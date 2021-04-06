Вероника Сипачёва: Открытия происходят постоянно

Если говорить о результатах последних лет, то да. Начиная со второй половины 2017 года формирование институтов гражданского общества существенно ускорилось, а их развитие и качество возросло. Приморский край по многим показателям в этом отношении начал занимать передовые места среди регионов ДФО. В частности, одним из индикаторов является участие в конкурсе грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. В 2017 году СО НКО Приморского края на этом конкурсе выиграли 65,2 миллиона рублей, а по итогам 2020 года — уже порядка 93 миллионов. Доля выигрыша от числа всех поданных заявок составляет 26,6%, при том, что средний показатель выигранных заявок в данном конкурсе по всей стране составляет только 23,3%. То есть качество заявок СО НКО Приморья превосходит среднероссийские показатели.