«Пушкинская карта» не об Александре Сергеевиче

— Есть определённые ограничения: в этот проект не входят кинотеатры, зоопарки, цирки и океанариумы. Мы уже обдумываем, как включить в программу детские школы искусств в муниципалитетах, потому что у них проходят отчётные концерты, которые можно будет посещать по «Пушкинской карте». Также в перспективе библиотеки, если в них будут проходить различные курсы, либо встречи с писателями на платной основе.