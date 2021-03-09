Миссия мамы: воспитать детей, чтобы изменить мир

А как работают мамой сегодня? Какая она – многодетная наша современница? Какие стереотипы разбивает, чем удивляет?
Знакомьтесь - Яна Кокшарова, наша землячка. Ей 39 лет и у них с мужем шестеро детей: 8-летний Егор, 6-летняя Маша, 4-летняя Маргарита и тройняшки, которым по полгода - Влада, Валерия, Игорь.
Наши тройняшки – «чудеса в решете», - улыбается Яна. - Так сказала моя врач, когда подтвердила беременность.
Вместе с мужем Сергеем мы планировали каждого из старших детей, а вот малышня случилась неожиданно. И в этом я вижу некую высшую цель, Божий промысел. Мы не обращались к ЭКО, не планировали беременность. Просто – Бог дал.
В семье моего отца есть близнецы, и в целом, понимая, что есть предрасположенность, мы с мужем первые три раза мысленно готовились к тому факту, что может быть не один ребенок. Но чудо случилось именно тогда, когда никто не ожидал.
Вы помните свою реакцию, когда вам сказали в первый раз о тройне?
Я испугалась и даже расплакалась. Представила, как они все трое сразу плачут или хотят есть… Это была самая первая реакция. Поехала на работу к мужу, показала ему снимок УЗИ со слезами. А он сказал: ты чего плачешь, с детьми же все в порядке? Он меня сразу же поддержал, успокоил, сказал, что все будет хорошо. Я выдохнула, мне стало спокойно, надежно.
Подчеркну, для нас с мужем вопрос прерывания беременности не стоял – мы не можем поднять руку на то, что дано не нами. И раз Бог дал, надо брать.
А старшие дети как отреагировали?
Мы с Сергеем понимали, что детвору надо подготовить к такому событию. Мы уверены, что дети не просто так приходят в семью, что они выбирают, где родиться. Поэтому мы сказали детям: в нашу семью хотят попасть еще трое деток и мы ждем, когда они придут. Я показывала снимок с УЗИ, Егор, Маша и Маргарита рассматривали его и общались с моим отцом по телефону, наперебой с восторгом рассказывая, что у них будет еще трое сестер и братьев. И могу сказать, что они получают удовольствие от того, что их стало больше.
Сегодня старшие понемногу помогают мне, играют с малышами, им это доставляет обоюдное удовольствие. А у меня появляется еще немного времени заняться чем-то другим.
Тройняшки похожи друг на друга?
Да что вы! Они такие разные! Когда я смотрю на малышей, думаю – ну как можно верить в гороскопы? Вот они родились в один день. Но это три разных человека! Кто-то уже садится, кто-то становится на коленки и пытается ползать, а кто-то еще лежит, но уже с зубами во рту. Каждый развивается по своей программе. У каждого свой путь. А я наблюдаю с умилением за тем, как рушатся все стандарты.
По вечерам, наверное, дом гудит…
Да, часов с 18 у нас и малыши активны, и у старших свои занятия, папа приходит, все шумят. Большой муравейник! У нас пока нет соседей снизу, надеюсь, когда они появятся, выяснится, что мы не такие шумные, как нам кажется.
Наши дети счастливы, и мы рады, что они выбрали нас своими родителями.
Вы в юности мечтали о большой семье, чтобы было много детей?
Когда я была маленькая, говорила, что заведу восемь кошек. Когда вышла замуж, мы с мужем решили, что у нас будет трое детей. А тройняшки стали бонусом. Как мне сказали друзья: «Ты, Яна, что-то отмолила, раз Бог такой дар дал».
Помню, мама моя немного испугалась, когда мы сказали про тройняшек. Она думала, мечтала, наверное, что я все же буду бизнес-леди, что буду делать карьеру… А потом наша бабушка выдохнула, успокоилась – и сейчас даже представить себе не может, как же мы жили без Влады, Игоря и Валерии.
Когда я выходила замуж, вообще не думала о том, буду ли я работать, когда стану мамой. Легко совмещала работу и материнство, когда был один ребенок, а когда родилась Маша, совершенно сознательно и спокойно ушла с работы. Мне казалось нелогичным отдавать детей няням или еще кому-то, чтобы работать на кого-то. Решили с мужем, что будем вкладывать в детей те ценности, которые мы считаем важными, а не отдадим эту возможность человеку со стороны.
Но я не могу сказать, что «я работаю мамой", как говорила героиня фильма «Однажды двадцать лет спустя». У меня есть хобби, много времени я уделяю саморазвитию. Вот во время беременности тройняшками я отучилась на лайф-коуча, помогаю людям трансформировать сознание. Закончила я обучение 22 августа, а через три дня родились наши «чудеса в решете».
