в библиотеки края первые четыре тома полного собрания сочинений автора из шести, издана при помощи технологий дополненной реальности книга с его рассказами для детей «Встречи в тайге». В Приморском краевом театре молодёжи этим летом состоялась премьера спектакля «Легенды Уссурийского края», поставленного по пьесе приморского режиссера Елены Аксеновой и основанного на легенде о чжурчжэньском царе Куань-Юне, которая была записана Арсеньевым во время путешествий по Уссурийскому краю.
Для популяризации наследия Владимира Клавдиевича в Приморье ведётся работа по созданию телевизионного художественного сериала для одного из федеральных телеканалов. В сентябре 2022 года планируется проведение тематического краевого фестиваля в городе Арсеньеве. Кроме того, в юбилейный год по всему региону пройдут краеведческие мероприятия, посвящённые наследию великого исследователя Дальнего Востока.