Дефицит рабочих рук в Приморье, особенно в строительной отрасли, растет

Вопросы трудовой миграции для Приморья сегодня — одни из самых злободневных, учитывая количество ведущихся крупных строек и планируемых проектов.

По просьбе «Золотого Рога» экспертными комментариями на эту тему поделился председатель правления Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» (ПРОО «Миграция») Сергей Пушкарёв. Приморские территории опережающего развития с их сельскохозяйственными угодьями и судостроительным кластером не могут обойтись без мигрантов — местных жителей не хватит, чтобы закрыть все потребности предприятий. К тому же приморцы разборчивы и требуют большей оплаты труда, чем приезжие. Работодатели, напротив, заинтересованы в том, чтобы найти работников подешевле. Ситуация распространённая, в ней нет ничего удивительного и криминального — до тех пор, пока не нарушается закон. Однако в сфере использования иностранной рабочей силы нарушения нередки — начиная от нелегального статуса приезжих и заканчивая обманом их в зарплате. Иногда и сами мигранты усугубляют своё положение, ступая на тропу криминала. Сергей Пушкарёв уже несколько лет работает в проектной команде, занимающейся вопросами адаптации и интеграции иностранцев в Приморье. В 2017 году был создан Центр комплексной поддержки мигрантов, который впоследствии выиграл три президентских и два губернаторских гранта на реализацию собственных проектов, касающихся рынка труда и социально-культурной адаптации иностранных граждан. Сергей Григорьевич, испытывает ли сейчас Приморье дефицит трудовых мигрантов? Ситуация на рынке труда Приморского края в настоящее время неоднозначна. С одной стороны, к концу 2020 года численность безработных в Приморье выросла в 2,4 раза в сравнении с 2019-м и составила более 21,5 тысячи человек. При этом работодатели представили краевой службе занятости населения более 63,5 тысяч вакансий — то есть на каждого безработного приходится по три рабочих места. Наибольшая потребность в работниках заявлена в сферах строительства, обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, около 74% от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих профессий. В то же время на миграционном учёте к началу декабря в Приморье состояло 23 тысячи граждан стран СНГ — это те самые иностранные работники. Следует отметить, что на период пандемии указом Президента России в отношении этих граждан объявлена так называемая «трудовая амнистия». Что это означает? Это значит, что даже «нелегалы» — иностранные граждане, которые нарушали законодательство, но не попадали в поле зрения правоохранительных органов с 2013 по 2015 годы, — теперь могут беспрепятственно встать на миграционный учёт с последующей легализацией, в том числе получением патента. И многие так поступили? По информации краевого УМВД, только за период с марта по июль 2020 года «из тени» вышли более тысячи иностранных граждан, и уже более 500 из них получили патенты. Но есть и более поздние данные — в октябре из 27687 иностранных граждан, работающих на предприятиях Приморского края, 11343 иностранца трудились без оформления разрешительных документов. В большинстве своём это выходцы из стран СНГ с безвизовым режимом въезда. Судя по приведённым цифрам отчётов, нелегалов сейчас не так много. Но они, как «ложка дёгтя», вносят существенный дисбаланс в рынок труда Приморского края, демпингуя и создавая напряжение в местном сообществе. Ну, а работодатели этому не способствуют? Да, конечно, существенный вклад в создание такой ситуации в ущерб и мигрантам, и коренному населению, вносят работодатели. В нарушение законодательства они предпочитают использовать труд мигрантов по серым схемам, экономя средства на улучшении качества рабочих мест, внедрении трудосберегающих технологий, повышении производительности труда. Что же делать? Чтобы навести порядок на рынке труда Приморского края и определить в нём место трудовой миграции как «вспомогательному средству для решения демографических проблем и связанных с ними экономических проблем», как определено в утверждённой Президентом России концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы, нужны согласованные действия органов исполнительной власти всех уровней при активном участии институтов гражданского общества. Работа в этом направлении уже ведется и довольно активно. Дефицит рабочих рук, особенно в строительной отрасли, растёт — и закрыть его можно лишь за счет трудовой миграции Photo: Медиахолдинг 1Mi Дефицит рабочих рук, особенно в строительной отрасли, растёт — и закрыть его можно лишь за счет трудовой миграции. Буквально на днях президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность упрощения порядка привлечения работников из стран СНГ для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Хотелось бы отметить и активную работу министерства труда и социальной политики Приморского края по укреплению взаимодействия с федеральными органами государственного управления и НКО в организации сотрудничества в целях содействия иностранным гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых работников. В каком формате ваша команда участвует в этом? Министерство заключило соглашение о взаимодействии с частным агентством занятости «Трудовые ресурсы» с целью оказания информационного и консультативного взаимодействия. Ведётся работа по подписанию соглашения с одним из членов нашей команды, в рамках которого планируется организовать информирование, консультирование и оказание помощи в трудоустройстве граждан, планирующих осуществлять трудовую деятельность на основании патентов на территории Приморского края. В ноябре 2020 года наш Фонд правовой поддержки миграционных процессов заключил соглашение с Агентством по внешней трудовой миграции при министерстве трудовых отношений и занятости Республики Узбекистан. Мы готовы оказывать квалифицированную юридическую помощь гражданам Республики Узбекистан, осуществляющим временную трудовую деятельность на территории Приморского края. Также активную позицию в координации действий неправительственных органов при выработке согласованных действий в процессах регулирования рынка труда заняла Общественная палата Приморского края, членом которой я являюсь. В декабре 2020 года Советом Общественной палаты было решено образовать Межкомиссионную рабочую группу по вопросам рынка труда (МРГ). На ближайшем заседании Палаты это решение выносится на утверждение. Главная задача МРГ — привести к общему знаменателю действия органов исполнительной власти всех уровней, бизнес-структур и институтов гражданского общества в вопросах разработки и проверки на практике дифференцированных подходов по регулированию и сбалансированности рынка труда Приморского края, соблюдения законодательства субъектами рынка труда и защите их социально-трудовых прав. Наталья БАРАНОВА.

