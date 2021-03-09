Пандемия прижала к ногтю

Но жить на зарплату Маши я не собирался, зарабатывать нужно было как-то. Жена, вспомнив недавний разговор с подругой, говорит: «Иди, попробуй!» В своё оправдание скажу, что сопротивлялся до последнего, как лев! Однако потом попробовал: сначала на друзьях-знакомых, на ней потренировался, еще без обучения. И мне очень неожиданно понравилось, не сразу конечно, раза с третьего или четвертого. Особенно приятно видеть через 2-3 часа результат своего труда — лучший мотиватор, как по мне.