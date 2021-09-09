Свободный порт Владивосток получил второе рождение?

Как известно, под высокую импортную пошлину в 25% в США попали большинство китайских товаров (по нашим оценкам ¾ экспорта товаров КНР в США). Ранее китайцы имели прибыльный трафик, вывозя от нас лес, производя у себя, к примеру, строительную фанеру и направляя ее за океан. Дефицит стройматериалов в США сегодня высок: штаты стимулируют экономику через льготные кредиты на частное домостроение. И в этот момент бы нам вернуть, переработанный в строительную фанеру, лес из Хэйлунцзяна, немного доработать его, поставить на него значок «сделано в России» и экспортировать в США как российский товар. Это не только разумно, но и выгодно. Подобную идею Приморское отделение Опоры России озвучило давно, три года назад во время визита главы Минфина России Антона Силуанова во Владивосток, замысел был поддержан и Российским экспортным центром. Однако некоторые чиновники посчитали, что это малоперспективная модель, т. к. не соотносится с планами стремительного создания в Свободном порту Владивосток высокотехнологичных производств полного цикла. Но судя по всему до сих пор не найдена точка баланса интересов «радикального протекционизма» и «облегчённого и привлекательного таможенного режима Свободного порта Владивосток». Очевидно одно, стремление сразу попасть в «университет — высокотехнологических производств, обеспеченных спросом», не проходя эволюционный этап «школы» -получение (изготовление) товаров из товаров помещённых под процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ), в том числе со степенью достаточной переработки, оказывая экспортную услугу существующему спросу» с точки зрения представителей малого и среднего бизнеса является сверхожиданием. В итоге, «поезд» идёт мимо станции Свободный порт Владивосток.