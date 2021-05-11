Святой праздник ветеранов

— Дмитрий Николаевич, расскажите, как в этом году совет ветеранов участвовал в подготовке празднования Дня Победы?
— Как известно, год назад мы праздновали 75-летие Победы, и уже тогда реализовали довольно много акций и проектов — «Блокадный хлеб», «Портрет ветерана», «Часовой у знамени Победы», «Слава тебе, победитель-солдат», «Сад памяти». Запал, заложенный победным юбилеем, был таким воодушевляющим, что некоторые проекты продолжились и в этом году — например, 5 мая мы вновь вышли высаживать «Сад памяти», на этот раз возле Дальневосточного федерального университета на Русском острове. И, конечно, наши ветераны были приглашены на военный парад на центральной площади Владивостока 9 мая в качестве почётных гостей. Мы участвовали в возложении венков и цветов к военным мемориалам. Что касается массовых мероприятий — в этом году санэпиднадзор попросил максимально ограничить их и не организовывать работу полевых кухонь в общественных местах, как это делалось ранее.
— День Победы для ветеранского сообщества — наверное, главный праздник каждого года… Меняется ли что-то в его восприятии со временем?
— Этот праздник для нас — самый святой, хотя и трагический: 27 миллионов человек погибли, защищая Родину — и это были не только солдаты. На защиту страны поднялись все — от детей до стариков. В те годы ушли из жизни многие, кому бы жить да жить — растить детей, сеять хлеб, строить великую Россию… Но вот такая судьба у наших героев. Сегодня же нас волнует вопрос — как защитить память о нашей Победе? Ситуация достаточно непростая, когда в Восточной Европе, например, сносят памятники советским воинам и переписывают историю, принижая подвиг наших солдат. К сожалению, есть и внутри нашей страны такие силы, которые постоянно норовят разрушить основы патриотизма, принизить роль Великой Победы, показать Россию в чёрном цвете. И, конечно, мы, ветеранское сообщество, постоянно думаем над тем, что этому противопоставить, как достучаться до молодёжи. Моя настольная брошюра — работа президента Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». В ней наш президент подробно изложил, как себя вели разные страны в период Второй мировой войны, в том числе государства-сателлиты, союзники СССР. Хорошо было бы, чтобы эту брошюру с карандашом в руках могли прочитать все.
— Ветераны часто встречаются с подростками в школах?
— Да, конечно, мы выступаем по приглашению в школах. И, к сожалению, мы видим, что молодёжь плохо знает историю Великой Отечественной войны. Порой ветераны пытаются задавать ребятам вопросы, вызывать их на диалог — а диалога не получается. Историю Великой Отечественной войны у нас преподают только в 9 и 11 классах, и на эту тему отводится всего 15 часов — а ведь учителю нужно и дать новый материал, и закрепить его. Ну что такое 15 часов на такую громадную тему? Вот почему мы, Приморский краевой совет ветеранов, составили обращение к президенту с предложением включить в школьную программу спецкурс «Великая Отечественная война и её последствия».
— Когда вы это сделали?
— Относительно недавно, после VIII отчётно-выборной конференции краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, состоявшейся в феврале. Я и дальше буду продвигать эту тему, вскоре мне предстоит участвовать во всероссийском форуме ветеранских организаций, который будет проходить в Волгограде и станет одним из пунктов подготовки и празднования 80-летия победы в Сталинградской битве.
— Но всё-таки, наверное, есть в Приморье увлечённые историей подростки?
— Да, там, где школьники вовлечены в кадетское движение или занимаются в патриотических клубах, картина совершенно иная, нежели в обычных школах. Могу привести в пример артёмовскую школу № 18. Её директор Галина Анатольевна Гладун — по-настоящему увлечённый человек, её стараниями в школе созданы кадетские классы. Ребята имеют свою форму, устав, поддерживают связь с шефской воинской частью. Совсем необязательно все они станут военными, но заложенная в них нравственность наверняка сделает их настоящими гражданами России. То же самое могу сказать о клубе «Юный патриот Родины», который во Владивостоке возглавляет Галина Киселёва. В Находке неплохо развито кадетское движение. В Арсеньеве есть подобное формирование, в Уссурийске, в Пограничном. В целом в Приморье насчитывается около 200 патриотических клубов, и это наша опора и надежда.
