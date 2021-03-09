Миссия мамы: воспитать детей, чтобы изменить мир

Мы с Сергеем понимали, что детвору надо подготовить к такому событию. Мы уверены, что дети не просто так приходят в семью, что они выбирают, где родиться. Поэтому мы сказали детям: в нашу семью хотят попасть еще трое деток и мы ждем, когда они придут. Я показывала снимок с УЗИ, Егор, Маша и Маргарита рассматривали его и общались с моим отцом по телефону, наперебой с восторгом рассказывая, что у них будет еще трое сестер и братьев. И могу сказать, что они получают удовольствие от того, что их стало больше.