Роза Чемерис: «Наши главные достижения еще впереди»

— Спасибо за оценку. Всегда была убеждена, что крайне важно понимать, ради чего идешь в политику, ради чего работаешь. Для меня, как бы громко это не звучало, самое главное — это интересы людей, которые доверили мне право говорить от их имени. И ценность депутата, его успешность, определяется тем количеством законодательных инициатив, которые он подготовил и которые появились благодаря ему. Мне есть чем гордиться в этом плане. Если же говорить именно о работе комитета, то с самого начала мы активно взаимодействовали с ТОСами, с общественными организациями, реагировали на то, что волновало людей, что являлось нервом общественной жизни. Как, например, получилось с избранием почетного жителя Владивостока. Я рада, что мы вместе смогли найти решение, которое позволило учесть мнение общественников города и привлечь их к совместной работе. Понятно, что основная работа комитета — формирование значительного количества муниципальных правовых актов, принимаемых Думой города. Постоянно шла работа над городским уставом, что необходимо, так как регулярно вносятся изменения в краевое и федеральное законодательство, и городское, в свою очередь, приводится в требуемое соответствие. В общей же сложности, за четыре года работы комитет принял более 260 муниципальных правовых актов.