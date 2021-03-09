Марина Шемилина: Несмотря на поддержку со стороны государства, рассчитывать нужно только на себя

В прошлом году в наш адрес поступило почти 1000 обращений. Это только те, которые мы смогли зарегистрировать. С марта и до сих пор работает специальная горячая линия Уполномоченного для предпринимателей, сообщения и звонки на нее мы были не в состоянии регистрировать. Подавляющее большинство обращений были связаны сначала с введением ограничений, затем с предоставлением государственной поддержки, а затем — со снятием ограничительных мер в отдельных отраслях. По этим темам поступило ориентировочно 65% обращений.