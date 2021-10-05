Роза Чемерис: «Наши главные достижения еще впереди»

«Это наше время — время тех, кто не боится работать, говорить правду и создавать новые правила», — говорит сама Роза Чемерис.
— Роза Басировна, сейчас вас чаще можно будет встретить в Москве, чем во Владивостоке?
— Я всегда говорила и буду говорить: мой дом здесь. Не секрет, что я сама из Москвы, но с того момента, как вышла замуж за Игоря и переехала в Приморье, именно этот край воспринимаю как родной и близкий. Здесь моя семья, и именно сюда я возвращаюсь домой. И мне всегда было обидно, что здесь люди живут хуже, чем в центральной части страны. А ведь приморцы уникальны. Своим бесстрашием, принципиальностью, умением добиваться целей, авантюризмом и многим-многим другим. Здесь каждый день необходимо доказывать, что ты достоин Приморья. И крайне несправедливо, что жизнь на востоке России намного труднее, чем в центре страны. И своей задачей я вижу изменение такого положения вещей. Будучи в Думе Владивостока, я на муниципальном уровне работала на повышение качества жизни приморцев: законами, отработкой депутатских наказов и так далее. Сейчас уровень существенно выше. И это возможность, даже, я бы сказала, право, расширить свою деятельность на весь Дальний Восток и работать в интересах большего количества людей.
— Но это и большая ответственность.
— Чего я никогда не боялась, уж вам ли не знать! Я всегда несу ответственность за свои слова, действия и даже мысли. Это мой принцип: работать честно, с уважением к людям и к своей стране.
— Именно поэтому летом сменили партию?
— Любые грязные технологии — это не моя история. Все, что может бросить тень на мое имя, на мою репутацию — идет мимо меня. Это моя позиция. Я искренне верила в то, что могу вдохнуть новую жизнь в праймериз партии власти. Создать по-настоящему конкурентную историю, дать людям выбрать того кандидата, который мог честно, открыто победить. Так, чтобы ни у кого не возникло вопросов, почему этот человек сейчас во власти. И, кстати, как показало время, я была именно таким человеком. Но то, как проходил праймериз в Приморье — несовместимо с моими принципами. Поэтому я сохранила себя, выбрав другую партию. Ту, которая честно работала, которая открыта к новым идеям, которая слышит людей и работает вместе с ними. И то, какую поддержку мы получили в первую же кампанию, мне кажется, ярко характеризует, что мы идем в верном направлении.
— Само название «Новые люди» прямо говорит о новых правилах в политике, о новом формате работы. В общем, об обновлении. Это востребованный запрос?
— Смотрите, если мы фактически в первую кампанию смогли получить поддержку населения, то, значит, мы смогли услышать и ответить на существующий запрос населения. Давно говорится о том, что политика требует обновления — есть потребность в новых именах, новых лицах. Действительно, люди хотят видеть реальную работу: дела вместо слов. Востребован формат прямого диалога, без демагогии и пустых обещаний. Есть запрос и на, простите за каламбур, новых людей в политике — сильных, конкурентноспособных, не боящихся борьбы, умеющих отстаивать интересы людей, отвечать на вызовы и работать честно, открыто. То есть, все то, что делаем мы.
— Вы уже представляете, что станет вашей сферой работы в Государственной Думе? В состав какого комитете войдете?
— Интересов много. Можно было бы продолжить работу в направлении совершенствования законодательства. Я же государственник по своим убеждениям, образу мыслей и жизни. Интересна и тема муниципального самоуправления — это вообще основа жизни на местах. Но здесь будет консолидированное решение партии. Я буду работать там, где смогу быть максимально эффективной.
— К слову о местном самоуправлении. При вашем руководстве одноименный комитет в Думе Владивостока стал одним из ньюсмейкеров текущего созыва.
