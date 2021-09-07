Невидимые помощники для слепых

— Идея заключалась в том, чтобы научить слепых и слабовидящих людей использовать специальные возможности смартфонов, помогающие ориентироваться на улице, пользоваться общественным транспортом, совершать покупки в магазинах, оплачивать услуги ЖКХ, читать документы и делать многое другое. Современные сенсорные устройства помогают инвалидам по зрению преодолеть информационные барьеры благодаря своей невизуальной доступности. Наш проект проходил в несколько этапов. Первый из них состоялся в 2020 году, а второй начался в феврале 2021 и завершился в июле. В рамках второго этапа незрячие и слабовидящие члены Чугуевской, Находкинской, Партизанской, Уссурийской, Лесозаводской, Спасской, Владивостокской и Артёмовской местных организаций Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых прошли обучение по программе «Невизуальная доступность сенсорных устройств», включающей в себя практические занятия. Они выполняли определенные командные задания на смартфоне, используя приложения, приспособленные для незрячих. Такие занятия посетили более 100 человек в 9 муниципалитетах. 35 участников проекта после обучения самостоятельно прошли онлайн-тестирование, а 30 из них приняли участие в финальном квесте «Другая реальность», проходившем во Владивостоке.