— Расскажите о партнёрстве вашей организации с другими общественными и некоммерческими организациями Приморья.
— Само название нашей организации говорит о её многосоставной структуре: это не только ветераны Великой Отечественной войны, но и организации ветеранов Афганистана и других локальных войн, ветеранов правоохранительных органов. Мы регулярно проводим общие совещания, круглые столы, обсуждаем, как лучше наладить патриотическую работу.
— Насколько пандемия нарушила привычный ход жизни в Совете ветеранов?
— Из-за пандемии пришлось надолго отложить зарубежные поездки — эту часть работы я называю ветеранской дипломатией. Раньше мы ежегодно выезжали в КНР, где проводили встречи в парках и музеях, говорили о ведущей роли советского народа и войск в победе над фашизмом. Там ведь тоже заметны тенденции перекроить подачу истории в свою пользу. И к нам приезжала китайская молодёжь, чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка», на этот раз акция проходила только онлайн. Но, думаю, работа в этом направлении ещё продолжится, и проводить её нужно не только в Китае, но и в Европе. Конечно, у каждого отрезка времени свои отличительные особенности, и мы должны их учитывать.
— Дмитрий Николаевич, как ваша организация помогает самим ветеранам?
— Во-первых, мы постоянно взаимодействуем с органами соцзащиты, с городскими администрациями, с депутатским корпусом и другими властными структурами. Определённо могу сказать: мне очень приятно работать с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, с председателем Законодательного Собрания Приморья Александром Роликом — и это не дифирамбы, а выводы, основанные на сравнительном опыте. Нынешний губернатор не любит лести, с ним можно и поспорить, но если он скажет «да» — вопрос обязательно решится. У ветеранов очень много забот — и по поводу ЖКХ, и различных льгот… Ветеранские организации готовят списки льготников для оформления бесплатных путёвок в санатории. С недавних пор в эту категорию в Приморье включены и «дети войны», за что, опять же, спасибо губернатору. Главная проблема ветеранов — здоровье. И мы благодарны краевому госпиталю ветеранов и врачам, которые там работают. Через этот уникальный госпиталь ежегодно проходит до 5 тысяч пожилых людей со всего Приморского края, лечение для них бесплатное, расходы покрываются из краевого бюджета. Сейчас у нас в работе проект развития инфраструктуры этого госпиталя — мы хотим, чтобы в нём появился актовый зал для больших собраний, и власти нас поддерживают. Совместно с соцзащитой мы создали корпус «серебряных волонтёров» — их у нас около 800 человек. 14 мая мы проводим круглый стол с волонтёрами в Артёме, где поговорим о том, как нам дальше действовать в условиях сохраняющихся ограничений периода пандемии. Особенно сложный вопрос — как действовать, когда у ветерана есть родственники, но при этом он оказывается один на один со своими жизненными трудностями? Мы берём на себя заботу о таких людях, решаем вопросы их поселения в дома-интернаты, и всё это требует внимания и скрупулёзности.
— Сколько ветеранов Великой Отечественной войны сегодня проживает в Приморье?
— К сожалению, с каждым годом ветеранов становится всё меньше — люди уходят из жизни. Сегодня в крае проживает 260 участников Великой Отечественной войны. Не все они могут по состоянию здоровья принимать участие в публичных мероприятиях. Но можно вспомнить и активных долгожителей — вряд ли край забудет ветерана-танкиста Ефима Гольдберга, который дожил до 106 лет, и ушёл от нас в прошлом году. Он до последних месяцев жизни был готов выступать перед молодёжью, сохраняя здравый ум и талант рассказчика. Ну, а сейчас на такие встречи чаще отправляются ветераны локальных войн, представители других поколений.
— Какие книги о войне вы посоветовали бы читать молодому поколению?
— Начинать нужно со школьной программы: читать Михаила Шолохова, Юрия Бондарева, Константина Симонова. Есть и современные писатели и поэты, в том числе приморцы, пишущие о героических страницах отечественной истории. Один из них — Олег Матвеев, его книгу стихов недавно издали во Владивостоке, она также является моей настольной.
Наталья БАРАНОВА.