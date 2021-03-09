Пандемия прижала к ногтю

Красивые и ухоженные ногти — предмет гордости любой женщины. Это актуально и в будни, и в праздники.
В России наращивание ногтей не было развито вплоть до конца 80-х годов. Но уже в начале 2000-х моделирование ногтей приобрело свою популярность. Постепенно наращивание стало для многих женщин не просто способом выделиться, а повседневным уходом за ногтями, гигиеной, если хотите. Ведь наращивание не только увеличивает длину ногтя, делая кисть визуально длиннее, но и исправляет дефекты — расслаивание, ломкость, слабость натуральной ногтевой пластины, форму наконец.
И вот тут очень важен выбор мастера — во-первых, он должен быть профессионалом, а во-вторых, как хороший психолог, понимать вас, даже если вы с трудом можете объяснить, чего хотите. Как говорится, душа должна лежать к человеку.
В России принято, что мастера маникюра и моделирования ногтей — в основном женщины. Но, допустим, в Москве этот тренд ломается, и на первые позиции выходят мастера-мужчины. Да и у нашего соседа, Китая, давно в чести брутальные профессионалы.
Теперь зародившийся в Москве российский тренд на мужчин — мастеров моделирования ногтей дошел и до Владивостока. В столице Дальнего Востока нам удалось найти одного набирающего популярность мастера — Владимира — и узнать у него, что привело его в эту, еще недавно исключительно женскую профессию.
Все началось с того, что около года назад подруга моей жены Марии, колорист, поехала на курсы повышения квалификации в Москву. По приезде она нам рассказала, что была немало удивлена количеством мужчин, которые теперь работают мастерами маникюра, наращивания. Там их уже примерно столько, сколько и барберов. Кроме того, в Китае это очень распространено — мужчины делают маникюр, педикюр, наращивание ресниц и проч.
Она пыталась подбить на это дело своего парня, но он нос воротил — мол, не мужская профессия. Тогда я тоже согласился: с чего бы это мужчины занимались такой ерундой?..
Пришла весна, а с ней и пандемия, самоизоляция. Тогда мы еще работали продавцами, жена ради интереса отучилась на мастера наращивания — вдруг пригодится. Как только жена пошла на курсы, мы начали постепенно покупать необходимые инструменты для работы. До последнего верили, что ногти будет делать жена, а не я. Но ей не понравилось этим заниматься от слова совсем.
А я, как и многие приморцы, так уж получилось, в этот же период работу потерял — мой работодатель вынужден был закрыть свои магазины меха в Москве, во Владивостоке, в Суйфуньхэ, остался у него только базовый в Якутии.
Но жить на зарплату Маши я не собирался, зарабатывать нужно было как-то. Жена, вспомнив недавний разговор с подругой, говорит: «Иди, попробуй!» В своё оправдание скажу, что сопротивлялся до последнего, как лев! Однако потом попробовал: сначала на друзьях-знакомых, на ней потренировался, еще без обучения. И мне очень неожиданно понравилось, не сразу конечно, раза с третьего или четвертого. Особенно приятно видеть через 2-3 часа результат своего труда — лучший мотиватор, как по мне.
Страшно или неловко не было?
С коммуникацией у меня проблем не было — раньше я работал в эвент-агентстве аниматором, контактировать с людьми получается совсем не плохо. Еще какое-то время в голове были предрассудки, мол, не мужская профессия, что люди скажут и т. д. Но все пересилила мысль, что работа должна приносить удовольствие и не мотать нервы. Радостно смотреть: были короткие ногти, а через недолгое время прекрасные, длинные красавцы, подчеркивающие стиль и образ женщины!
Мне нравится творческая работа. Когда работаешь на зарплату, к примеру, менеджером по продажам — это хорошо, но особенно не видишь материального результата своего труда. А мне это важно, важно видеть реакцию людей, да и сам процесс сродни ювелирному делу — каждый ноготь стараешься сделать произведением искусства.
Кто они, ваши клиенты?
Ко мне приходят позитивно настроенные люди. Те, кто изначально предвзято относится к мастеру-мужчине, они в салон и не идут. Или приходят один раз и больше не возвращаются, следуя своим предрассудкам и убеждениям. Но меня и это радует: я вижу их всего два часа в жизни (смеется).
Как нашли работу в салоне?