— Спасибо за оценку. Всегда была убеждена, что крайне важно понимать, ради чего идешь в политику, ради чего работаешь. Для меня, как бы громко это не звучало, самое главное — это интересы людей, которые доверили мне право говорить от их имени. И ценность депутата, его успешность, определяется тем количеством законодательных инициатив, которые он подготовил и которые появились благодаря ему. Мне есть чем гордиться в этом плане. Если же говорить именно о работе комитета, то с самого начала мы активно взаимодействовали с ТОСами, с общественными организациями, реагировали на то, что волновало людей, что являлось нервом общественной жизни. Как, например, получилось с избранием почетного жителя Владивостока. Я рада, что мы вместе смогли найти решение, которое позволило учесть мнение общественников города и привлечь их к совместной работе. Понятно, что основная работа комитета — формирование значительного количества муниципальных правовых актов, принимаемых Думой города. Постоянно шла работа над городским уставом, что необходимо, так как регулярно вносятся изменения в краевое и федеральное законодательство, и городское, в свою очередь, приводится в требуемое соответствие. В общей же сложности, за четыре года работы комитет принял более 260 муниципальных правовых актов.
— Что для вас депутатство?
— Это ежедневный сложный труд. И пока любой депутат мнит себя великим политиком безо всяких на то оснований, никакого прогресса и развития ждать не стоит. Стоит понять, что в первую очередь депутат — это обязанность, а не счастливая жизненная возможность. Понять, что на этой работе главное — отдавать, а не брать. Не думать о своих великих амбициях, порой ни на чем не основанных. И работать так, чтобы даже оппонентам не за что было вас упрекнуть в профессиональном плане. Вообще, быть профессионалом до мозга костей — лучшая гарантия политического долголетия. Важно не стать политическим мотыльком, летящим на любой притягательный свет. Намного важнее самому стать тем источником света, который не боится окружающей темноты, в том числе темноты политической.
— Сложно быть женщиной в политике?
— Знаете, мне кажется, что в политике, равно как и в любой другой профессии, а мы ведь говорим о компетенции, знаниях, навыках, гендер не должен играть особой роли. И, кстати, в нашей стране такие традиции равноправия были заложены сразу. Вспомните хотя бы Александру Коллонтай, ставшую в 1917 году первой женщиной-министром в истории. Современные политические реалии нашей страны невозможно представить без В. И. Матвиенко, Т. А. Голиковой, Э. С. Набиуллиной, Э. А. Панфиловой и ряда других выдающихся женщин. Даже у нас, в Думе Владивостока, три из пяти председателей профильных комитетов — женщины. Один из двоих заместителей председателя — тоже женщина. Так что сказать, что есть какие-то препятствия, основанные именно на гендерной разнице, не скажу. Если же говорить о распространенном стереотипе, что для женщин есть некий стеклянный потолок, то когда-то давно, читая старую книгу, я запомнила фразу: «Если прыгнуть выше головы мешает собственный потолок, необходимо работать над собой». Я полностью с этим согласна и уверена, что знания, профессиональная компетенция и терпение позволяют добиться очень многого.
— Роза Басировна, чего стоила вам победа на выборах?
— Того, что я два месяца практически не была дома. И я очень счастлива, что мой мудрый муж поддержал меня, хотя у самого была крайне непростая кампания. Все время я провела в регионах Дальнего Востока, общаясь с людьми, говоря с ними об их проблемах и поисках решений. Сейчас все собранное предстоит проанализировать, структурировать и сформировать в единый план работы. А ее предстоит очень много. И я уверена, что наши основные победы еще впереди. Тем более, что глава страны фактически дал партии «Новые люди» карт-бланш на представление интересов всех малых партий. Это тоже направление, которое требует много сил и внимания. Так что наша основная победа будет на следующей кампании, когда мы докажем, что «Новые люди» — реальная политическая сила. Которая пришла всерьез и надолго.
— Обычно после такого принято желать успеха, но, зная вас, уверены, что вы всего добьетесь. А чего бы вы сами хотели, чтобы мы пожелали вам?
— Того, чтобы мне хватало времени на все, что есть в моей жизни.