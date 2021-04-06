Роза Чемерис: «Я с детства привыкла к крайне конкурентным условиям»

К тому же я с детства привыкла к крайне конкурентным условиям: и во время учебы в одной из сильнейших московских школ выигрывала все школьные городские олимпиады по любимым предметам — истории, русскому языку, литературе, английскому; и позже, учась в МГИМО, когда, поступая в далеком 1996 году на бюджетное отделение факультета международной журналистики, пришлось выдержать конкурс более 20 человек на место. И потом, когда в результате строгого отбора кандидатов, удавалось получать руководящие позиции сначала мелкого, а потом более крупного порядка, в крупнейших российских структурах и компаниях. Я уже не говорю про Думу города, где практически каждое сложное решение комитета мне приходится сначала отстаивать в одиночку, убеждая коллег своими аргументами. И каждый раз очень благодарна им за то, что они эти аргументы потом разделяют и поддерживают. Так что конкуренция — привычная для меня стихия.