Невидимые помощники для слепых

Приморская краевая организация Всероссийского общества слепых объединяет 9 муниципальных отделений и 2326 инвалидов по зрению. Однако слабовидящих и слепых людей в регионе гораздо больше — по данным Пенсионного фонда РФ, их уже свыше 5 тысяч. Многие из них молоды и вполне здоровы, если бы не подводило зрение — и таким людям очень нужно осваиваться в «большом» мире. Именно им был адресован проект «Центр компетенций ВОС Приморье», завершившийся в июле. Реализация его стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов и краевого департамента внутренней политики.
В интервью «Золотому Рогу» координатор проекта Светлана Баранчикова рассказала, какие отзывы собрал проект и будет ли он продолжаться.
— Светлана, расскажите об идее и результатах проекта — сколько людей вы охватили, удалось ли задуманное?
— Идея заключалась в том, чтобы научить слепых и слабовидящих людей использовать специальные возможности смартфонов, помогающие ориентироваться на улице, пользоваться общественным транспортом, совершать покупки в магазинах, оплачивать услуги ЖКХ, читать документы и делать многое другое. Современные сенсорные устройства помогают инвалидам по зрению преодолеть информационные барьеры благодаря своей невизуальной доступности. Наш проект проходил в несколько этапов. Первый из них состоялся в 2020 году, а второй начался в феврале 2021 и завершился в июле. В рамках второго этапа незрячие и слабовидящие члены Чугуевской, Находкинской, Партизанской, Уссурийской, Лесозаводской, Спасской, Владивостокской и Артёмовской местных организаций Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых прошли обучение по программе «Невизуальная доступность сенсорных устройств», включающей в себя практические занятия. Они выполняли определенные командные задания на смартфоне, используя приложения, приспособленные для незрячих. Такие занятия посетили более 100 человек в 9 муниципалитетах. 35 участников проекта после обучения самостоятельно прошли онлайн-тестирование, а 30 из них приняли участие в финальном квесте «Другая реальность», проходившем во Владивостоке.
Во время квеста участники пользовались общественным транспортом, бесконтактно оплачивали проезд, сохраняли и распознавали чеки, считывали QR коды, отправляли геолокацию, распознавали плоскопечатный текст, в незнакомой местности использовали навигатор, искали заданные адреса, прокладывали новый экскурсионный маршрут, вели видеоблог, делали селфи, знакомились с историей квартала «Миллионка». После квеста команды презентовали свой экскурсионный маршрут и самостоятельно оценили команды соперников. Каждый участник команды, занявшей 1 и 2 место в квесте, получил в подарок современный смартфон.
— То есть пандемия не нарушила планы реализации вашего проекта?
— Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе, все запланированные мероприятия по проекту «Центр компетенций ВОС Приморье» были проведены успешно. В итоге инвалиды по зрению получили новые знания, повысили свой уровень самостоятельности, научились без сторонней помощи справляться с множеством бытовых проблем, нашли новых друзей и знакомых, научились работать в команде, получили бесценный опыт в самостоятельной ориентировке в пространстве в незнакомой местности. Наш проект даже неожиданно охватил почти в два раза больше инвалидов по зрению, чем было запланировано.
— Кто помогал вам, выступив партнёрами проекта?
— Конечно, большую работу проделали сотрудники краевой библиотеки для слепых, выезжая в муниципалитеты и проводя занятия. Партнёром стал краевой департамент внутренней политики: часть затрат по проекту — это субсидия из бюджета Приморского края. Были у нас и волонтёры — в основном это люди, которые давно помогают нашей организации, в том числе родственники слепых.
— Какие отзывы собрал проект?
— Участники финального квеста были в полном восторге, они признались, что получили массу эмоций и удовольствие от знакомства с историческим кварталом Владивостока — ведь многие из них впервые так пристально познакомились с приморской столицей, приехав из Арсеньева, Находки, Лесозаводска и других муниципалитетов. Они выразили пожелание, чтобы такие мероприятия повторялись. Люди были благодарны, научившись использовать банковское приложение, оплачивать услуги ЖКХ и ориентироваться в городе. Кроме того, проект собрал хорошие отзывы в прессе. И после репортажа на местном телевидении у нас было много звонков от инвалидов по зрению с вопросами о возможности использования смартфонов. Считаю, это достойные результаты.
— Будете ли вы продолжать работу в направлении, заданном проектом?
— Да, несомненно. Эта работа продолжается во Владивостоке, где инвалиды по зрению, желающие пройти обучение по программе «Невизуальная доступность сенсорных устройств», имеют такую возможность. Инвалидам по зрению, живущим в других муниципалитетах, мы готовы предложить дистанционные консультации, а в перспективе — и выездные обучающие занятия.