Когда была беременна Егором, училась на HR-директора, с Машей стояла на кухне ресторана и училась готовить.
Помимо этого, отучилась на монтессори-педагога…
Я не работаю мамой, я развиваюсь в рамках моей семьи, моих детей и тех людей, которым я могу быть полезна.
Вы намерены в перспективе работать коучем?
Я хочу вложить свои знания и умения в воспитание детей в первую очередь. Коучинг – наука об осознанности. И, задавая вопросы своим детям, я помогаю им понять, чего они хотят, не навязывая своего мнения.
Будущее нашего общества формируется из наших детей, и если менять взрослых очень трудно, то надо воспитывать детей так, чтобы, вырастая духовно сильными и здоровыми личностями, они меняли к лучшему наш мир.
Коучинг вписан в нашу жизнь. Я собираюсь развиваться рядом с детьми. Это меня вдохновляет.
Существует стереотип о многодетной маме как о человеке, который курсирует от плиты к стиральной машине и обратно…
Знаете, это все очень индивидуально. Зависит многое от возможностей человека. Да, много детей – это очень сложно. Но нет единого рецепта, как строить семью и как жить, когда много детей. У меня есть возможности, я могу позволить себе не работать и быть с детьми. Когда родились тройняшки, к нам приезжали мои мама и папа, помогали. И я могла себе позволить наслаждаться детьми, наслаждаться детством вместе с ними, не завязываясь в стирке, глажке… Хотя от хозяйства тоже никуда не денешься, это неизбежно.
Но не у всех есть помощники, так что материнство действительно может стать тяжелым трудом.
Многодетные мамы говорят: с первым ребенком я полы мыла по три раза в день, а третий облизывает ботинок и ничего страшного. Вы достигли такого уровня дзена?
Да. Этот дзен я ощутила, когда родилась Маргарита. Так что с тройняшками уже все было проще. Уже ничто не отвлекает именно от детей, никаких лишних мыслей и опасений. Есть ребенок, есть ты – и никакого белого шума.
А глобальное беспокойство мамы: как сложится жизнь детей, что как будет, - оно есть?
Иногда я об этом думаю. Но понимаю, что жизнь непредсказуема, угадать в ней ничего невозможно, и сколько бы я ни беспокоилась, это ничего не изменит. Так что я гоню прочь эти мысли и просто пытаюсь быть здесь и сейчас и наслаждаться тем, что есть.
Мне кажется, что наши отношения с мужем после рождения тройни стали глубже, вышли на другой уровень, что ли. И стало больше спокойствия. Мы смотрим на муравейник, который копошится, и это заставляет наши сердца улыбаться.
Вообще у меня такое чувство, что любви в наших сердцах стало в разы больше. На всю Вселенную хватит, можно делиться с друзьями, любить всех. Кстати, дети старшие говорят то же самое.
Каждому человеку нужно в день хотя бы пять минут времени для себя. У вас оно есть?
У меня есть привычка… Я люблю сесть с кружкой и попить чаю. И это больше, чем чай. Это как раз то время, когда я могу, отпивая чуточку, смотреть в стенку, о чем-то думать… И да, не раз случалось, что, стоит мне только взять кружку, раздается: «Мама, мама!». И что? И ничего! Обернусь, спрошу, что случилось, помогу, если нужно, а потом вернусь и снова сяду пить чай. Иногда у меня кружка четыре часа может простоять. Приду, посижу, отопью – и дальше…
Хотите вы с мужем быть примером для детей?
Мы понимаем, что наши дети возьмут то, что мы им даем, что они несут в мир то, что мы в них закладываем. Поэтому всегда начинаем с себя. Нельзя останавливаться в развитии, нужно постоянно «прокачивать» свои лучшие качества, работать над собой. Разве можно что-то требовать от ребенка, если ты сам этому требованию не соответствуешь?
И очень хотим, чтобы дети выросли в первую очередь счастливыми. А уже во вторую – успешными…
А хотите, чтобы и у ваших детей было много ребятишек?
Мы как-то шутили, что если все шестеро родят хотя бы по двое детей, у нас будет 12 внуков! Надеюсь, мы сможем разделить это счастье с ними. Мы не жалеем ни о чем ни минуты. Дети – это большой дар.
Возможно, сейчас у дверей какой-то женской консультации стоит слегка перепуганная женщина, глядя на снимок УЗИ с тремя сердечками… Что бы вы ей сказали?
Я бы сказала, что главное – иметь поддержку, плечо, на которое можно опереться. Тогда будет проще расслабиться, принять этот дар и верить.