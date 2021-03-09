Марина Шемилина: Несмотря на поддержку со стороны государства, рассчитывать нужно только на себя

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина в интервью «ЗР» анализирует итоги 2020 года для Приморского бизнеса.
В чём особенность 2020 года для бизнеса?
2020 год с его непредсказуемыми ударами стал настоящим испытанием. Пандемия и связанные с ней ограничения ударили по многим сегментам российского бизнеса. Но отличительная особенность этого кризиса, на мой взгляд, состоит в том, что сильнее остальных пострадали именно небольшие компании, связанные с оказанием услуг населению. У многих из них, благодаря увеличению непроизводственных издержек за последние три года, связанных с исполнением вводимых государством требований, не было подушки безопасности, чтобы платить аренду и зарплаты во время простоя.
О каких компаниях идёт речь?
По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (обслуживает более 1 млн онлайн-касс в России), объемы продаж объектов малого и среднего бизнеса падали во время пандемии до 91% по сравнению с прошлым годом. Больше всего в разгар локдауна пострадали рестораны и бары, салоны красоты (88%) и продажа одежды и обуви (90%).
По итогам 2020 года оборот розничной торговли в Приморском крае показал отрицательную динамику впервые за последние годы.
Какие уроки преподнес 2020 год?
Жизнь непредсказуема. Как бы хорошо не было сейчас, всегда необходимо иметь подушку безопасности на случай кризиса.
Несмотря на поддержку со стороны государства, рассчитывать нужно в первую очередь на себя.
Важно аккуратно и с пониманием дела относиться к оформлению регистрационных, учредительных документов; внимательно изучать условия заключаемых договоров и контрактов.
Необходимо идти в ногу со временем в построении бизнес-моделей и развитии бизнес-процессов. Так, например, если года два назад цифровые навыки и активное внедрение цифровых технологий в рабочие процессы было операционным преимуществом, то в кризисном 2020 году это стало залогом выживания многих компаний. Те, кто оперативно смог перейти на цифровые рельсы (дистанционный режим работы, цифровизация управления процессами, перевод возможного функционала в онлайн), внесли серьезный вклад в спасение своих компаний. По сути, уход в онлайн для многих стал спасительным кругом, которым они умело воспользовались для сохранения своего бизнеса.
Какие вызовы оказались самыми сложными?
Так как аппарат Уполномоченного с первого дня ограничений работал в тесном контакте с предпринимателями, зачастую мы исполняли роль психологов. Ситуация была неординарная — предпринимателям запретили работать, но не освободили от финансовых обязательств перед сотрудниками, контрагентами, арендодателями. С таким бизнес еще не сталкивался. На мой взгляд, самым сложным для предпринимателей в первые дни апреля было принять ситуацию и искать способы сохранить бизнес.
В течение года вы принимаете обращения от предпринимателей. Какие превалировали в 2020 году и что изменилось?
В прошлом году в наш адрес поступило почти 1000 обращений. Это только те, которые мы смогли зарегистрировать. С марта и до сих пор работает специальная горячая линия Уполномоченного для предпринимателей, сообщения и звонки на нее мы были не в состоянии регистрировать. Подавляющее большинство обращений были связаны сначала с введением ограничений, затем с предоставлением государственной поддержки, а затем — со снятием ограничительных мер в отдельных отраслях. По этим темам поступило ориентировочно 65% обращений.
На какие органы власти предприниматели чаще всего жалуются?
В рамках поддержки бизнеса в период ограничений в 2020 году был наложен мораторий на проведение плановых проверок. Однако это не означает, что проверки не проводились. Среди федеральных структур больше всего контрольных мероприятий провели Роспотребнадзор, МЧС и Трудовая инспекция. На эти три ведомства приходится более 3500 плановых и внеплановых проверок. «Лидерами» среди региональных контролеров являются Инспекция РСН и КДС, Жилищная инспекция, которые провели в прошлом году почти 400 проверок.
Кроме того, в прошлом году были жалобы на действия муниципальных административных комиссий, решивших привести в соответствие с действующим порядком размещение рекламных вывесок. Считаю, что это было сделано несвоевременно, о чем мы и заявили отличившимся муниципалитетам.
— Каковы на данный момент основные запросы от предпринимательского сообщества к государству?
— Предоставление бизнесу комфортных условий для восстановления в части налоговой нагрузки, стимулирование потребительского спроса. Приморский бизнес очень ждет открытия границ.
Все ждали сохранения льготных ставок по УСН для более широкого перечня видов деятельности. Мы тоже выступали за сохранение льготного налогообложения на 2021 год на уровне 2020 года. Не случилось. Льготы были оставлены для 18-ти наиболее пострадавших отраслей в виде 3% ставки УСН и 1% для социальных предпринимателей.
Необходимо обеспечение бесшовного перехода при отмене ЕНВД. В этом направлении мы плотно работали с экономическим и финансовым блоками правительства Приморского края, и принятые поправки в закон о патентной системе налогообложения по многим позициям учитывают мнение Уполномоченного и бизнес-объединений.
Тяжела сейчас нагрузка по налогу на имущество организаций — 2% от кадастровой стоимости, предприниматели просят ее снизить.
Введение маркировки также несет дополнительные издержки для бизнеса в то время, когда средств не хватает на исполнение обязательных платежей.
В 2021 году продлен мораторий на проведение плановых проверок. На наш взгляд, необходимо ввести мораторий на введение новых требований для бизнеса, исполнение которых влечет финансовые затраты.
Много говорилось о необходимости снижения контрольно-надзорного прессинга, как с этим обстоят дела?
Я частично уже ответила на этот вопрос в нашем интервью. Стоит отметить, что в Индексе административного давления, сформированного аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ Б. Ю. Титова за 2019 год, Приморский край занимает 5 место среди субъектов РФ с наименьшим административным давлением.
При губернаторе края работает Совет по КНД, основной задачей которого является снижение административной нагрузки на бизнес и переформатирование работы контрольных органов с репрессивного характера на профилактический.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в приморском крае выступает за применение профилактических мер при обнаружении правонарушений, не влекущих за собой угрозу жизни и здоровью граждан. Такая тенденция среди отдельных контрольно-надзорных органов уже имеется.
В каком состоянии сейчас приморский бизнес? Как вы оцениваете уровень господдержки в период пандемии?
Конечно, мы понесли потери, но Приморский край по-прежнему является лидером среди субъектов ДФО по количеству субъектов МСП — почти треть осуществляют деятельность в Приморье. По данным Реестра ФНС, по состоянию на 10.01.2021 в Приморском крае работает 84839 субъектов МСП, что на 3605 субъектов или 4% меньше, чем 10.01.2020, и на 5,2% меньше, если сравнивать с 10.05.2020 (именно в мае был дополнен реестр).
Часть отраслей до сих пор не восстановилась, у некоторых всё ещё ограничена деятельность. Полагаю, что федеральная, региональная и муниципальная поддержки в 2020 году сыграли важную роль для сохранения бизнеса.
Горячая линия бизнес-омбудсмена: 8(423)241-20-01.
Для предпринимателей также работает горячая линия бизнес-омбудсмена WhatsApp: 8914-797-80-31.
Вопросы и обращения можно направить по адресу: ombudsman@primorsky.ru.
Юрий РОГОВ.