Проще, чем я ожидал. Дал объявление на известном сайте, откликнулась мой нынешний руководитель Татьяна. На тот момент у нее была идея — вскочить на этот тренд мастеров-мужчин и набрать исключительно их в салон. Тогда нас было двое мужчин, давших объявления на сайте. Татьяна прочла мою анкету, позвала на собеседование. Она предложила бесплатное обучение в течение нескольких месяцев и последующее трудоустройство. Как говорится, мечта: шикарный преподаватель и работодатель, работа рядом с домом, свободный график, довольные посетители, темы для разговоров интересные, коллектив подобрался обалденный. Чего еще можно желать?
Какова конкуренция в вашей нише?
Конкурировать в основном приходится с женщинами-мастерами. Все зависит от того, как ты себя прорекламируешь. Салон у нас новый, совсем недавно открылись, и о нас еще мало кто знает. Татьяна дает рекламу салона, я рекламирую себя как мастера. Думаю, в ближайшее время клиентская база прирастет.
А что касается мужчин-мастеров, занимающихся ногтевым сервисом, то сейчас, насколько я знаю, нас в городе трое. В Хабаровске одного знаю, он прямо профессионал, работает в бьюти-индустрии уже около 8 лет. Но я могу предположить, что через пару лет нас станет гораздо больше. Как было с барберами. Потому что это необычно, а большинство людей любят новое, где-то даже диковинное.
Нет желания открыть в будущем свой салон?
Возможно, в далеком будущем… Но скорее, нет. Мне сейчас все нравится. Есть работодатель, который несет всю головную боль по выстраиванию бизнеса. Есть рабочее место, а не однушка, которую часами приходится пылесосить после приема посетителя на дому. Здесь все стерильно, чисто, легко поддерживать необходимые санитарные нормы, есть все необходимое для этого оборудование. Опять же инструменты, лаки, гели и так далее — об их закупке заботится Татьяна. А я могу творить, не отвлекаясь на рутину.
Знаете, нет ощущения, будто что-то не то. Мне второй раз в жизни везет с адекватным руководителем. Первый был владелец салонов меха, второй — Татьяна. Поэтому уходить не хочется. У меня был небольшой опыт самостоятельного бизнеса, я больше не хочу с этим сталкиваться. Мне нравится быть наемным сотрудником.
У вас уже появились постоянные клиенты. Большинство женщин, оставляющие свои отзывы на вашей страничек в Инстаграме, говорят примерно следующее: «перебывала у многих мастеров, все не то, а вот Владимир понял сразу, что мне нужно». Как вам кажется, почему мастер Владимира, оказался лучше условного мастера Людмилы?
По моему мнению, у мужчины другое видение, более прагматичное, практичное что ли. Мужчина более конкретен, отвлекается меньше. У нас, несмотря на творческую жилку, все же линейное мышление и способность точно выполнять поставленную задачу что ли. Не зря же родоначальниками, так сказать, индустрии красоты — парикмахерами, цирюльниками — изначально были мужчины. Мы знаем толк в женской красоте!
Супруга как относится к вашей совместной авантюре? Не разочаровалась?
Маша относится положительно, для нее это такая же работа, как и все прочие. Та же работа с людьми, что и в магазине или в эвент-агентстве. Сама подбила, как говорится!
По словам владелицы салона, в котором работает Владимир, в начале у нее, действительно, была мысль сделать мужской коллектив особенностью студии. «Однако за неимением мастеров мужского пола в нашем городе идею пришлось отложить. Это очень интересный опыт и для меня, и для клиентов, мнения которых поделились: одни с интересом и удовольствием идут к мастеру-мужчине, другие осторожничают, пока не идут. Но это нормально, я знала, что так будет», — делится своим опытом Татьяна.
На вопросы, есть ли у вас как у работодателя какие-то нюансы в работе с мужчиной, работать комфортнее, чем с иными женщинами, или приходится применять особый подход, Татьяна ответила прямо: «Нет, ни какого особого подхода нет, мне всегда было комфортнее работать в мужском коллективе, в любой сфере. Вова старательный, заинтересованный, по нему видно, что ему это нравится. Случается, конечно, где-то немного ленится, бывает что одно и то же нужно объяснять разными словами, но он это знает за собой, старается, притирается. Это нормальное явление, меня это никоим образом не напрягает, все люди разные и к каждому нужен свой подход, не зависимо мужчина он или женщина».
Мария ПУШКАРЕВА.